Polki rodzą coraz później. Dla emerytur nie oznacza to nic dobrego

Kobiety w Unii Europejskiej coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2019 roku w Unii Europejskiej było to 29,4 lat. Polki decydowały się na powiększenie rodziny w wieku 27,6 lat.

24 lut 2021





Polki coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. (Fot. Pixabay)

Z danych Eurostatu wynika, że średni wiek kobiet, w którym rodzą pierwsze dziecko wzrósł we wszystkich państwach członkowskich UE.

Największa zmiana nastąpiła w Estonii, gdzie średni wiek wzrósł o 1 rok, z 27,2 lat w 2015 r. do 28,2 lat w 2019 r., a następnie na Litwie i w Luksemburgu (po +0,9 lat).

W tym samym okresie najmniejsze zmiany odnotowano na Słowacji (+0,1 roku) i w Słowenii (+0,2).

W 2019 r. wiek matki przy pierwszym porodzie przekroczył 31 lat w trzech państwach członkowskich UE: we Włoszech (31,3 lat), Hiszpanii i Luksemburgu (w obu 31,1 lat). Z kolei w dwóch państwach członkowskich średni wiek, w którym kobiety rodziły pierwsze dziecko, wynosił poniżej 27 lat: w Bułgarii (26,3 lat) i Rumunii (26,9 lat). Jak wypada Polska? W 2019 roku średni wiek przy pierwszym porodzie wyniósł 27,6 lat. W 2015 roku było to 27 lat. Zaś w 2010 jeszcze mniej - 26,5.

Decyzja o późniejszym macierzyństwie przekłada się również na to, że kobiety coraz częściej decydują się na posiadanie wyłącznie jednego dziecka. Trend spadkowy w liczbie urodzeń w Polsce obserwujemy od lat. Miało go zatrzymać wprowadzenie programu Rodzina 500 plus, jednak finansowe wsparcie nie zachęciło Polek do powiększania rodzin. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (dane od września 2019 do września 2020) urodziło się w Polsce 362,2 tys. dzieci. To wynik najgorszy od sierpnia 2005 roku, czyli od 15 lat.

Z drugiej strony społeczeństwo starzeje się, co więcej żyjemy coraz dłużej. W 2019 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 67 osób w wieku nieprodukcyjnym. Prawie dekadę wcześniej było ich dużo mniej - 55. Obecnie dwie osoby pracujące muszą utrzymać ze swoich podatków i składek jednego emeryta. W kolejnych latach ich liczba będzie tylko rosła.

Co to dla nas oznacza? Z finansowej perspektywy na starość nic dobrego. Nie będzie miał kto pracować na nasze emerytury. Wysokość emerytury to wypadkowa wysokości wynagrodzenia, przepracowanych lat i przewidywanej długości życia na emeryturze. Im więcej lat bez pracy, tym niższe świadczenie, bo wypracowane składki muszą wystarczyć na dłuższy czas na emeryturze.

