Polaków czeka skromne życie. Cięcie wydatków już się zaczęło

Zdecydowana większość Polaków, bo aż 67 proc., spodziewa się wzrostu wydatków w najbliższych miesiącach. Jak zauważają autorzy raportu “Skromniej i mniej, czyli życie polskiego konsumenta”, częściej większe wydatki przewiduje grupa wiekowa 65+ (80 proc. wskazań). Aktualna sytuacja gospodarcza ma jednak bardzo duży wpływ na strukturę wydatków wszystkich gospodarstw domowych.

- Presja inflacyjna narasta, a intensywność dalszej walki z wysokimi cenami przy pomocy standardowych narzędzi, jakimi dysponuje bank centralny, może jedynie się zwiększać. Metody te - głównie podwyżki stóp procentowych - mają zniechęcić konsumentów do zwiększania skali zakupów i skłonić do oszczędzania, tym samym ograniczając podaż pieniądza na rynku. Perspektywa? Popyt zostanie ograniczony, kredytobiorcy boleśnie odczują wysokość stóp procentowych w swoich ratach, a firmy wyhamują procesy inwestycyjne. Już teraz sytuacja makro zmusza konsumentów do racjonalizacji wydatków i ograniczenia zakupów - komentuje Krzysztof Badowski, partner zarządzający Strategy& Polska (spółka prowadzi działalność konsultingową PwC w zakresie biznesowego doradztwa strategicznego).

Jak zauważa Krzysztof Badowski, coraz wyraźniejszym trendem jest “downtrading”, czyli wybieranie przez konsumentów tańszych “zamienników” preferowanych wcześniej produktów.

- I jak wskazuje nasze badanie, ciężko w najbliższych miesiącach oczekiwać odwrócenia tych trendów. Taka sytuacja i takie nastroje konsumentów sprawiają, że firmy muszą krytycznie spojrzeć na swoją działalność. Optymalizacja kosztów, uelastycznienie łańcuchów dostaw, znalezienie “planów B” w ramach struktury dostawców, rozważenie opcji nearshoringowych, wykorzystanie danych w celu lepszego zrozumienia i dotarcia do konsumenta oraz przemyślane zabiegi cenowe i promocyjne stają się absolutnymi priorytetami na strategicznych agendach zarządów - dodaje.

Sytuacja zmusza konsumentów do racjonalizacji wydatków i ograniczenia zakupów

Analizując przeciętne rachunki Polaków, widać, że przede wszystkim wzrosły wydatki na artykuły spożywcze (78 proc.), produkty oraz usługi zdrowotne i pielęgnacyjne (59 proc.), a także odzież i obuwie (50 proc.), czyli na dobra tzw. pierwszej potrzeby, na których wprowadzenie oszczędności jest trudne.

Natomiast spadki wydatków, wynikające z ograniczenia konsumpcji, widać przede wszystkim w kategoriach związanych ze stylem życia – restauracje (25 proc.), produkty i usługi sportowe (20 proc.) oraz rozrywka i media (17 proc.).

Najwyższy wzrost wydatków na żywność deklarują mieszkańcy miast do 500 tys. mieszkańców (85 proc.) oraz osoby starsze 65+ (84 proc.).

Większość Polaków ma mniejsze oszczędności i patrzy na ceny

Sytuacja i niepewność związana z epidemią COVID-19 wpłynęła negatywnie na oszczędności 42 proc. Polaków. W 2022 sytuacja gospodarcza sprawiła, że oszczędności aż 57 proc. polskiego społeczeństwa mają się gorzej niż w latach poprzednich. Zwiększenie oszczędności (24 proc.) oraz utrzymanie ich na tym samym poziomie (31 proc.) widać przede wszystkim w grupie wiekowej 25-34 lata. Zmniejszenie wielkości oszczędności najmniej dotyka mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (16 proc.).

- Polscy konsumenci deklarują w naszym badaniu, że aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, iż ceny produktów i usług są dla nich istotne. Grupa, dla której ceny są istotniejsze niż wcześniej, to aż 61 proc. badanych - nawet w trakcie pandemii w 2020 roku było to 43 proc. wskazań. Również wybierając konkretne produkty, Polacy przede wszystkim zwracają uwagę na cenę - jest to kluczowy czynnik dla 73 proc. społeczeństwa. Wzrosło znaczenie promocji jako czynnika, na podstawie którego dokonuje się wyborów, a spadło znaczenie jakości produktu - z 80 proc. w 2020 roku do 62 proc. w 2022 roku. Dodatkowo Polacy przestali zwracać uwagę na ekologiczność wybieranych produktów - wyjaśnia Maciej Kroenke, partner Strategy& Polska i lider zespołu Revenue Management w Europie Środkowo-Wschodniej.

O pracę swoją i bliskich obawiają się przede wszystkim osoby mające dzieci na utrzymaniu

Obecna sytuacja gospodarcza już wpłynęła negatywnie na oszczędności 57 proc. Polaków, jednocześnie więcej kobiet niż mężczyzn nie może sobie pozwolić na oszczędzanie (1/3 kobiet wobec 1/4 populacji mężczyzn), a o pracę swoją i swoich bliskich obawiają się przede wszystkim osoby mające dzieci na utrzymaniu.

- Z niepokojem w przyszłość patrzy niemal połowa Polaków, w szczególności dotyczy to poczucia bezpieczeństwa finansowego. Znacząco wyższy poziom obaw prezentują kobiety, których sytuacja zawodowo-finansowa już wcześniej, przez pandemię i związane z nią obciążenia w postaci nauki zdalnej i opieki nad osobami chorymi, była gorsza niż sytuacja męskiej części populacji. Sytuacja gospodarcza już w tej chwili sprawia, że aż 57 proc. polskiego społeczeństwa ocenia stan swoich oszczędności gorzej w porównaniu do lat poprzednich. Polacy już wprost komunikują, że ich styl życia stanie się skromniejszy - dodaje Izabela Wisłocka, wicedyrektor i ekspert ds. transformacji cyfrowej w PwC Polska.

Wieści z rynku nie pomagają. Realne płace będą spadać

Nie uspokajają również ostatnie dane z rynku pracy. Choć nadal bezrobocie jest na niskim poziomie - w maju 5,1 proc. - to ostatnie dane mogą sugerować delikatną zmianę sytuacji.

Adam Antoniak z Biura Analiz Makroekonomicznych, komentując dane GUS, zauważył, że słabsze dane za jeden miesiąc nie pozwalają wyciągnąć daleko idących wniosków o kondycji rynku pracy, jednak "wpisują się one w scenariusz stopniowego spowolnienia gospodarczego".

- Nie sądzimy przy tym, aby gorsza koniunktura miała silny negatywny wpływ na poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia. W szczególności jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy presja na wzrost płac słabnie. Najbliższe kwartały upłyną pod znakiem dwucyfrowego wzrostu cen, co będzie przekładało się na żądania płacowe pracowników. Spowolnienie wzrostu gospodarczego powinno sprowadzić PKB w okolice potencjału, co oznacza, że jego negatywny wpływ na rynek pracy będzie najprawdopodobniej ograniczony. Spowolnienie gospodarcze może nieco ograniczyć presję popytową na ceny, jednak biorąc pod uwagę skalę inflacji odkosztowej, nie zmieni istotnie perspektyw inflacyjnych - wyjaśnia.

Ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski podkreśla, że majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu.

- Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy się obawiać, że ten spadek mocno się pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc., ale będzie się on utrzymywać. Gospodarka hamuje, co daje pracodawcom lepszą pozycję przy negocjowaniu płac, a poza tym ze względu na spowolnienie pracownicy będą bardziej cenić stabilność zatrudnienia i będą chętniej godzić się na niższe podwyżki - podkreśla.

