Polak szybciej zmieni pracę, niż się przeprowadzi

Polacy potrafią efektywnie zarządzać swoim czasem, nie chcą tracić go na dojazdy do pracy i cenią sobie elastyczne rozwiązania, które pozwalają im osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a osobistym - wynika z badań przeprowadzonych przez LeasingTeam Group.

Długi czas spędzony w drodze do pracy obniża produktywność oraz jakość życia zawodowego i prywatnego. Potwierdziły to przeprowadzone prawie dekadę temu badania brytyjskiego Office of National Statistics. Zgodnie z ich wynikami, dłuższe niż półgodzinne dojazdy do pracy znacząco zwiększają poziom niepokoju i obniżają stopień zadowolenia z życia.

- Dostęp do miejsca zatrudnienia oraz czas spędzony „w drodze” mają bezpośrednie przełożenie na nastroje pracowników i jakość wykonywanej przez nich pracy. Polacy cenią sobie work-life balance, efektywnie zarządzają swoim czasem i nie chcą tracić go na długie dojazdy - przekonuje wiceprezes LeasingTeam Group Andżelika Majewska. - Pracodawcy powinni rozumieć i potrafić trafnie definiować potrzeby zatrudnionych, by móc wdrażać elastyczne rozwiązania, które będą kartą przetargową w procesie rekrutacji – dodaje Majewska.

51,8 proc. deklaruje, że zaczęłoby rozglądać się za nowym pracodawcą w przypadku nagłej zmiany warunków dojazdu, spowodowanej np. przeniesieniem siedziby firmy, długotrwałym remontem arterii komunikacyjnej czy zmianą częstotliwości kursowania komunikacji publicznej. Co piąta z tych osób zrobiłaby to bez wahania. Chcąc skrócić czas poświęcony na dojazdy, nie zdecydowalibyśmy się na przeprowadzkę, a zmienilibyśmy pracodawcę (77 proc.).

Jak wynika z raportu „Polacy o dojazdach do pracy”, dla zdecydowanej większości Polaków (81 proc.) dojazd do miejsca zatrudnienia ma kluczowe znaczenie i wpływa na decyzję o przyjęciu oferty pracy.

43 proc. badanych przez LeasingTeam Group uważa, że czas dojazdu do pracy można wykorzystać efektywnie. ¾ przebadanych w drodze do pracy słucha muzyki, audiobooków lub podcastów. Często wskazywaną odpowiedzią było też przeglądanie internetu (31,1 proc.) oraz rozmawianie przez telefon (25,4 proc.).

Czym dojeżdżamy do pracy i ile czasu spędzamy w drodze?

Prawie połowa badanych do pracy jeździ samochodem (46,6 proc.), choć wiążę się to często ze staniem w korkach i problemami z parkowaniem. 30,1 proc. ankietowanych decyduje się na komunikację miejską. Pieszo lub rowerem do pracy dostaje się 9,6 proc. badanych. Pozostali łączą różne środki transportu (6,8 proc.) lub dojeżdżają busami pracowniczymi (1,6 proc.).

39,1 proc. badanych na dojazd potrzebuje od 20 do 40 minut. Co dziesiątemu z nas dotarcie do pracy nie zajmuje więcej niż 10 minut.

- Choć połowa Polaków na dojazdy do pracy nie wydaje więcej niż 200 zł miesięcznie, to co piąta osoba angażuje na ten cel środki finansowe przekraczające 400 zł. To już całkiem spory wydatek, który może wpływać na budżet pracownika i stanowić istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia czy zmiany miejsca pracy. Ważne jest więc, aby pracodawcy uwzględniali te koszty i dążyli do oferowania rozwiązań, które pomogą je zredukować – mówi Anna Kurczewska-Formela, dyrektor działu rekrutacji LeasingTeam Professional.

30,1 proc. ankietowanych decyduje się na komunikację miejską (fot. Mitchell Johnson/Unsplash)

Jak zachęcić pracowników do bardziej zrównoważonych dojazdów do pracy?

Badanie „Polacy o dojazdach do pracy” pokazało, że aż połowa osób dojeżdżających do pracy własnymi środkami transportu byłaby skłonna przesiąść się na komunikację miejską, gdyby miała dogodne połączenie z domu do pracy. Innym powodem niekorzystania z komunikacji publicznej są zbyt wysokie ceny biletów (16,2 proc.). Co ciekawe, aż 70 proc. badanych mogłoby zmienić formę dojazdu w przypadku otrzymania dofinansowania od pracodawcy.

- Firmy powinni rozważyć wprowadzenie programów wsparcia finansowego dla pracowników korzystających z transportu publicznego. Oferowanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów biletów czy abonamentów motywuje do wyboru bardziej ekologicznych rozwiązań. Tego rodzaju inicjatywy przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska – dodaje Anna Kurczewska-Formela.

12,8 proc. osób dojeżdżających do pracy samochodem zabiera ze sobą znajomych pracujących w tej samej okolicy lub podróżuje jako pasażer.

Powrót do „starej” rzeczywistości nie jest łatwy

Pandemia przyzwyczaiła nas do trybu home office i nauczyła efektywniej zarządzać czasem.

- Jednym z kluczowych i mocno pożądanych aspektów jest możliwość dostosowania godzin pracy, dająca większą swobodę w planowaniu swojego dojazdu. Przykładowo pracownicy mogą uniknąć szczytu komunikacyjnego, wybierając inne niż „tradycyjne” godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pozwala to na skrócenie czasu podróży, redukcję stresu związanego z korkami i poprawę ogólnego zadowolenia z życia zawodowego – zauważa Anna Kurczewska-Formela.

