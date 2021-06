Polacy na urlopie. W tym roku raczej w kraju

Mimo że kolejne państwa otwierają się na turystów, dużą popularność zyskują w tym roku wakacje w Polsce. Jak pokazują badania, najwięcej osób spędzi wczasy w kraju.

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi zaczynają kształtować się plany urlopowe Polaków. Według raportu OLX, stworzonego we współpracy z firmą badawczą Danae, 6 na 10 z nas wyjedzie latem na co najmniej kilka dni. Wśród ankietowanych wyjątkowo często taki plan zadeklarowały osoby zarabiające minimum 4 tys. zł netto (65 proc.), mające dzieci w wieku 6-10 lat (55 proc.) oraz mające wykształcenie wyższe (53 proc.).

W ubiegłym roku większość Polaków zdecydowała się spędzić wakacje w Polsce, czego głównym powodem mogła być niepewna sytuacja pandemiczna. Tylko w lipcu odnotowano wtedy ponad 10 tys. zakażeń i był to rekord pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa nad Wisłą od początku pandemii.

Konsekwencją takiej sytuacji był wzrost znaczenia wypoczynku w kraju. Ci, którzy na urlop chcieli pojechać w 2020 r., deklarowali, że spędzą go w kraju (67 proc). Jak wynika z ubiegłorocznego sondażu serwisu OLX, aż 56 proc. ankietowanych planowało spędzić zeszłoroczne wakacje, wypoczywając w domku letniskowym czy pensjonacie.

Nie inaczej będzie podczas tegorocznego lata, co pokazuje opracowanie Santander Consumer Banku z serii „Polaków Portfel Własny”. Choć coraz więcej państw łagodzi warunki wjazdu dla polskich turystów, większość z nich wakacje spędzi w kraju, ale poza miejscem zamieszkania (36,9 proc.). Takie rozwiązanie najczęściej wybierają młodzi dorośli przed 30. rokiem życia (61,5 proc.).

Pozostanie w domu podczas urlopu zadeklarowała niemal co czwarta osoba (23,6 proc.). Byli to głównie ankietowani z dochodem do 2 tys. zł netto miesięcznie, seniorzy oraz mieszkańcy wsi.

Prawie 20 proc. respondentów wybierze się na zagraniczny wyjazd. Większość osób deklarujących wakacje poza granicami Polski, chce spędzić je w kameralnym gronie, wybierając prywatną kwaterę lub pensjonat.

Zainteresowanie wyjazdem na wczasy z tygodnia na tydzień rośnie (Fot. Pixabay)

Również badanie Providenta potwierdza, że - podobnie jak w 2020 roku - Polacy niezwykle ostrożnie planują urlopy. Niemal 30 proc. pozostanie w domu, a co 4. nie podjął jeszcze żadnej urlopowej decyzji. Zaledwie 7,8 proc. planuje urlop za granicą, a 6 proc. odpocznie i w Polsce i poza jej granicami.

- Pandemia mocno wpływa na nasze decyzje dotyczące wakacji, choć niektórzy deklarują, że nie biorą jej pod uwagę podczas planowania urlopu. Z drugiej strony, badania pokazują, że jesteśmy spragnieni wyjazdów, bo w ubiegłym roku ponad połowa z nas została w domu - podkreśla Karolina Łuczak z firmy Provident Polska. – W tym roku kierowała nami przede wszystkim ostrożność – zarówno w kwestiach dotyczących naszego zdrowia i bezpieczeństwa, jak i finansów. Wolimy od razu zaplanować pewny urlop lub przełożyć go na późniejszy termin niż znowu zmieniać plany na ostatnią chwilę, jak w ubiegłym roku. Biorąc to pod uwagę, zdecydowanie rzadziej niż w czasach sprzed pandemii będziemy wyjeżdżać za granicę – dodaje

Coraz więcej ogłoszeń

Zainteresowanie wyjazdem na wczasy z tygodnia na tydzień rośnie. Codziennie pojawiają się też nowe oferty zakwaterowania. Obecnie w kategorii „Noclegi” na OLX można znaleźć ponad 32 tysiące ogłoszeń. Wśród nich najwięcej jest ofert nad morzem. Szczególnie duży wybór oferuje województwo pomorskie (przede wszystkim Trójmiasto), gdzie turyści mogą wybierać najodpowiedniejsze dla siebie miejsce z niemal 8 tys. ofert. Na drugim miejscu plasuje się zachodniopomorskie (liderem województwa wśród noclegów jest Kołobrzeg), a podium zamyka Małopolska ze znanym i lubianym Zakopanem.

Preferencje dotyczące miejsca i typu noclegu zebrane przez OLX, potwierdza także raport Santandera. Z badania wynika, że większość osób chce postawić – tak jak w ubiegłym roku – na kameralny wyjazd. Najczęściej wyszukiwanymi hasłami przez użytkowników w kategorii „Noclegi” na OLX były: „domek”, „domek nad jeziorem” oraz „apartament”. Co ciekawe, jedną z najbardziej popularnych fraz okazał się także „bon turystyczny”. Może to oznaczać, że sporo Polaków ma jeszcze do wykorzystania przyznane przez rząd benefity na rodzinne wakacje.