Polacy mają dość gotowania. Chcą dopłat do posiłków

Rośnie grupa pracowników, którzy chcieliby, aby pracodawca dopłacał im do posiłków. Takim benefitem byłoby zainteresowanych 63 proc. badanych.

Praca zdalna nie sprzyja dbaniu o zdrowie. Nie sprzyja również dbaniu o prawidłową wagę. Z badania Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” wynika, że aż 44 proc. Polaków przytyło na home office. Najwięcej (39 proc.) między 4 a 6 kg. Blisko co trzeci pracownik (31 proc.) przyznał, że zajadał stres w czasie pandemii.

Z kolei z danych ABR SESTA i Fitness Catering wynika, że pandemia wpłynęła na codzienne zwyczaje żywieniowe pracowników. Po pierwsze zwiększyła się częstotliwość zamawiania gotowego jedzenia. Zjawisko to dotyczy w zasadzie wszystkich grup wiekowych – najwyższe jest w grupach 18-24 (48 proc.) oraz 25-34 lat (39 proc.), najniższe wśród osób 55+, ale nawet w tej grupie odsetek częściej zamawiających jedzenie na wynos jest równy 24 proc.

Nie bez znaczenia jest ocena własnej sytuacji finansowej – osoby oceniające ją najlepiej znacznie częściej zamawiają posiłki (54 proc.). Częstotliwość zamawiania posiłków zwiększyła się bardziej zauważalnie wśród osób pracujących wyłącznie zdalnie (44 proc) niż wyłącznie w biurze (31 proc.). Obecnie 55 proc. pracowników przyznaje, że korzysta z oferty gotowych posiłków, przy czym 50 proc. – raz gotuje, raz zamawia, 45 proc. zawsze przygotowuje w domu posiłki lub przygotowuje je ktoś z domowników a 5 proc. – korzysta wyłącznie z zakupionych dań.

Po drugie – część pracowników (28 proc.) przyznaje, że jest zmęczona zakupami i gotowaniem, odsetek ten rośnie w przypadku kobiet (32 proc.) oraz respondentów w wieku 25-34 lata (35 proc.). Nieco częściej zakupami i gotowaniem są zmęczone osoby pracujące wyłącznie zdalnie (32 proc.) lub hybrydowo (31 proc.).

Jednocześnie 68 proc. badanych deklaruje, że zdrowe odżywianie jest dla nich ważne lub bardzo ważne, a 43 proc. jest zdania, że najlepiej korzystać z rozwiązań przygotowywanych przez dietetyka. Mimo iż połowa badanych (51 proc.) uważa, że samodzielne przygotowanie zdrowej diety jest czasochłonne, a co trzeci (35 proc.) – że jest trudne, zdecydowana większość (85 proc.) badanych codzienne posiłki przygotowuje we własnym zakresie, w domu. Wysoki jest jednak odsetek osób, które decydują się na gotowe posiłki – czy to zamówione z restauracji, przygotowane przez firmę cateringu dietetycznego czy kupione w sklepie po drodze do pracy.

Dopłata do posiłku

Z najnowszego badania wynika, że takim benefitem byłoby zainteresowanych 63 proc. badanych. Jednocześnie 15 proc. respondentów deklaruje, że w ich firmach taki benefit jest dostępny. Wśród zainteresowanych nieco wyższy jest odsetek kobiet (68 proc.) niż mężczyzn (56 proc.).

Osoby zdecydowanie najbardziej zainteresowane dofinansowaniem posiłków to te z grupy wiekowej 25-34 lata (69 proc.), ale również najstarsza grupa 55+ uważa ten benefit za atrakcyjny (55 proc.) i chętnie by z niego skorzystała. Nie bez znaczenia jest tutaj sytuacja rodzinna respondentów – największe zainteresowanie dofinansowaniem posiłków jest wśród osób mieszkających z żoną/partnerką lub mężem/partnerem oraz dziećmi (68 proc.). Warto podkreślić, że dofinansowanie posiłków zajmuje w rankingu pożądanych benefitów miejsce zaraz, za tak istotnymi obszarami, jak pracownicze ubezpieczanie, dofinansowanie urlopu, finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy prywatna opieka zdrowotna.

- Praca zdalna i hybrydowa w istotny sposób zmieniła zachowania pracowników związane z odżywianiem. Z jednej strony wydawać by się mogło, że częstsza obecność w domu oraz oszczędność czasu na dojazdach do pracy to większe możliwości przygotowania posiłków samodzielnie. Z drugiej strony, pracownicy biurowi przez lata korzystający w trakcie dnia czy to z ofert firm kanapkowych, czy też z oferty lunchowej w restauracjach w pobliżu biura przyzwyczaili się, że nie muszą myśleć w ciągu dnia o przygotowywaniu jedzenia - komentuje Szymon Ambroziewicz, założyciel Fitness Catering.

Jak dodaje, pracując zdalnie czy hybrydowo zostali niejako zmuszeni do ponownego zajęcia się tym obszarem. O ile jedni odnaleźli się w tej sytuacji, o tyle inni – niekoniecznie i konieczność częstszego robienia zakupów, planowania i przygotowywania posiłków jest dla nich uciążliwa i zabiera czas, który mogliby poświęcić na coś innego.

- Dlatego w tej sytuacji dofinansowanie posiłków przez pracodawcę wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Możliwości jest wiele, przy czym wybierając rozwiązanie warto uwzględnić fakt, że praca zdalna i hybrydowa pozostanie z nami na dłużej, a pracownicy wykonują swoje obowiązki z różnych lokalizacji. Z tego powodu najbardziej optymalna wydaje się opcja, kiedy wyżywienie dla pracownika może być dostarczane pod różne adresy, na przykład raz do biura a raz do domu - uzupełnia.

Walka trwa

Warto przypomnieć, że niedawno branża gastronomiczna zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o zmianę przepisów w kwestii dopłat pracodawców do posiłków pracowników.

Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów), jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł. Teraz przedsiębiorcy wystosowali apel, by podnieść ten limit.

Branża gastronomiczna chce, by został zwiększony próg dofinansowania do posiłków dla pracowników. Pomysł zakładał, że firmy, które sfinansują posiłki do 400 zł nie będą płacić od tej kwoty PIT i składek ZUS.

- Gastronomia została istotnie ograniczona przez pandemię i długie lockdowny. Chociaż jesteśmy doskonale przygotowani do wypełnienia reżimu sanitarnego, to od miesięcy mamy ograniczone możliwości i ratujemy się sprzedażą na wynos. Pomoc, jaką uzyskaliśmy od państwa jest minimalna i daleko niewystarczająca - uważa Joanna Kowalska, współwłaścicielka Wege-Wek.

W jej opinii dofinansowanie pracodawców do posiłków pracowniczych jest bardzo ważnym elementem. - Jeśli tego typu programy będą stosowane szeroko, a rząd pozwoli na ich uwolnienie od ZUS i PIT, to będzie to dla nas światełko w tunelu po tym długim i trudnym okresie. Dziś apelujemy do premiera, aby podjął tę decyzję natychmiast – bo na szali są tysiące pracowników, którzy albo zasilą szeregi bezrobotnych na garnuszku państwa, albo utrzymają miejsca pracy bez kosztów z budżetu państwowego - podkreśla Joanna Kowalska.