Polacy będą oszczędzać jedzenie, byle kupić prezenty na Boże Narodzenie

Szukanie prezentów na ostatnią chwilę to domena większości Polaków (Fot. Shutterstock)

Pomimo panującej na rynku niepewności związanej z pandemią plany pracowników związane z wydatkami na świąteczne prezenty nie różnią się znacząco od tych, które mieli w 2019 roku.

Szukanie prezentów na ostatnią chwilę to domena większości Polaków. Z badania CBRE wynika, że 61 proc. osób zapytanych w połowie listopada nie miało kupionego ani jednego prezentu świątecznego. 13 proc. osób przyznaje, że w tym roku nie zamierza wręczać żadnych upominków na Boże Narodzenie. Co czwarty Polak jest przezorny - 23 proc. ma już za sobą zakup części prezentów świątecznych, a 3 proc. kupiła już wszystkie.

Prezenty, choć w większości jeszcze nie są kupione, mają już przypisaną wartość. 6 na 10 Polaków na prezent świąteczny dla jednej osoby planuje wydać do 100 zł. Na tańsze niż 50 zł upominki zdecyduje się 17 proc. osób, a 43 proc. przeznaczy na ten cel od 51 do 100 zł. Droższe prezenty chce wręczyć najbliższym 41 proc. osób – z tego 26 proc. wyda na ten cel od 101 do 200 zł, a 15 proc. obdaruje rodzinę i przyjaciół prezentami za ponad 200 zł.

- W 2019 roku Polacy mieli podobne plany, jeżeli chodzi o wartość świątecznych prezentów, co w tym roku. Wtedy 66 proc. osób planowała na prezent wydać max. 100 zł, a 45 proc. od 101 zł do 200 zł. Zatem, jak widzimy pandemia, nie wpłynęła zbyt mocno na nasze plany zakupowe w zakresie prezentów. Wydaje się, że jeżeli będziemy szukali oszczędności, to w innych kategoriach, np. zakupów jedzenia - mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego CBRE.

Bez względu na to, czy prezenty kupimy w sklepie internetowym czy stacjonarnym, będziemy polowali na promocje. Obniżona cena produktów będzie celem 61 proc. osób. Tylko co piąty Polak nie będzie zwracał na to uwagi. Promocje okazują się ważniejsze dla kobiet – już 68 proc. pań będzie polować na tańsze prezenty, w porównaniu do 53 proc. mężczyzn.

*Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna w terminie 19-22 listopada 2021 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1079 osób.

