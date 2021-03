Podróże służbowe i wypoczynek. Wróci trend przerwany przez pandemię?

Bleisure, czyli łączenie podróży biznesowych z wypoczynkiem przed pandemią stawało się coraz popularniejsze. Na takie rozwiązanie przynajmniej raz zdecydowało się 60 proc. badanych pracowników.

Autor:KDS

• 8 mar 2021 21:28





Wyjazd służbowy przedłużony o weekend to coraz popularniejsza forma podróżowania. (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Jak pokazuje badanie przeprowadzone dla Avis Polska – firmy zajmującej się wynajmem samochodów – takie rozwiązanie było popularne w Polsce jeszcze przed pandemią COVID-19.

Ponowne otwarcie hoteli sprawiło, że wielu pracowników znów planuje wyjazdy służbowe.

Jednak rosnąca liczba zakażeń może wydłużyć czas oczekiwania. Niebawem w dwóch regionach Polski hotele będą nieczynne, co wiąże się z przyjmowaniem gości z podróży służbowych pod specjalnymi restrykcjami.

Wiele dużych miast w Polsce jest położonych w pobliżu atrakcji turystycznych i miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Nieraz same są warte zarezerwowania kilku godzin na spacer. W odległości kilkudziesięciu kilometrów i około godziny jazdy samochodem z Warszawy, Wrocławia czy Gdańska z łatwością znajdziemy ustronne miejsca do odpoczynku, z dala od miejskiego zgiełku i tłumów, których warto unikać w czasie pandemii.

Połączenie wypoczynku z podróżą służbową nie od dziś jest stosowanym rozwiązaniem. Jak pokazują wyniki badania na temat bleisure, przeprowadzonego dla Avis Polska, dotychczas na takie rozwiązanie przynajmniej raz zdecydowało się 60 proc. ankietowanych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Spodziewamy się, że liczba osób wydłużających swój wyjazd służbowy o weekend lub kilka dni urlopu będzie rosła. Podróżujący chcą maksymalnie wykorzystać wyjazd, gdy tylko pozwalają na to przepisy związane z pandemią. Trendowi sprzyja też fakt, że co piąty spośród badanych Polaków przyznał, że nie łączył jeszcze podróży biznesowej z wypoczynkiem, ale zamierza to zrobić – podkreśla Sascha Hümmerich, dyrektor generalny Avis Budget Group na Polskę i Czechy.

Warto przypomnieć, że obecnie większe restrykcje związane z korzystaniem z bazy hotelowej obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie liczba zakażeń COVID-19 była jedną z wyższych w Polsce. Tam ze względu na trudną sytuację epidemiczną zaostrzono zasady bezpieczeństwa i zamknięto hotele.

Co prawda, wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych, jednak ta forma korzystania z bazy noclegowej obwarowana jest restrykcjami utrudniającymi połączenie wyjazdu służbowego z dłuższą wizytą (często wraz z rodziną) w danym miejscu. Osoba podróżująca służbowo musi posiadać potwierdzenie odbywania podróży służbowej.

Zaś od 13 marca podobne ograniczenia dotyczyć będą również hoteli w woj. pomorskim.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.