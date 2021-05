Pies robot stracił pracę. Miał zły wpływ na wizerunek policji

Policja w Nowym Jorku zerwała kontrakt z firmą Boston Dynamics na dalsze korzystanie w trakcie akcji z pomocy psa robota o nazwie Digidog. Obecność maszyny na ulicach miasta wywołała protesty mieszkańców i polityków, według których wykorzystywanie robotów przez policję rodzi obawy o nadmierną inwigilację i świadczy o brutalizacji i militaryzacji policji.







Policja w Nowym Jorku zerwała kontrakt z firmą Boston Dynamic (fot. YouTube)

Umowę na wypożyczenie i wykorzystanie w ramach testów robota o nazwie Dididog Departament Policji Nowego Jorku zawarł z firmą Boston Dynamics w 2020 roku. Robot został wyposażony w specjalne narzędzia i środki komunikacji i stał się częścią zespołów interwencyjnych. Kontrakt miał wartość 94 tys. dol. i miał obowiązywać do sierpnia 2021 r.

Digidog, choć był wsparciem dla policjantów, ściągnął na siebie społeczną krytykę. W internecie pojawiło się wiele głosów o tym, że pies robot jest dla policji dodatkowym narzędziem inwigilacji i zwiększenia brutalność jej działań.

W konsekwencji krytycznych głosów nowojorska policja (NYPD) zdecydowała się pod koniec kwietnia na wcześniejsze zakończenie umowy z Boston Dynamics. Rezygnacja nastąpiła po tym, jak do krytyki używania robota dołączyli amerykańscy politycy oraz władze miasta. Kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez po jednej z interwencji z użyciem Digidoga zwróciła na Twitterze uwagę na to, że na wsparcie policji przez zmilitaryzowane formy interwencji są przeznaczane coraz większe środki, podczas gdy nowe technologie nie trafiają do ubogich grup społecznych w Nowym Jorku w takich segmentach jak edukacja czy opieka zdrowotna.

John Miller, zastępca komisarza Departamentu Policji ds. Wywiadu i Zwalczania Terroryzmu, zastrzegł jednak, że nowojorska policja nadal będzie inwestować w innowacje technologiczne. Nie wykluczył także powrotu Digidoga "na służbę" w przyszłości.

