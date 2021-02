Pieniądze cementują związek dużo mocniej, niż uczucie

W niedzielę, 14 lutego, obchodzimy Walentynki, święto zakochanych. Jak pokazują dane z raportu firmy Intrum, pieniądze nieraz wiążą związek dużo mocniej, niż małżeńska przysięga i na dłużej, niż najgorętsze uczucie.

Co 5. kobieta i mężczyzna (21 proc. vs. 19 proc.) wprost przyznaje, że ma problem, by otwarcie rozmawiać o finansach ze swoim partnerem czy partnerką (Fot. Pixabay)

Według niektórych, wspólny kredyt wiąże dwójkę ludzi bardziej niż przysięga małżeńska. Chyba coś jest w tym ironicznym stwierdzeniu.

Jak wynika z raportu Intrum “European Consumer Payment Report 2020”, z powodu pieniędzy co 6. osoba nie może zakończyć relacji, w której tkwi.

Z drugiej strony, są one jednym z głównych powodów kłótni w związku.

Pieniądze są trudnym tematem. Krępują nas, nie lubimy o nich rozmawiać. Także w związku, co może być zaskakujące, ponieważ to właśnie z mężem, żoną, partnerem, partnerką – po prostu z najbliższą nam osobą powinniśmy być w stanie mówić o wszystkim. Teoretycznie.

Jak się okazuje w praktyce, co 5. kobieta i mężczyzna (21 proc. vs. 19 proc.) wprost przyznaje, że ma problem, by otwarcie rozmawiać o finansach ze swoim partnerem czy partnerką. Inne dane pokazują, że z powodu swojej sytuacji finansowej 14 proc. kobiet i 17 proc. mężczyzn podejmuje decyzje o niezakańczaniu związku.

– W pierwszym momencie może się wydawać, że to pozytywne zjawisko. Mamy powód, by nie kończyć pochopnie małżeństwa czy związku. Z drugiej strony, przez pieniądze wiele osób tkwi w toksycznych relacjach. Tak się dzieje, gdy nasza sytuacja finansowa jest na tyle zła, że nie mamy wystarczających środków, by się „usamodzielnić” i zacząć żyć w pojedynkę lub poszukać nowego, „lepszego” partnera. Na pocieszenie można przewrotnie i optymistycznie stwierdzić, że w tym temacie panuje równość między płciami: w takim samym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni uważają, że pieniądze pod wieloma względami są niestety problematyczną kwestią w związku – zauważa Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Kto lepiej zna się na finansach

Jak wynika z danych zebranych przez Intrum, poprawa bezpieczeństwa finansowego w koronakryzysie jest priorytetem aż dla prawie 60 proc. polskich konsumentów. Deklarujemy, że chcemy zrealizować ten cel poprzez zwiększenie swojej wiedzy w tematach dotyczących pieniędzy (48 proc.). Kwestia poprawy wiedzy z zakresu finansów osobistych jest również ważnym tematem w związku. Blisko co 4. kobieta (24 proc.) przyznaje, że jej „druga połówka” słabo zna się na sprawach finansowych i podejmuje decyzje, które są złe dla wspólnego gospodarstwa domowego. Tego samego zdania jest 27 proc. mężczyzn.

– Te dane pokazują, że mamy doskonałą świadomość tego, że poziom wiedzy dotyczącej spraw związanych z pieniędzmi, ma bezpośredni wpływ na naszą sytuację finansową. Wydaje się, że część respondentów badania Intrum za problemy w tej sferze obarcza swoją partnerkę czy partnera. Jest też grupa, która również zwraca uwagę na ten problem, ale jest bardziej wyrozumiała. Podobny odsetek kobiet i mężczyzn – 41 proc. vs 38 proc. przyznaje, że dla jej/jego związku byłoby lepiej, gdyby z partnerem/partnerką lepiej zarządzali rachunkami i oszczędnościami – komentuje Aneta Miszczak, ekspert Intrum. Co zatem zrobić z tym słoniem w pokoju, którego nie chcemy zauważać? – Z pieniędzmi jest jak z innymi problematycznymi tematami w związku. Mimo że nie mamy na to ochoty, powinniśmy o nich rozmawiać z „drugą połówką” jak najwięcej, póki kwestie związane z domowymi finansami nie staną się codziennym, powszechnym tematem, który nie wywołuje emocji. Warto więc zmienić nastawienie. Walentynki są ku temu świetnym pretekstem! – dodaje Aneta Miszczak. Kto pilnuje domowego budżetu Także Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej przy okazji Walentynek opublikował wyniki badania „Finanse w parze”. Wynika z nich, że to kobiety (67 proc.) częściej niż mężczyźni (60 proc.) deklarują odpowiedzialność za pilnowanie terminów spłat zaciągniętych zobowiązań. Kobiety również częściej trzymają pieczę nad codziennymi wydatkami. Wskazało tak dwie trzecie pań (65 proc.) i blisko połowa panów (47 proc.). - Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego to duża odpowiedzialność. W jego planowaniu trzeba wziąć pod uwagę zarówno codzienne wydatki, bieżące rachunki, jak i terminy spłaty stałych zobowiązań, na przykład kredytu, czynszu i tym podobnych. Należy to robić tak, aby w domowym budżecie zabezpieczyć środki na nieprzewidziane sytuacje, czy odłożyć na przyszłość. Niezależnie od tego, kto w danym związku trzyma nad tym wszystkim pieczę, warto aby oboje partnerów wspierało się w tych obowiązkach. W końcu co dwie głowy to nie jedna - wskazuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Natomiast, jeśli trzeba ponieść większe wydatki, jak np. zakup telewizora czy wyjazd wakacyjny, w połowie związków partnerzy deklarują, że dzielą się takimi kosztami w równym stopniu. W pozostałych przypadkach obciążenie to częściej biorą na siebie mężczyźni (37 proc.). Podobnie sytuacja wygląda przy zaciąganiu kredytów czy pożyczek na wspólne potrzeby. Nieco ponad połowa partnerów bierze na siebie taką samą odpowiedzialność. W jednym na trzy związki osobą, która przyjmuje to na swoje barki, jest mężczyzna. Dodatkowo, panowie zdecydowanie częściej niż panie zgadzają się ze stwierdzeniem, że to oni powinni brać na siebie większe zobowiązania finansowe w imieniu rodziny. Uważa tak 51 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet. Częściej też mają oni większe długi. Wskazuje tak 30 proc. osób żyjących z drugą osobą. Nadal jednak większość (55 proc.) badanych deklaruje, że w ich związku zadłużenie rozkłada się w równym stopniu.

