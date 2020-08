Pandemia nie zmieniła planów urlopowych, ale wakacjom towarzyszy strach

Aż dla 67 proc. badanych pandemia nie zmieniła planów urlopowych. Większość osób i tak planowała urlop w kraju; jedyne, co się zmieniło, to to, że wypoczynek nie jest już aż tak beztroski - wynika z badania "Zwyczaje urlopowe Polaków 2020".





17 sie 2020





Obawy, jakie towarzyszą tegorocznym wakacjom to głównie strach, czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię

Ponad połowa badanych wypoczywa w tym roku w kraju. Główne kierunki to morze (25 proc.), Mazury (17 proc.) oraz góry (17 proc.). Jak deklarują Polacy, aż dla 67 proc. pandemia nie zmieniła ich planów urlopowych. Większość osób i tak planowała urlop w kraju (32 proc.), jedynie co się zmieniło to to, że wypoczynek nie jest już aż tak beztroski (35 proc.) - wynika z badania "Zwyczaje urlopowe Polaków 2020".

Na tegoroczny urlop Polacy przeznaczyli od 8 do 14 dni, tak deklaruje 30 proc. ankietowanych. Niewiele mniej przeznaczy do 7 dni - 26 proc., a 24 proc. będzie wypoczywać tylko w weekendy. Na ponad 14 dniowym urlopie spędzi czas jedynie 9 proc. osób.

O udanym urlopie, według 55 proc. respondentów, decyduje przede wszystkim dobre towarzystwo. Wakacyjne wyjazdy sprzyjają relaksowi - jak odpowiedziało 18 proc. Według 15 proc. liczy się dobra pogoda, a zdaniem 12 proc. ciekawe atrakcje w pobliżu miejsca pobytu. Większą wagę w tym roku Polacy przywiązują do bezpieczeństwa.

Co trzeci ankietowany wybrał mniejszą miejscowość, ale z atrakcjami w pobliżu, 18 proc. osób zdecydowało się wybrać miejsce bardziej kameralne niż zwykle. Obawy, jakie towarzyszą tegorocznym wakacjom to głównie strach, czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię - 30 proc.

Większość, bo aż 69 proc. osób, wypoczynek organizuje sobie samodzielnie, niektórzy dodatkowo korzystają z rad znajomych (36 proc.) lub biorą udział w wypoczynku zorganizowanym przez biuro turystyczne - 12 proc. Najchętniej wyjeżdżamy z partnerem - 40 proc., z rodziną - 29 proc. lub przyjaciółmi - 27 proc.

Największą wartością podczas urlopu jest możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy (31 proc.), regeneracja fizyczna i psychiczna (29 proc.) oraz aktywne spędzenie czasu (18 proc.). Najchętniej na urlopie spotykamy się z bliskimi i przyjaciółmi (30 proc.) oraz wypoczywamy i leniuchujemy (28 proc.). Przyjemność sprawia nam również korzystanie z lokalnych rozrywek (21 proc.) oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych (18 proc.). Czytaj też: Wakacje, oszczędności, wydatki. Pandemia wpłynęła na domowe budżety Najczęściej wybieraną formą rozrywki są sporty wodne (38 proc.) jak kajaki, skutery wodne, windsurfing oraz inne plenerowe rozrywki (42 proc.) na przykład parki rozrywki, parki linowe. Popularnością cieszą się również sporty za kierownicą takie jak gokarty, quady, jazda off road - 16 proc. Letnie miesiące sprzyjają aktywności i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci na nowe atrakcje i chętniej korzystamy także ze sportów ekstremalnych. Jak wynika z deklaracji respondentów badania, aż 62 proc. uważa, że urlop to dobry moment na spróbowanie nowego sportu lub rozrywki. - Polacy starają się spędzać czas wolny coraz aktywniej, a sport szczególnie ten z zastrzykiem adrenaliny jest dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwala na szybką dawkę pozytywnej energii. To również dobry sposób na odreagowanie stresu związanego z pandemią oraz czasu który musieliśmy spędzić w domu. Nawet jeśli spędzamy letni wypoczynek w kraju, to szukamy w miejscu pobytu ciekawych i oryginalnych rozrywek. - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń. Jak pokazują wyniki badania "Zwyczaje urlopowe Polaków" zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń, w którym wzięło udział 1065 respondentów, największą część „wypoczynkowego budżetu” przeznaczamy na zakwaterowanie - 49 proc. odpowiedzi , jedzenie - 23 proc. oraz na atrakcje i rozrywki - 19 proc. odpowiedzi. Na kolejnej pozycji znajduje się dojazd na urlop - 10 proc. odpowiedzi. Dla co trzeciego Polaka biorącego udział w badaniu budżet przeznaczony na urlop jest w tym roku problemem, ponieważ stresuje się on, czy na wszystko mu wystarczy (38 proc.), ponieważ lubi zaszaleć (27 proc.), a większość osób - 51 proc. - wypoczynek finansuje z bieżących oszczędności. Najczęściej na wakacje przeznaczamy do 3000 zł na osobę - 35 proc., do 4000 zł - 21 proc. oraz do 2000 zł - 19 proc.

