Oszukał pracodawcę przy rozliczeniu delegacji. Sprawa znalazła finał w sądzie

Szabolcs Fekete oskarżył City Bank o niesłuszne zwolnienie z pracy. Były analityk ds. przestępstw finansowych został zwolniony po 7 latach pracy "za rażące niewłaściwe postępowanie".

Chodzi o rozliczenie wydatków na jedzenie podczas delegacji służbowej do Amsterdamu. Po powrocie do Londynu były już pracownik złożył wniosek o zwrot wydatków na jedzenie i napoje. Jego zdaniem zmieściły się one w limicie dziennych wydatków wynoszących 100 euro (2 kanapki, 2 dania obiadowe, 2 kawy).

Menadżer, który zajmował się rozliczaniem wniosku, miał wątpliwości, czy Fekete spożył wszystkie zgłoszone posiłki sam. W pierwszej wymianie wiadomości były pracownik utrzymywał, że wszystkie wydatki były przeznaczone tylko i wyłącznie na jego wyżywienie.

Citi przekazało sprawę działowi bezpieczeństwa i służbom dochodzeniowo-śledczym. Ostatecznie Szabolcs Fekete przyznał, że w delegacji nie był sam, a posiłki dzielił ze swoją partnerką.

Zgodnie z zasadami funkcjonującymi w banku zgłoszone roszczenie naruszyło politykę zarządzania wydatkami, która stanowi, że podróże i posiłki małżonka nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z jej zapisami wszyscy uczestnicy wyjazdu, których posiłki mają zostać objęte zwrotem kosztów, muszą zostać umieszczeni na liście.