Oszczędzamy głównie w banku, choć skarpety nie wyszły z mody

Choć oszczędza już prawie 80 proc. Polaków, wciąż traktujemy to spontanicznie – co piąta osoba nie ma żadnej strategii oszczędzania i nieregularnie odkłada różne kwoty, a 22,7 proc. na oszczędności przekazuje środki, które zostaną im na koniec miesiąca.

Zdecydowanie najczęściej oszczędności umieszczamy na kontach oszczędnościowych oraz rachunkach bieżących – na ten sposób decyduje się połowa ankietowanych. W porównaniu do roku poprzedniego, wzrosło natomiast zainteresowanie lokatami (25,8 proc. vs 19,4 proc. w 2022 r.).

- Badanie pokazuje odpowiedzialne podejście Polaków do budżetu i budowania poduszki finansowej. Widać też poprawę nastrojów konsumenckich i wzrost uczucia bezpieczeństwa wśród ankietowanych. Wciąż większość z nich odkłada pieniądze na gorsze czasy – aż 58,5 proc. – jednak jest to już o 5,4 pp. mniej niż w ubiegłym roku – mówi Karolina Łuczak z Provident Polska. – Jednocześnie, na wyjazdy i podróże oszczędza 30,6 proc. osób, czyli o 8,3 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania – dodaje.

Wybór lokaty jako metody oszczędzania rośnie wraz z wiekiem – takiej odpowiedzi udzieliło 15,3 proc. najmłodszych oraz 32,8 proc. najstarszych ankietowanych.

Więcej niż co czwarty Polak zaoszczędzone pieniądze trzyma "w skarpecie". Najczęściej robią tak młodzi respondenci w wieku 18-34 lat – zadeklarowało tak aż 42,1 proc. z nich. Jeśli chodzi o inwestowanie, kobiety chętniej wybierają obligacje, a mężczyźni pośrednictwo funduszu inwestycyjnego.

Podczas podejmowania decyzji o lokowaniu oszczędności satysfakcjonujący minimalny procent zysków w skali rocznej wynosi odpowiednio 5-10 proc. w przypadku 26,8 proc. osób oraz 10-15 proc. rocznie dla 24,6 proc. Aż 23,2 badanych nie wie, jakiego zysku powinni oczekiwać.

– Z badań wynika, że większość konsumentów ma zdroworozsądkowe podejście do pomnażania oszczędności. Co druga ankietowana osoba byłaby usatysfakcjonowana z zysków na poziomie od 5 do 15 proc. w skali roku. Tylko 1 na 10 osób oczekiwałaby zysków powyżej 20 proc. rocznie. Naszą uwagę zwraca jednak fakt, że niemal ¼ badanych ma trudność z określeniem oczekiwanego poziomu zwrotu z inwestycji. Wśród tej grupy dominują osoby młode, do 24 roku życia. Poniekąd jest to dość naturalne zjawisko, gdyż najmłodsze osoby zwykle nie mają jeszcze za sobą doświadczeń w lokowaniu oszczędności i brakuje im rozeznania w instrumentach finansowych. Ale jednocześnie stwarza to dla nich duże zagrożenie – rośnie bowiem ryzyko, że kuszeni wysokimi zyskami przez fałszywe oferty inwestycyjne będą skłonni im zaufać – mówi dr Anna Mlostoń-Olszewska, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Oszczędności na poziomie 5000 zł powinny być standardem

Niemal 30 proc. badanych uważa, że powinno mieć oszczędności w wysokości od 1001 do 5000 zł. 27,5 proc. twierdzi, ze poduszka finansowa powinna wynosić więcej niż 10 000 zł, natomiast co czwarty respondent zadowoli się sumą do 1000 zł.

Mediana odpowiedzi udzielanych w ramach Barometru wynosi 5 000 zł. Patrząc na średnią trymowaną (po odcięciu 5 proc. najniższych i 5 proc. najwyższych odpowiedzi) wyniesie ona 10 980,79 zł.

Zaledwie połowa ankietowanych realnie posiada oszczędności we wskazanej przez siebie kwocie. Prawie co piąty (19 proc.) respondent uważa ponadto, że ponowne zaoszczędzenie wymienionej kwoty zajęłoby mu od pół roku do roku. 15 proc. wystarczyłoby od 3 miesięcy do pół roku, a niewielu mniej (14,9 proc.) już 2-3 lata.

