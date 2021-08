Osiem dni bez dostępu do zawodowych wiadomości - tak powinniśmy wypoczywać

Połowa wakacji za nami. Część urlop traktuje w kategorii przeszłości, część na swój wakacyjny wypoczynek czeka. Dwoje na troje Polaków badanych przez serwis Pracuj.pl przyznaje, że udany urlop jest dla nich kluczowy, by zachować zadowolenie z pracy.

Z badań urlopowych preferencji Polaków wynika, że w tym roku najwięcej osób spędzi (lub spędziło) urlop najprawdopodobniej w kraju, druga największa grupa – we własnym domu, a najmniejsza część – za granicą. 44 proc. uczestników badania Pracuj.pl przyznało, że w związku z pandemią planowało na początku roku skromniejszy urlop letni, niż w minionych latach.

Niezależnie jednak od tego, jak spędzimy wolne dni, mają one niebagatelny wpływ na zawodowy dobrostan. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez firmę doradczą EY, każde dodatkowe 10 godzin spędzonych na wakacjach zwiększa wydajność pracownika o 8 proc. Z kolei, jak wykazują naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, brak urlopu odbija się na zdrowiu - ryzyko zawału serca u mężczyzn, którzy rezygnują z urlopu, rośnie o 30 proc., a u kobiet o 50 proc., w porównaniu z osobami, które dają sobie prawo do wyjazdu.

Z badania Pracuj.pl wynika, że blisko 2/3 Polaków (64 proc.) uważa, iż dobry urlop jest kluczowy, by utrzymać zadowolenie z pracy – tylko co dziesiąty nie zgadza się z tą opinią. Ponad połowa respondentów przyznaje, że w hierarchii ważności dużo wyżej stawia urlopy letnie niż wolne dni w okresie zimowym – odwrotną opinię ma zaledwie 16 proc.

A jak długi urlop pozwoli nam odpowiednio naładować akumulatory? Według badań fińskiego Uniwersytetu Tempere idealny wakacyjny urlop powinien trwać minimum osiem dni. To okres, po którym średnio udaje się nam zrzucić z siebie zawodowy stres i realnie wypocząć. Co ciekawe, według badaczy w kolejnych dniach poczucie relaksu zaczyna maleć, by wyraźnie zmaleć po 11 dniu wolnego.

- Jedno jest pewne - czas na odpoczynek i regenerację powinien być integralną częścią naszego życia. Nikt nie potrafi efektywnie funkcjonować na pełnych obrotach przez cały rok, co jakiś czas potrzebny nam jest reset. Dwa tygodnie to idealny czas na to, by oczyścić głowę, móc wypocząć i zrelaksować się w pełni. Jednak jeśli nie możemy pozwolić sobie na tak długi urlop, skorzystajmy z tych krótszych, pamiętając jednak, by były one nastawione na ładowanie naszych życiowych baterii w możliwie najbardziej efektywny sposób - wyjaśnia Monika Pawelczak, ekspert HR z firmy New Work.

Jak przekonuje Agata Grzejda, ekspert ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj, to na ile odetniemy się od zawodowego życia podczas urlopu, mocno wpłynie naszą efektywność po powrocie.

- Kilka czy kilkanaście dni poza miejscem zatrudnienia pozwala nabrać dystansu do zawodowych problemów. Jednocześnie ogromną sztuką jest zdolność do „odcięcia się” na ten czas od pracy, szczególnie dla osób bardzo zaangażowanych w obowiązki. Warto pamiętać, że te dni są istotne z punktu widzenia zdrowia psychicznego, a w większości wypadków nie ma ludzi niezastąpionych. Lepiej pomożemy firmie wracając z urlopu zrelaksowani, niż gdy będziemy podczas niego nerwowo sprawdzać skrzynkę mailową czy służbowy telefon - zauważa.

Dobre przygotowanie to klucz

Nawet wakacje marzeń może zepsuć świadomość, że nie domknęliśmy projektu czy nie przekazaliśmy czasowo swoich obowiązków. Dlatego istotną kwestią jest odpowiednie, zawodowe przygotowanie się do urlopu.

Według badań Pracuj.pl blisko 2/3 Polaków stara się przed wyjazdem na urlop zostawić współpracownikom wszystkie ważne informacje dotyczące wykonywanej pracy. Teoretycznie powinny im w tym pomagać firmowe standardy. Jednak według deklaracji badanych tylko nieco ponad 4 na 10 z nich ma w swoim miejscu pracy określone procedury, pomagające sprawnie przekazać innym obowiązki na czas urlopu.

- Dobra organizacja informacji i zadań dla osób zastępujących nas podczas urlopu to jeden z kluczowych czynników decydujących o tym, jaką sytuację zastaniemy po powrocie, a także o tym czy narazimy się na kontakty ze strony współpracowników podczas wolnych dni. Dlatego, choć bywa to kłopotliwe w natłoku przedurlopowych zadań, warto zostawiać współpracownikom listy zadań, informacje o bieżącej sytuacji, kontakty do kluczowych partnerów i wyjaśnienie innych istotnych kwestii. Jak pokazały badania, w wielu firmach nie istnieją na to określone procedury. Wówczas bardzo wiele zależy od zdolności organizacyjnych samego pracownika - dodaje Grzejda.

A może podwyżka zamiast urlopu?

Odpoczynek od pracy nie dla wszystkich jest jednak najważniejszy. Pracuj.pl zapytało respondentów o to, czy byliby skłonni zrezygnować z części swoich dni urlopowych, jeśli wiązałoby się to z podwyżką lub awansem.

Twierdząco na to pytanie odpowiedziała aż połowa respondentów. Wśród badanych takie rozwiązanie wyraźnie częściej były zdecydowane osoby do 25 roku życia (70 proc.) niż mające powyżej 44 lat (43 proc.).

"Chomikujemy” wolne

Jak pokazują wyniki 44. Edycji Monitora Rynku Pracy, Polacy lubią oszczędzać dni wolne. Średnia liczba dni zaległego urlopu z 2020 roku wynosi 10 – tyle samo, co w 2018 roku. Najwięcej niewykorzystanych dni mają specjaliści z wyższym wykształceniem – średnio 13, mistrzowie i brygadziści oraz kadra zarządzająca – po 12.

- Porównanie z 2018 rokiem pokazuje, że sytuacja z niewykorzystanymi dniami nie poprawia się, a wręcz przeciwnie, pomimo tymczasowej zmiany przepisów, zgodnie z którymi w związku z COVID-19 pracodawca mógł wysłać pracownika na urlop w wybranym przez siebie terminie. Z jednej strony sytuacja epidemiologiczna nie sprzyjała planowaniu urlopów. Wygląda też na to, że w czasie pandemii działo się tak rzadko i pracownicy byli na tyle obciążeni pracą, że na odbiór zaległego urlopu brakowało czasu. Tu odpowiedzialność częściowo spoczywa na szefach, którzy powinni wspierać podwładnych w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i tworzyć warunki dla wypoczynku i regeneracji - mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska.

Te same badania pokazały także, że mamy duży problem zachowaniem równowagi - urlopy często nie są czasem w pełni wolnym od obowiązków zawodowych. Aż 57 proc. zatrudnionych twierdzi, że podczas wakacji odbiera telefony służbowe, 15 proc. robi to często. Niemal połowa odpowiada też na maile służbowe, a 15 proc. robi to często.

