Odpoczynek w Święta potrzebny jak nigdy dotąd. Jak zresetować się i naładować baterie?

Pracownik szeregowy, menedżer, prezes – każdy chce w święta jednego – odpoczynku. Odpocząć nie jest jednak wcale łatwo, szczególnie jeśli nasze myśli wciąż krążą wokół pracy i trwającej pandemii.

By odpocząć, przede wszystkim nie powinniśmy używać służbowego komputera czy telefonu (Fot. Shutterstock)

Z badania Pracuj.pl wynika, że 56 proc. pracowników uważa, że przerwa świąteczna to dobra okazja do odpoczynku od zmartwień związanych z pracą w czasie pandemii.

Trudno się więc dziwić, że blisko połowa badanych (49 proc.) planuje mieć wolne przynajmniej przez część spośród ostatnich pracujących dni tego roku.

By odpocząć, przede wszystkim nie powinniśmy używać służbowego komputera czy telefonu. Tylko w ten sposób możemy się odciąć od pracy.

Jednocześnie jednak tylko co czwarty respondent nie będzie w tym okresie w ogóle pracować – to wyraźnie mniej osób, niż ci, którzy nie decydują się na żaden urlop (34 proc.). Ogółem widoczne jest nieco mniej aktywne podejście do brania długiej przerwy pod koniec grudnia niż w minionych latach. Dla porównania w badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl dwa lata temu odpoczynek przynajmniej przez część tego okresu deklarowało więcej, bo 55 proc. badanych.

- Z jednej strony w części miejsc pracy mamy do czynienia z dodatkowymi napięciami związanymi z sytuacją pandemiczną, co może zniechęcać do brania dłuższych urlopów. Z drugiej strony obostrzenia wiążą się z ograniczonymi możliwościami pod względem podróży, co na pewno zmniejsza liczbę osób planujących np. sylwestrową turystykę. Wszystko to składa się na nietypowy obraz tegorocznej przerwy świątecznej. Choć przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się lepiej funkcjonować w wirtualnym świecie pracy, takie okazje dobrze obrazują potrzebę wspólnej celebracji ważnych momentów i bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami - podsumowuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Z badania Pracuj.pl wynika, że 56 proc. pracowników uważa, że przerwa świąteczna to dobra okazja do odpoczynku od zmartwień związanych z pracą w czasie pandemii (Fot. Shutterstock) Praca zdalna to wyzwanie Część osób podczas drugiej fali pandemii pracuje zdalnie. W warunkach home office dużo trudniej jest utrzymać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Pracownicy zdalni, w przeciwieństwie do osób pracujących w biurach, nie mają wyraźnej granicy między życiem prywatnym i zawodowym. W czasie home office mamy poczucie, że ciągle jesteśmy w pracy. Odpoczywamy i pracujemy w tym samym miejscu, co nie jest naturalne i zdrowe. - Wielu pracowników skarży się, że nie wiedzą dokładnie, kiedy i jak mają wypoczywać. Takie przewlekłe zmęczenie może prowadzić do wypalenia, bo pracownik w tym stanie ma poczucie, że ciągle jest w pracy (w weekend i wolne popołudnie - także). Widzimy wyraźnie, że pracownicy, którzy nie dbają o higienę psychiczną, są narażeni na wypalenie zdecydowanie mocniej - mówi psycholog Patryk Wójcik. W podobnym tonie wypowiada się Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zdaniem ludzie nadal nie nauczyli się wykonywać obowiązków zdalnie. Dla wielu pracowników home office wiąże się z pracą niemal 24 godziny na dobę. - Nie ma wyraźnej granicy między życiem zawodowym a prywatnym. Ludzie nie wypracowali rytuałów przejścia – nie kończą swojej pracy o konkretnej godzinie i nie skupiają się na życiu osobistym. A to pogłębia frustracje, ponieważ brakuje czasu na odpoczynek i regenerację organizmu - wyjaśnia Kaja Prystupa-Rządca. Warto również dodać, że z odpoczynkiem mieliśmy problem jeszcze przed pandemią. Badanie firmy rekrutacyjnej Michael Page „Życie w Pracy” pokazało, że średnio aż 48 proc. Polaków pracuje w czasie urlopu. Poza godzinami pracy wielu Polaków także nie rozstaje się z firmowym e-mailem i telefonem. 37 proc. codziennie - również w weekendy - sprawdza skrzynkę pocztową, a niewiele mniej, bo 31 proc. zawsze odbiera służbowe telefony. - Polakom zdarza się również pracować w weekend. Do wykonywania obowiązków w wolne soboty i niedzielę przyznało się niemal 68 proc. ankietowanych. 15,5 proc. stwierdziło, że przytrafia im się to często, a 52 proc. tylko czasami - komentuje Piotr Dziedzic, senior dyrektor w Michael Page. - Nasze badanie pokazuje także, że prawie 75 proc. respondentów pracuje również wieczorami i nocami. Możemy przypuszczać, że wiele z tych osób korzysta z pracy zdalnej lub elastycznych godzin pracy, co pozwala im mniej standardowo zaplanować realizację obowiązków zawodowych. Dzięki temu, w ciągu tygodnia mogą więcej czasu poświęcić na sprawy prywatne lub rodzinne - dodaje. Czas na odpoczynek Tymczasem odpoczynek podczas urlopu (także tego przy okazji świąt) jest bardzo ważny. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez EY, każde dodatkowe 10 godzin spędzonych na wakacjach zwiększa wydajność pracownika o 8 proc. Z kolei, jak wykazują naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, brak urlopu odbija się na zdrowiu: ryzyko zawału serca u mężczyzn, którzy rezygnują z urlopu, rośnie o 30 proc., a u kobiet o 50 proc. w porównaniu z tymi, które dają sobie prawo do wyjazdu. Katarzyna Richter, ekspert z obszaru HR podkreśla, że nie potrafimy prawdziwie odpoczywać – nawet podczas urlopu jesteśmy cały czas pod telefonem czy e-mailem. Dlatego szukamy coraz to lepszych rozwiązań, które pomogą nam się odstresować i zregenerować nasz organizm. Z pomocą przychodzi terapia dźwiękiem, która może mieć formę kontaktu z muzyką lub udział w kąpielach w dźwiękach gongów, które zyskują coraz bardziej na znaczeniu w obszarze wellness i cieszą się zainteresowaniem międzynarodowych korporacji dbających o swoich najcenniejszych pracowników. - Jest to metoda polegająca na pełnym wyciszeniu się w pozycji leżącej, z zamkniętymi oczami. W tle słychać tylko dźwięk gongów, który uspokaja i relaksuje. Niektórzy podczas sesji zasypiają, płaczą – dają upust wszystkim nagromadzonym w ciele emocjom - podkreśla Katarzyna Richter. Święta Bożego Narodzenia to okazja do odpoczynku (Fot. Shutterstock) Cyfrowy detoks to podstawa Co jeszcze możemy zrobić, by odpocząć i naładować baterie? Przede wszystkim nie powinniśmy używać służbowego komputera czy telefonu. Tylko w ten sposób możemy się odciąć od pracy. - Z moich obserwacji wynika, że większość Polaków jest wykończona pracą. Sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć, może spowodować, że będziemy mieć wiele osób cierpiących na wypalenie zawodowe. Właśnie dlatego odpoczynek jest bardzo istotny - mówi Kaja Prystupa-Rządca. Jak zauważa przedstawicielka ALK, warto zadbać o aktywny wypoczynek. Być może część z nas wolałaby wypoczywać na leżaku z książką w ręce. Tymczasem mózg lepiej regeneruje się w ruchu, dlatego też aktywność fizyczna jest bardzo ważna. - Oczywiście należy dopasować ją do naszych umiejętności i predyspozycji, żeby nie narazić się na kontuzje - dodaje Prystupa-Rządca. Wieczór z książką Święta to także świetna okazja do nadrobienia zaległości czytelniczych. Jak twierdziła Wisława Szymborska, czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Także menadżerowie mają swoje ulubione pozycje książkowe. Wśród nich znajdziemy nie tylko książki przydatne w zawodzie, ale też lektury pozwalające się odprężyć i oczyścić umysł. Katarzyna Romantowska-Jaskólska, dyrektor zarządzająca w Damen Engineering Gdańsk przyznaje, że kiedy rozpoczyna "konsumpcję wolnego czasu" sięga po absolutnie niewymagającą beletrystykę. - W 2019 roku wpadała mi w oko w eBookstore okładka książki „Projekt Rosie” napisanej przez Nowozelandczyka Graeme’a Simsona. Szukałam niewymagającej, ale ciekawej lektury i trafiła mi się jedyna w swoim rodzaju komedia romantyczna. Sięgnęłam też po szkolną nagrodę mojej córki – „Świat Zofii” Josteina Gaardera. Nie sądziłam, że książka dla nastolatków pozwoli mi zajrzeć w głąb własnej duszy. Na koniec urlopu zostawiłam pozycję biznesową „Umysł Lidera” Frederike Fabritujsa. To wartościowa pozycja, która w łagodny sposób pozwoliła mi przestawić się z powrotem na zawodowe tory - opowiada o swoich wyborach. Sprawdźcie, jakie inne książki czytają menedżerowie w czasie wolnym.

