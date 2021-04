O psie który jeździł... tirem. Jak legalnie zabrać ze sobą zwierzę

Jak wynika z raportu Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, kierowca zawodowy spędza w delegacji 224 dni, a za kółkiem pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów (około 87 tys. km w roku). Zdarza się, że w trasę oprócz załadunku zabiera... zwierzaka. Co zrobić, by taka podróż była bezpieczna i zgodna z prawem?

By móc w pełni legalnie podróżować ze zwierzęciem, należy spełnić kilka formalności (fot. Pixabay)

Z wyliczeń American Trucking Association wynika, że w Stanach Zjednoczonych jeździ około 3,5 miliona kierowców. Według bloga healthypets.com 40 proc. z nich podróżuje z psem.

Z badania Pracuj.pl wynika, że zdaniem 1/3 ankietowanych obecność zwierzęcia w pracy redukuje stres. A 56 proc. nie ma nic przeciwko, by pupil był obecny w firmie.

Zabranie ze sobą w trasę zwierzaka nie jest takie proste. I by móc w pełni legalnie podróżować, należy spełnić kilka formalności.

Daniel Sosnowski pracując w USA w trasy zabierał yorka. Po powrocie do Europy do kabiny zabiera labradora Majkela. W pierwszą podróż - do Włoch - pojechali, gdy pies miał zaledwie sześć tygodni.

- To jest mój przyjaciel, mój „synek”. Nie wyobrażam sobie, żebym jeździł bez niego. Szefowie się zgodzili, a gdyby było inaczej, szukałbym innego przewoźnika – podkreśla Daniel Sosnowski z firmy przewozowej z Pruszkowa. – Zawsze robię przerwy, co około cztery godziny. Każdego dnia idziemy na dłuższy spacer, nad jezioro, rzekę czy ocean, kiedy np. jestem w Portugalii. Właściwie to on mnie motywuje, do ruchu. Jak to często bywa u kierowców, mam problemy z krążeniem, więc taka aktywność jest dla mnie wskazana.

Przez lata wspólnego jeżdżenia Daniel Sosnowski nie spotkał się z problemami ze strony policji, w kilku przypadkach pojawił się problem przy rozładunku.

- Widok psa często wywołuje uśmiech u policjantów. W czasie upałów w Portugalii podjechali do mnie nocą i pytali, czy nie potrzebujemy wody. Kiedyś jechałem z transportem do fabryki chemikaliów i tam nie mógł wjechać. Podobnie było z wjazdem do bazy NATO, ale Majkel po prostu został w stróżówce na czas rozładunku i na mnie czekał. Działa też jak alarm - kilka razy mnie uratował, kiedy ktoś próbował mnie okraść - dodaje Sosnowski.

Z golden retrieverem Dieslem podróżuje Ewa. - Kocham psy i uwielbiam koty, dlatego też chciałam mieć swojego futrzaka. Praca kierowcy zawodowego nie pozwala, by zwierzak został sam w domu, dlatego postanowiliśmy zabierać go z sobą. Diesel ma sześć miesięcy i jest dość dużym psiakiem, który ma od groma energii, dlatego każda przerwę na zmianę karty kierowcy wykorzystujemy na spacer, a każdego wieczoru wychodzi się wybiegać. Jeździmy w tzw. kółkach i co drugi co drugi dzień wracamy do domu. Wtedy bierzemy go na wybieg dla psiaków. Bez paszportu ani rusz Zabranie ze sobą w trasę zwierzaka nie jest takie proste. I by móc w pełni legalnie podróżować, należy spełnić kilka formalności. Przed wyjazdem najwięcej formalności czeka właścicieli psów, kotów i... fretek. Tu przede wszystkim musimy wyrobić zwierzęciu paszport. - To prosta sprawa, którą załatwimy podczas jednej wizyty u weterynarza. Zwierzęcy paszport to dokument, w którym wykazuje się dane zwierzęcia, jak imię, data urodzenia i informacja o właścicielu, a także numer obowiązkowego mikroczipa oraz wykaz szczepień wraz z datami ich podania. Podróżujący pupile muszą bezwzględnie przejść szczepienie na wściekliznę i to około trzy tygodnie przed wyjazdem, dlatego załatwianie formalności warto zaplanować z wyprzedzeniem – wyjaśnia Piotr Dajema, ekspert do spraw wdrożeń i szkoleń grupy Inelo. Dodatkowe warunki spotkają nas przy trasie do Norwegii, Malty i Irlandii. Tu od właścicieli wymaga się, by ich pies, kot lub fretka były wolne od tasiemca. W praktyce oznacza to, że zwierzę powinno zażyć preparat zwalczający te pasożyty w ciągu od 120 do 24 godzin przez przekroczeniem granicy. O paszport nie muszą martwić się właściciele królików, chomików, szczurów czy myszy. Nie dotyczą ich także obowiązkowe szczepionki ani mikroczipy. Z psem po Unii i poza nią Na terenie Unii Europejskiej zwierzęta towarzyszące mogą jeździć właściwie bez ograniczeń, pod warunkiem, że właściciel może zaświadczyć o ich dobrym stanie zdrowia i ma aktualną książeczkę szczepień. Problem pojawia się w momencie, w którym mamy do czynienia z rasą określaną powszechnie jako niebezpieczna, np. pitbull czy rottweiler. Te psy są objęte zakazem wjazdu do Francji, na Węgry i na Maltę. fot. Pixabay Co zrobić, jeżeli jedziemy poza UE? W takim przypadku potrzebny będzie zwierzęcy paszport, a w przypadku wjazdu do Norwegii i Wielkiej Brytanii - dokument o braku pasożytów. Stosunkowo prosty jest też wwóz zwierząt towarzyszących na teren unii celnej. Jeżeli kierowcy wybierają się na Białoruś, do Kazachstanu albo do Rosji, mogą bez kwarantanny i zezwolenia rzewieźć do dwóch zwierzaków, pod warunkiem, że ich paszport poświadcza aktualne szczepienie na wściekliznę i dowodzi przeprowadzenia badania, którego wynik wskazuje na dobrą kondycję zwierzęcia. Pies w ciężarówce – czy to bezpieczne? - W Unii Europejskiej nie ma przepisów, które zabraniałyby kierowcom jeżdżenia ze zwierzętami w kabinie. Jedynym warunkiem jest to, żeby pupil nie przeszkadzał w czasie prowadzenia pojazdu. Dopóki zwierzęta są bezpiecznie przewożone, zaczipowane, a w paszportach mają pieczątki ze szczepieniami, również celnicy nie powinni robić problemów – komentuje Piotr Dajema. Kłopoty pojawią się, jeżeli podczas kontroli drogowej policja uzna, że kierowca nie przygotował zwierzaka odpowiednio do podróży. Tak samo jak ludzie, zwierzęta również powinny być przypinane pasem bezpieczeństwa, który mocuje się do ich szelek, co ma chronić przed obrażeniami w czasie wypadku. Mniejsze zwierzęta mogą jeździć nawet w specjalnym foteliku. W Polsce za złamanie przepisów na temat bezpiecznego przewożenia zwierząt może grozić mandat do 500 zł. W pozostałych krajach Unii zapłacimy nawet kilkaset euro. Należy się liczyć także z odesłaniem zwierzęcia do kraju. Przewoźnicy pet-friendly Firmy transportowe są coraz bardziej pozytywie nastawione do podróżowania ze zwierzętami. W Stanach Zjednoczonych powstają nieoficjalne rankingi i zestawienia firm, które przychylnym okiem patrzą na zwierzaki w szoferce. To zazwyczaj przewoźnicy o lokalnym zasięgu, którzy przed wyjazdem pobierają od kierowcy kaucję na wypadek ewentualnych zniszczeń. Amerykanie tworzą przy okazji rankingi ras psów idealnych do podróży. Zgodnie przyznają, że najbardziej w trasie sprawdzają się „niskopodłogowce” jak beagle czy jamniki – oczywiście ze względu na rozmiar. Zdaniem Barry’ego Starra, autora jednego z zestawień, podróżowanie z psem to też sposób na zachowanie aktywności w czasie postojów. fot. Pixabay Jak jest w Polsce? Z badania Pracuj.pl wynika, że zdaniem 1/3 ankietowanych obecność zwierzęcia w pracy redukuje stres. A 56 proc. nie ma nic przeciwko, by pupil był obecny w firmie. - Pies w kabinie ciężarówki? Jak najbardziej! Jeśli jego obecność wpływa pozytywnie na komfort pracy kierowcy np. zmniejsza stres, pozwala aktywnie wypocząć podczas obowiązkowych przerw czy pomaga w radzeniu sobie z samotnością, to jest to świetny pomysł - komentuje Piotr Dajema. - W biurach coraz częściej zdarza się, że pracownicy przychodzą ze zwierzętami, ale w takim przypadku zgodzić muszą się także inne osoby tam pracujące, choćby z tego powodu, że mogą być alergikami. W kabinie ciężarówki decyzję podejmuje tylko kierowca. Tę potrzebę dostrzegają też właściciele firm transportowych, którzy pozwalają przewozić towary razem z pupilami. Zobacz: Pies w pracy. Jak przygotować biuro i na co zwrócić uwagę?

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.