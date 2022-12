Noworoczne postanowienia w tym roku mogą niepokoić szefów. Wszystko przez inflację

Zmiana pracy to zdecydowanie najczęstsze zawodowe postanowienie noworoczne. Uspokajamy jednak tych, którzy chcą to zrobić

Zmiana pracy to zdecydowanie najczęstsze zawodowe postanowienie noworoczne. Uspokajamy jednak tych, którzy chcą to zrobić

Zmiana pracy to zdecydowanie najczęstsze zawodowe postanowienie noworoczne. Uspokajamy jednak tych, którzy chcą to zrobić "już".

Dostanę awans

W czołówce od lat znajduje się także chęć dostania awansu. Tym bardziej że awans wiąże się bardzo często z wyższymi zarobkami, a to ważna kwestia, szczególnie w czasach wysokiej inflacji.

Pójdę po podwyżkę

Podwyżka to jedno ze słów charakteryzujących mijający rok. Wiele wskazuje także, że będzie padło dość często w zawodowych rozmowach w 2023 roku. Tu także dominującym powodem jest sytuacja ekonomiczna.

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 53 proc. przedsiębiorców planuje w przyszłym roku podwyżki.

Ze względu na inflację pracownicy boją się o wydatki i kurczący się budżet domowy, stąd już 76 proc. z nich ma plan, żeby postarać się o wyższe wynagrodzenie. W lutym 2022 deklarowało tak 60 proc. osób, co oznacza wzrost o aż 16 pkt. proc. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 37 proc. osób, podczas gdy w lutym 2022 ten odsetek wynosił 29 proc.

Przeczytaj: Firmy szykują się na podwyżki. Część zapłaci więcej, bo nie ma wyjścia

Zdobędę nowe kompetencje

Z raportu World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” wynika, że aż połowy pracowników dotyczyć będzie wyzwanie przekwalifikowania się do 2025 roku.

Nowe kompetencje to nie tylko efekt dostosowania się do zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. To przede wszystkim element budowania przewagi nad innymi.

Zobacz: Mamy plagę bylejakości CV. "Na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia jedno"

Z badania "Bilans Kapitału Ludzkiego", projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński, wynika, że więcej niż 4 na 5 ankietowanych deklaruje, iż w bardziej lub mniej formalny sposób w minionym roku podnosiło swoje umiejętności. Główną motywacją do podnoszenia kompetencji jest dla Polaków chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy.

Zobacz: Polacy wzięli sprawy w swoje ręce i dokształcają się na potęgę

Nauka języków obcych

Poznanie nowego języka lub doszlifowanie tego, którym już się posługujemy, to także jedno z częstszych postanowień noworocznych. I nie ma się co dziwić. Bowiem znajomość języka obcego jest trzecim najczęściej stawianym wymaganiem przez pracodawców, co więcej – we wrześniu 2022 r. częstotliwość jego pojawiania się w ogłoszeniach wzrosła rok do roku o 8 pkt. proc., w porównaniu do poprzedniego roku.

Najwięcej rekrutacji wymagających znajomości języków obcych pojawia się w sektorze obsługi klienta. Wysokie zapotrzebowanie na kompetencje językowe notowane jest także w obszarze finansów i księgowości. Wynika to z dużej liczby centrów usług wspólnych, zlokalizowanych w Polsce i obsługujących pozostałe kraje.

Znajomość języka obcego jest trzecim najczęściej stawianym wymaganiem przez pracodawców. fot. Pixabay

Z badania firmy Sedlak & Sedlak wynika, że znajomość kilku języków się opłaca. W przypadku osób, które poza zaawansowaną znajomością języka angielskiego deklarowały również biegłość w języku niemieckim, mediana zarobków wyniosła 8,6 tys. zł. Na wyższe wynagrodzenie mogły liczyć również osoby, które oprócz języka angielskiego posługiwały się również językiem francuskim czy hiszpańskim na poziomie zaawansowanym.

Zobacz: Do you speak...? Znajomość języków obcych ważna jak nigdy

Lepsza organizacja czasu pracy

Lepsza organizacja czasu pracy ważna jest przede wszystkim w czasach upowszechnienia pracy zdalnej lub hybrydowej.

Pomocne w nauce zarządzania czasem mogą okazać się wszelkiego rodzaju kalendarze, plannery, aplikacje czy zwykłe kartki. Warto także wykorzystać naukę.

Przeczytaj: Nawet nie wiesz, ile go marnujesz. Sprawdzone sposoby na zarządzanie czasem

Pomocna może być Matryca Eisenhowera (znana także jako macierz lub kwadrat Eisenhowera). To jedna z popularniejszych koncepcji świadomego zarządzania sobą w czasie. Służy do analizy i oceny własnych działań w kontekście produktywności. Jest to również narzędzie do planowania i ustalania priorytetów z punktu widzenia ich ważności i pilności.

Wykorzystać można także metodę pomodoro. Opracowana przez Francesco Cirillo w latach 80. XX wieku metoda zarządzania czasem wykorzystuje krótki budzik do podziału pracy na 25-minutowe sekcje – tzw. pomodori – i czasy przerw.

Work-life balance w praktyce, nie teorii

Zadbanie o zdrową granicę pomiędzy czasem w pracy i czasem po pracy to jeden z priorytetów, który pojawił się wraz z wybuchem pandemii. W momencie, kiedy część z nas obowiązki zawodowe wykonuje z domu, granica pomiędzy pracą a prywatnością mocno się zatarła.

Oddzielenie życia zawodowego i prywatnego jest niezwykle istotne z wielu powodów – zdrowotnych, ale też tych dotyczących jakości pracy i postępów na ścieżce zawodowej.

Przeczytaj: Mimo wysokich stanowisk nie różnią się wiele od bezdomnych. Jedni wytrzymają rok, inni 20 lat

Noworoczne postanowienia – czy mają sens?

Robienie noworocznych postanowień jest przez wielu krytykowane. Fakt jest jednak taki, że wszystko zależy od naszego podejścia. Jeśli do planów na przyszłość podejdziemy rozsądnie i metodycznie, noworoczne postanowienia mogą okazać się realne.

Przede wszystkim nasz cel powinien być realny do zrealizowania. Zdaniem psychologów zbyt ambitny cel podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji.

Musi być także konkretny i precyzyjny. Warto powiedzieć o nim najbliższym. Złożenie przed nimi deklaracji będzie motorem napędowym do tego, by dopiąć swoich założeń.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl