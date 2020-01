Nowe pokolenie - nowe wyzwania na rynku pracy i nie tylko

Do 2028 r. 58 proc. globalnej kadry stanowić będą właśnie „Zetki”. Będzie to dla pracodawców prawdziwe wyzwanie.

Są to ludzie zaznajomieni z nowymi technologiami do tego stopnia, że stanowią one dla nich naturalne środowisko.

Spełnienie oczekiwań pokolenia Z i dostosowanie do ich stylu życia to także bardzo duże wyzwanie dla organizatorów turystyki.

Przemiany demograficzne, w tym zmiany pokoleniowe wpływają na wiele aspektów gospodarki. Każde pokolenie jest wewnętrznie zróżnicowane pod względem stylu życia i innych wartości wpływających na zachowania i potrzeby. W przypadku „Zetek”, jak nazywani bywają przedstawiciele pokolenia Z, panuje pełna zgodność co do jednego - spełnienie ich oczekiwań to bardzo duże wyzwanie.

Jakie są „Zetki”?

Według raportów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu, pokolenie Z charakteryzuje pewna grupa cech.

Dominują sformułowania, że „Zetki” są generacją ludzi wiecznie „podłączonych”. Od najmłodszych lat żyją w zgodzie z nową technologią i stanowi ona dla nich naturalne środowisko.

Członkowie tego pokolenia mają wysoką samoocenę i chcą zmieniać świat. Są zorientowani na dialog i rozwiązywanie konfliktów. Mają również radykalne podejście do dyskryminacji, a ich styl konsumpcji jest sposobem wyrażania indywidualnej tożsamości.

Generacja Z chce poznawać nowych ludzi i budować z nimi relacje, przy czym informacjami najczęściej dzieli się poprzez media społecznościowe i komunikatory.

„Zetki” na rynku pracy

Na rynku pracy przedstawicieli pokolenia Z jest jeszcze niewielu, ale to niebawem się zmieni. Jak wynika z raportu Upwork, do 2028 r. 58 proc. globalnej kadry stanowić będą właśnie „Zetki”. Będzie dla pracodawców prawdziwe wyzwanie.

Są to ludzie zaznajomieni z nowymi technologiami do tego stopnia, że stanowią one dla nich naturalne środowisko. Umożliwiają im pracę z dowolnego miejsca na świecie i jednocześnie wpływają na zmiany w stylu życia. Nowe na rynku pracy generacje chcą mieć większy wpływ na planowanie swego czasu i dlatego też popularność pracy zdalnej będzie już tylko rosła.

CZYTAJ DALEJ »

Wejście najmłodszych pokoleń na rynek pracy oznacza poważne wyzwanie dla pracodawców pod kątem zarządzania wielopokoleniowym środowiskiem zatrudnienia ostrzegają analitycy Upwork. Niebawem w firmach pracować będą przedstawiciele pięciu różnych generacji, o różnych kompetencjach, zwyczajach oraz nawykach. - Pracodawcy muszą zrozumieć, że najmłodsi pracownicy nie dadzą się przykuć do biurek. Zarówno „zetki” jak i millenialsi są mobilni, chętni do poznawania nowych ludzi i miejsc, a skoro nowe technologie im to umożliwiają – to, po co mają z tego rezygnować? Biznes nie powinien patrzeć na tę zmianę pod kątem problemu do rozwiązania, tylko szansy. Praca zdalna stanowi bowiem okazję do poszerzenia puli talentów np. o rodziców rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad dziećmi lub freelancerów pracujących dla kilku firm - tłumaczył Stanisław Bochnak, strateg ds. biznesowych w VMware Polska. Według analityków Upwork, już teraz 70 proc. młodych menadżerów pozwala swoim współpracownikom na pełnoetatową, zdalną pracę. Młoda kadra lepiej rozumie przyzwyczajenia swoich młodszych współpracowników i jednocześnie wie jak wykorzystać mobilność swoich podwładnych, czego nie potrafią np. baby boomersi. Czytaj więcej: Praca zdalna stanie się normą? Generacja Z dyktuje warunki pracodawcom Co z odpoczynkiem i czasem wolnym? Spełnienie oczekiwań pokolenia Z to także bardzo duże wyzwanie dla organizatorów turystyki. Jego przedstawiciele cenią niezależność i poszukują prawdy w każdej sferze życia. „Zetki” chętnie podróżują wykazując tendencje podobne do Millenialsów – mniejszą rolę odgrywają dla nich dobra materialne, a bardziej skupiają się na gromadzeniu doświadczeń i doznań. Znają języki, więc poznawanie nowych kultur i społeczności, nie stanowi dla nich problemu. - Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy wyjazd, poza uszytym programem pod konkretne potrzeby tej grupy, oferował ciekawą historię i interesujące wyzwania, które zwrócą ich uwagę. Generacja Z chce odkrywać świat i widzieć w swoich wyjazdach głębszy cel – mówi Mirosław Sikorski, prezes zarządu Almatur. Rola mediów społecznościowych Pokolenie Z to pierwsza generacja, która z powodzeniem łączy równoległe funkcjonowanie w dwóch światach – rzeczywistym i wirtualnym. Można to zaobserwować w sposobie wyrażania myśli, poszukiwaniu rozwiązań i tworzeniu przez nich treści. Turystyka, z natury rzeczy ukierunkowana na emocje i doświadczenia stanowi rodzaj aktywności, który bardzo dobrze czuje się w wirtualnym środowisku. - Pokolenie Z uwielbia dzielić się wrażeniami z podróży w serwisach społecznościowych, chętnie porównuje swoje dokonania, kolekcjonuje doznania i chwile, szuka inspiracji. Młodzi ludzie z każdego wyjazdu przywożą bogaty materiał fotograficzny i filmowy, który następnie przetwarzany jest na teledyski, udostępniany na Youtubie i wysyłany znajomym. Stanowi to ogromne źródło wiedzy i inspiracji dla innych, dlatego bardzo ważne jest, aby firmy oferujące usługi, również te turystyczne, zaprzyjaźniły się z tym potężnym kanałem komunikacji – dodaje Mirosław Sikorski.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!