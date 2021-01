Nissan tworzy nowe trendy i buduje auto... do pracy zdalnej

Nissan stworzył kampera, który dostosowany jest do pracy zdalnej. Samochód jest wyposażony w stację roboczą z wygodnym fotelem, biurkiem oraz miniaturowym aneksem kuchennym, w którym nie zabraknie - jak na porządne biuro przystało - ekspresu do kawy.

Tak prezentuje się bus do pracy zdalnej (fot. Print screen You Tube)

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa od zeszłego roku praca zdalna przestała być benefitem, a wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stała się czymś normalnym. Zmiana ta spowodowała nowe trendy w funkcjonowaniu pracowników, którzy nie muszą wykonywać obowiązków służbowych z biura. Do pracy wystarczy im komputer i dostęp do internetu.

Specjalne oferty dla pracowników zdalnych zaczęły więc przygotowywać turystyczne kurorty, które w czasie pandemii mocno ucierpiały. Mowa tu zarówno o hotelach czy pensjonatach, ale też o regiony, które zdecydowały się dopłacać pracownikom zdalnym do spędzenia czasu na ich terenie. Na takie posunięcie zdecydowały się m.in. Hawaje, które pokryją koszty przelotu na malowniczą wyspę.

Teraz pojawił się kolejny pomysł inspirowany home office, tyle, że z branży motoryzacyjnej. Nissan pokazał nowy model kampera, który został stworzony dla osób pracujących zdalnie. NV350 to nazwa modelu, który łączy w sobie cechy biura z mieszkaniem. Dzięki temu możemy połączyć pracę z podróżami po świecie i zwiedzaniem ciekawych zakątków.

Samochód ma zlokalizowaną na dachu strefą relaksu, a w niej leżak i parasol przeciwsłoneczny. W środku jest nieduża kuchnia, która pomieściła ekspres do kawy oraz czajnik. Jednak najważniejszą częścią busa jest biurko. Wysuwa się je z bagażnika. Mieści się w nim wygodny fotel biurowy, biuro oraz komputer. Co więcej, na zewnątrz został oklejony specjalną folią, która wizualnie przypomina wnętrza współczesnych, dizajnerskich biur. Samochód na razie dostępny jest tylko w Japonii.

