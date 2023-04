Nigdy nie mów pracodawcy, że jesteś lub byłeś chory na raka

Marzena aktualnie leczy się paliatywnie na raka płuc z przerzutami do mózgu. Siedem lat temu pokonała inny nowotwór; jak sama mówi, nowotwór wyrwał ją z pracy i niestety nie była to przerwa na kawę. Mimo choroby pracuje, pisząc teksty o tematyce społecznej, psychologiczno-pedagogicznej i feministycznej.

- 2 lata temu usłyszałam od pracodawcy, z którym byłam umówiona na pełny etat na umowę o pracę: "Nie mogę jednak dać pani umowy o pracę. Inną umowę tak, ale nie UoP. Słyszałem, że pani chorowała, a z nowotworami to różnie bywa, lubią wracać. No wie pani, jak to jest, nie mogę ryzykować, że mi pani stąd zaraz zniknie na L4" - zaczyna swoją historię Marzena.

W 2020 roku do Krajowego Rejestru Nowotworów wpłynęły informacje o niemal 147 877 tys. nowych zachorowaniach na nowotwory. Zachorowało ponad 74 tys. kobiet i ponad 73 tys. mężczyzn. Choć w stosunku do 2019 roku nastąpił niewielki spadek zachorowań, bo wtedy było ich aż 176 702 tys., te liczby wciąż przerażają, zwłaszcza że ponad 58 tys. zachorowań dotyczy osób w wieku produkcyjnym. Dla większości z nich strach przed nowotworem potęgował także strach o pracę i zarobki w czasie choroby.

Jak wspomina, po raz pierwszy o tym, że osoby zmagające się z nowotworem lub po przebytej chorobie mają problem z powrotem na rynek pracy, usłyszała już podczas leczenia.

- Anka, dziewczyna z białaczką, z którą leżałam na sali, lecząc chłoniaka Hodgkina, ostrzegała mnie: "Nigdy nie mów pracodawcy, że jesteś lub że byłaś chora. Łataj lukę z CV jak skarpety". Opowiedziała mi kilka okrutnych historii o tym, jak nie mogła znaleźć pracy po chorobie, mimo że była świetną i rozchwytywaną specjalistką. Pracowała w branży medycznej, a pracodawcy byli w stanie spojrzeć na jej dłonie, które miały przebarwienia po przeszczepie szpiku i powiedzieć: "Wiemy, co to za plamy. No wie pani, jak to jest. To może wrócić, a my potrzebujemy pracownika na lata" - wspomina Marzena i dodaje:

- Niezależnie od tego, jaką pracę wcześniej wykonywałeś, ile zarabiałeś i jak poważanym pracownikiem byłeś, kiedy rak wyrywa cię z pracy, zostajesz z niczym.

Możliwość pracy oznacza dla chorych szansę na godne życie. Jest też sposobem na uniknięcie izolacji społecznej. Nie każdy chory źle znosi chorobę, wielu chciałoby kontynuować pracę lub znaleźć inną. Często szukają jej jednak bezskutecznie.

Nowotwór pracownika - na jaką pomoc można liczyć z ZUS-u?

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy (inaczej to tzw. renta chorobowa) wynosi od 1 marca 2022 roku 1338,44 zł.

Choremu na raka z tytułu niezdolności do pracy przysługuje także wynagrodzenie. Wynagrodzenie za czas choroby wypłaca pracodawca za okres łącznie 33 dni w danym roku kalendarzowym. Jeśli mamy więcej niż 50 lat, to pracodawca wypłaca wynagrodzenie tylko za 14 dni chorobowego w roku. Wynagrodzenie za okres choroby wynosi 80 proc. normalnej pensji. Zasiłek chorobowy dla chorego na raka - wraz z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy - może być wypłacany łącznie przez 182 dni.

Jeżeli osoba ubezpieczona po upływie 182 dni jest nadal niezdolna do pracy, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

- Jeśli uznasz, że mimo twojego stanu zdrowia masz takie dni, kiedy czujesz się lepiej i mógłbyś wtedy dorobić, chociażby na 1/4 etatu, to ZUS zabierze ci tę rentę - podsumowuje krótko Marzena i dodaje, że sama składała wniosek do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne, bez powodzenia.

- To takie świadczenie dla pracowników, którzy po L4 nadal nie mogą wrócić do pracy, ale rokują na powrót do niej. To takie - powiedzmy - przedłużenie L4 po ustaniu prawa do niego. ZUS uznał jednak, że świadczenie rehabilitacyjne mi się nie należy, bo w moim stadium choroby nie rokuję na powrót na rynek pracy. Do widzenia, godne życie - podsumowuje krótko Marzena.

