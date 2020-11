Niewielu Polaków wciąż chce zdobyć pracę marzeń z dzieciństwa

Aż 82 proc. Polaków nie pracuje obecnie w zawodzie, o którym marzyło w dzieciństwie, chociaż niemal 2 na 3 badanych by tego chciało. Mimo to zaledwie 13 proc. Polaków wciąż stara się zdobyć wymarzoną w młodości pracę. O jakie zawody chodzi i dlaczego tak rzadko spełniamy nasze marzenia?

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Zawody marzeń z dzieciństwa Polaków”, w którym zapytał ponad 1 tys. respondentów o zawodowe marzenia z dzieciństwa, stopień ich realizacji oraz refleksje na temat przebiegu ich kariery zawodowej. Wyniki sugerują, że zdecydowanej większości Polaków nie udało się urzeczywistnić młodzieńczych planów.

W badaniu 82 proc. Polaków przyznało, że nie pracuje w zawodzie, o którym marzyło w dzieciństwie. Spośród nich tylko 16 proc. miało taką szansę w przeszłości. Co ciekawe, wśród osób które spełniły zawodowe marzenia z dzieciństwa, nie wszyscy są w pełni usatysfakcjonowani. Co czwarta osoba jest bowiem niezadowolona z pracy.

- Z jednej strony fakt, że Polacy nie spełniają swoich zawodowych marzeń z dzieciństwa, może martwić. Z drugiej trzeba podkreślić, że spojrzenie na karierę zawodową wyraźnie zmienia się wraz z wiekiem. Wychowanie, edukacja, doświadczenia życiowe i odkrywanie swoich talentów sprawia, że z czasem wymarzona może być dla nas zupełnie inna profesja niż ta, o której fantazjowaliśmy w dzieciństwie. Dlatego wiele osób, które nie spełniły młodzieńczych marzeń i tak bardzo lubi swoją pracę - komentuje wyniki badania Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl.

O jakich zawodach Polacy marzyli w dzieciństwie? Były to przede wszystkim tradycyjne profesje. W pierwszej dziesiątce znalazły się zawody takie jak: policjant, strażak, lekarz, nauczyciel, sportowiec, muzyk, weterynarz, aktor, kucharz i modelka.

Co ważne, wyniki wyraźnie różniły się w zależności od płci badanych. Najwięcej kobiet marzyło w dzieciństwie o pracy nauczyciela, lekarza i policjanta. W przypadku mężczyzn był to strażak, policjant i sportowiec.

Dlaczego Polacy tak rzadko spełniają swoje marzenia z dzieciństwa? W dużym stopniu wynika to ze zmieniającej się wraz z wiekiem wizji „pracy marzeń”. Z badania InterviewMe wynika, że 51 proc. osób do 25. roku życia wciąż marzy o zawodzie z dziecięcych fantazji. W przypadku osób w wieku 25–39 lat jest to 45 proc., w wieku 40–55 lat - 39 proc., a powyżej 55 lat - zaledwie 24 proc. Na porzucenie marzeń niekiedy ma także wpływ konieczność szybkiego zarobku lub strach przed bardziej nietypową ścieżką kariery.

- Co ciekawe, współcześni nastolatkowie wciąż marzą o zawodach, które młodzi ludzie wybierali w XIX i XX wieku. W konsekwencji rynek pracy może być przesycony specjalistami z „przestarzałych” dziedzin. Do realiów współczesnego świata nieco szybciej przystosowują się kobiety, które chętniej wybierają bardziej nowoczesne zawody. Niestety, na plany młodych Polaków może mieć wpływ pandemia koronawirusa. W Wielkiej Brytanii aż 43 proc. osób w wieku 16–25 lat stwierdziło, że przestało wierzyć w to, że zdobędą pracę, którą będą naprawdę kochali - komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.