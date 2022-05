Niemcy pracują prawie najkrócej w Europie, ale dla nich to wciąż za dużo

Równowaga między pracą a życiem prywatnym cieszy się coraz większym zainteresowaniem specjalistów do spraw HR. Work-life balance chce osiągnąć coraz więcej ludzi, ale rzeczywistość jest często inna. Wielu Niemców chciałoby pracować mniej, a połowa czuje się zagrożona wypaleniem.

Jednym z decydujących czynników, jeśli chodzi o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, są dochody.

Badania pokazują, że ogromne znaczenie ma kwestia decydowania o własnym czasie pracy. Ważny jest również aspekt możliwości wyboru miejsca, w którym pracujemy.

Na poczucie szczęścia duży wpływ ma uznanie. Może to być pochwała przełożonego, gdy pracownik osiąga coś w zespole, czy praca w opiece, która cieszy się szacunkiem.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego pracownicy w Niemczech pracują średnio 34,8 godzin tygodniowo. W porównaniu z UE Niemcy są jednym z krajów o najmniejszej liczbie godzin pracy w tygodniu, zajmując trzecie miejsce od końca. Według badania Fundacji Bertelsmanna pracownicy chcieliby pracować średnio mniej.

Jednak według Manueli Barišić, która nadzorowała badanie, istnieje duża rozbieżność między pragnieniem a rzeczywistością, jeśli chodzi o godziny pracy. Mężczyźni pracują średnio 41 godzin tygodniowo – o 9 godzin więcej niż kobiety. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej wynikom badania, ​​okazuje się, że znacznie więcej mężczyzn stwierdziło, iż pracuje za dużo, a jednocześnie większy odsetek kobiet niż mężczyzn chciałby pracować więcej.

- Nie ma standardu określającego, ile pracy sprawia, że ​​jesteś szczęśliwy. Na to pytanie można odpowiedzieć w różnoraki sposób, w zależności od tego, jakie mamy pomysły i plany na życie, jakie są nasze indywidualne możliwości, czy oprócz pracy zarobkowej wykonujemy również pracę opiekuńczą – mówi cytowana przez tagesschau.de Kerstin Jürgens z Uniwersytetu w Kassel, socjolog i ekspert od zmian w świecie pracy.

Dochody i uznanie

Istnieje jednak wiele czynników, które decydują o tym, jak bardzo jesteśmy zadowoleni z pracy. Badania pokazują, że ogromne znaczenie ma kwestia decydowania o własnym czasie pracy. Ważny jest również aspekt możliwości wyboru miejsca, w którym pracujemy.

Na poczucie szczęścia duży wpływ ma uznanie. Może to być pochwała przełożonego, gdy pracownik osiąga coś w zespole, czy praca w opiece, dzięki której uzyskuje się bardzo duży szacunek w społeczeństwie.

Jednym z decydujących czynników, jeśli chodzi o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, są dochody. Według Federalnego Urzędu Statystycznego co piąty pracownik w Niemczech pracuje w sektorze niskich wynagrodzeń.

- Są to ludzie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i faktycznie muszą pracować według określonej stawki godzinowej, aby zapewnić sobie środki do życia, bez względu na to, jak bardzo stresująca jest wykonywana praca – wyjaśnia Kerstin Jürgens.

W kontekście myślenia o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, decydowanie o urlopie to także często przywilej. Wielu po prostu nie ma wyboru – konkluduje tagesschau.de.

