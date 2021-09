Nie je mięsa i nabiału. Tego samego wymaga od pracowników?

Europosłanka Sylwia Spurek, która słynie z nieprzejednanej postawy wobec produktów odzwierzęcych, tego samego wymaga od swoich współpracowników. Ci, zdaniem szefowej, nie powinni jeść nie tylko mięsa, ale też sera czy jajek.

Sylwia Spurek jest zadeklarowaną weganką. Oznacza to, że nie je nie tylko mięsa, ale też nabiału - wszystkich produktów odzwierzęcych. Od dawna walczy z branżą mięsną i mleczarską. W połowie września eurodeputowana przedstawiła założenia swojej "Nowej Piątki dla Zwierząt". Sylwia Spurek chce zakazu wędkarstwa i łowiectwa. Teraz wyszło na jaw, że podobnej podstawy wymaga od swoich współpracowników.

Dziennikarze tygodnika "Newsweek" dotarli do kilku osób, które były zatrudnione w biurze europosłanki. Z ich relacji wynika, że ma ona bardzo rygorystyczne podejście do diety. Jedna z osób wypowiadających się w tekście przyznała, że Spurek nie toleruje, aby jej współpracownicy spożywali produkty pochodzenia zwierzęcego. Naocznie miał się o tym przekonać jeden z pracowników, który przyniósł do pracy...kanapki z jajkiem.

- Jako pracodawczyni nie mam prawa pytać o to, czy ktoś je zwierzęta. Natomiast jeśli ktoś umawia się ze mną na kolację i pyta, czy nie będzie mi przeszkadzało, gdy zamówi steka, to odpowiadam, że owszem, będzie. Nie mogę dawać takiej osobie komfortu, że zadawaniem cierpienia zwierzętom dla własnych zachcianek jest ok - tak całą sprawę skomentowała bohaterka materiału.

