Nie będzie już długich weekendów w 2020 roku

Rok 2020 jest rokiem przestępnym i liczy 366 dni. Raz na cztery lata luty jest o jeden dzień dłuższy. W tym roku 29 lutego przypada w sobotę.

W sumie - przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność - w 2020 roku mamy 253 dni robocze i 113 dni wolnych. Z 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, siedem przypada w dni powszednie od poniedziałku do piątku, natomiast sześć w weekendy.

Za święto przypadające w sobotę, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracownikowi należy się dzień wolny, który wyznacza pracodawca. W kalendarzu na 2020 rok są dwie takie daty. To Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia.

Miłośników mocno przedłużonych, trwających tydzień weekendów tegoroczny kalendarz nie rozpieszcza. Przykładowo 1 maja to piątek, natomiast 3 maja to niedziela. Święto Bożego Ciała przypada 11 czerwca, a zatem jeden dzień urlopu w piątek 12 czerwca, pozwoli na w sumie czterodniowy wypoczynek, ale to w zasadzie wszystko.

Dzień Niepodległości przypada w środku tygodnia, ale listopad raczej nie jest akurat tym miesiącem, w którym łaknęlibyśmy przedłużonych weekendów.

Podsumowując, po ostatnich trwających dwa tygodnie świętach, dopiero za rok okazja na dłuższy wypoczynek bez konieczności pozbywania się dni urlopu. I to też bez szału – przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność - bowiem Boże Narodzenie w 2020 roku wypada w piątek, natomiast drugi dzień świąt to już weekend.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!