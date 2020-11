Narzekacie na podatki? Zobaczcie to, w II RP było 80 progów podatkowych

Międzywojenna Polska borykała się z wieloma trudnościami gospodarczymi o - w dużej części - zewnętrznych źródłach. Z jednych kryzysów wychodziła obronną ręką, inne dotkliwie odczuwała. Słowem nie była rajem na Ziemi. A już na pewno nie była rajem podatkowym. Przedwojenny system podatkowy nie był ani przyjazny, ani prosty.



Stanowisko ministra odpowiedzialnego za finanse państwa nie jest w żadnej epoce i w żadnym ustroju ciepłą posadką. W II RP była to jednak posada najwyższego ryzyka, bo finanse państwa podlegały potężnym wstrząsom. Kryzysy, hiperinflacja, deficyty – z tym wszystkim musiały zmagać się rządy II RP, zwłaszcza w pierwszym okresie istnienia młodego państwa.



Gdy w listopadzie 1918 roku do Polaków zaczęło docierać, że po 123 latach niewoli odzyskali niepodległość i mogą rządzić się sami, okazało się, że nie podstawowego instrumentarium władzy; przede wszystkim brakuje... budżetu, który można byłoby dzielić.



Polska odziedziczyła po trzech państwach zaborczych trzy systemy podatkowe, których nie udało się w pełni zunifikować przez 20 lat niepodległości. Kraj nie miał własnej administracji skarbowej, więc ściąganie podatków było cokolwiek utrudnione. Poza tym, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, baza podatkowa nie była zbyt szeroka, bo tworzyło ją stosunkowo ubogie społeczeństwo i zniszczony wojną kraj. Potencjał powstającego państwa uszczupliły nie tylko same zniszczenia wojenne, ale i rabunkowa polityka tracących wpływy państw zaborczych. Pierwszy, ale nie ostatni raz w XX wieku, wycofujące się z polskich terenów wojska demontowały i wywoziły w głąb swoich krajów wyposażenie fabryk i warsztatów.



Dość wspomnieć, że polska delegacja na konferencję pokojową w Paryżu wyceniła całkowite straty przemysłu na ziemiach polskich na 10 mld franków w złocie – więcej niż ówczesny roczny PKB.

Budżet czasu burzy

Podatków nie było zatem za bardzo z kogo ściągać, a wydatki piętrzyły się w szybkim tempie. Na radość z odzyskanej niepodległości nie było czasu, świeżo odrodzona Rzeczpospolita musiała przystąpić do obrony swoich granic, zwłaszcza wschodnich, a wojna to koszty. Wprawdzie produkcja na rzecz wojska nieco pobudziła gospodarkę w pierwszych miesiącach niepodległości, nie na tyle jednak, by można było o spokojnie myśleć o budżecie.



Budżetu też zresztą nie było w dzisiejszym tego słowa rozumieniu – były jedynie preliminarze budżetowe, obejmujące kilka miesięcy, które – jak to kreślił historyk Wojciech Roszkowski „można było nazwać dowolnym zestawieniem liczb”.



Wojenny chaos nie sprzyjał planowaniu – dość wspomnieć, że drugi preliminarz na okres od lipca 1919 roku do marca 1920 roku przyjęto … w marcu 1920. Co i tak nie miało większego znaczenia, bo deficyt osiągnął w tym okresie 12,1 mld marek polskich i czterokrotnie przewyższał przychody budżetowe.



Potrzeby państwa finansowano dzięki dodrukowi pieniędzy przez pełniącą wówczas rolę banku emisyjnego Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Efekt takiej polityki mógł być tylko jeden: hiperinflacja. Na początku września 1923 roku za jednego dolara trzeba było zapłacić 249 tys. marek polskich, dwa miesiące później już 1 mln 612 tys.



Dla producentów nie była to sytuacja najgorsza – nie waloryzowane kredyty i podatki (nikt nie nadążyłby ich waloryzować) stanowiły coraz mniejsze obciążenie, jednocześnie jednak cała sytuacja była zabójcza dla finansów państwa. Hiperinflacji należało postawić tamę i uzdrowić finanse państwa – dokonał tego w 1924 roku (skądinąd za trzecim dopiero podejściem, bo wcześniej jego pomysły nie zyskiwały akceptacji większości parlamentarnej) Władysław Grabski, który w grudniu 1923 roku stanął na czele rządu, pełniąc jednocześnie funkcję ministra skarbu.



Awers banknotu o nominale 50 złotych, emisja z 1 września 1929 roku, wydanego przez Bank Polski (fot. domena publiczna)

11 stycznia Sejm przyjął rekomendowaną przez rząd ustawę o naprawie skarbu i reformie walutowej. Upoważniała ona m.in. prezydenta do wydawania na wniosek premiera rozporządzeń w sprawie stawek podatkowych (co omijało drogę parlamentarną), przyspieszenia terminów płatności podatków, ale przede wszystkim wprowadzenie nowej waluty i powołania banku emisyjnego.

Nową walutą został znany do dziś złoty, którego kurs określono na 5,18 zł względem dolara, bankiem emisyjnym został Bank Polski – co ciekawe, był instytucją prywatną (skarb państwa miał jedynie 1 proc. udziałów), co miało go uchronić przed wpływami politycznymi.



Jak się później okazało, był to mechanizm skuteczny – półtora roku później Grabski złożył dymisje przede wszystkim ze względu na odmowę prezesa Banku interwencji na rynku w celu podtrzymania kursu złotego.



Nie był to jedyny bank, jaki wówczas powstał. W 1924 roku z inicjatywy premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego, prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie powołujące do życia Bank Gospodarstwa Krajowego. Powstał on poprzez fuzję trzech mniejszych banków : Polskiego Banku Kredytowego, Państwowego Banku Odbudowy oraz Zakładów Kredytowych Miast Małopolskich. Stanowisko prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej objął wybitny ekonomista – Jan Kanty Steczkowski. Na przestrzeni lat 1924-1939 bank udzielił pomocy finansowej poprzez dokapitalizowanie, zakup emisji akcji oraz pożyczki długoterminowe wielu przedsiębiorstwom o strategicznym znaczeniu dla państwa.

W podatkowym labiryncie

Kolejnym ruchem Grabskiego było też jeszcze w styczniu – urealnienie i podwyższenie obciążeń podatkowych. Wprowadził nowy podatek majątkowy i znacząco przyśpieszył proces ściągania danin publicznych. No właśnie, podatki….



Fabryka tabaki i papierosów Josefa Domsa w Raciborzu (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Ekstremalna sytuacja, w jakiej odradzało się do życia państwo polskie mogła uzasadniać podatkową żarłoczność II RP. Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że przedwojenny system podatkowy nie był ani przyjazny, ani prosty.



Podstawowym podatkiem był podatek dochodowy, wprowadzony w lipcu 1920 roku. Jego przyjęcie wzbudziło stosunkowo mało emocji, czemu się w sumie trudno dziwić – przypomnijmy: lipiec 1920 roku to przygotowania do odparcia nadciągającej ze wschodu bolszewickiej nawały. Polityka podatkowa musiała stanowić wówczas głębokie tło wydarzeń.



Jeśli dziś narzekamy na skomplikowanie systemu podatkowego, to weźmy pod uwagę, że mamy raptem dwa progi podatkowe. Ustawa z 1920 roku wprowadzała ponad 80 (!) bardzo wąskich progów – poczynając od kwoty 1500 zł, która była uznana za minimum socjalne i była zwolniona z podatku. Dochodziły do tego jeszcze ulgi (np. dla rodzin wielodzietnych) i zwyżki (podatek "kawalerski” – tzw. bykowe). W dodatku te wszystkie wskaźniki bywały zróżnicowane ze względu na rozwarstwienie gospodarcze kraju – w zależności od regionu.



A był jeszcze podatek majątkowy, wprowadzony w 1925 podatek przemysłowy, podatek od nieruchomości i dziesiątki, o ile nie setki pomniejszych danin. Np. do 1931 roku właściciele furmanek płacili na rzecz gminy tzw. kopytkowe. Od pojazdów mechanicznych obowiązywała na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego w wysokości 3 groszy od każdego tonokilometra przewożonego towaru. Ponadto od każdych 100 kg nośności wozu konnego płaciło się 9 zł rocznie. Jeśli woziło się zarobkowo ludzi pojazdami mechanicznymi poza obszarem swojej gminy, płaciło się co roku 100 zł od każdego miejsca w pojeździe. Od ciężarówki i traktora trzeba było zapłacić 20 zł od każdych 100 kg ich własnej masy. Od samochodu osobowego – 15 zł od każdych 100 kg.

Fiskus wierny tradycji

To tylko kilka przykładów. Trzeba jeszcze dodać mocno rozbudowane podatki pośrednie – VAT jeszcze wówczas nie było, więc ówcześni ministrowie finansów obejmowali kolejne grupy towarów podatkiem akcyzowym lub monopolami skarbowymi. Akcyzą były w II RP obciążone: cukier, piwo, napoje winne, oleje mineralne, drożdże, kwas octowy, energia elektryczna, ubój zwierząt, a nawet… srebrne i złote zapalniczki oraz karty do gry! Ba – restauracje otwarte po godzinie 24 płaciły specjalny podatek „północny", oczywiście przerzucany na klientów.



Monopol spirytusowy był jednym z wielu w międzywojennej Polsce.

Podatków było zatem wiele. A były jeszcze częściowo odziedziczone po zaborcach, częściowo wprowadzone już w wolnej Polsce monopole: spirytusowy, solny, tytoniowy, loteryjny, zapałczany. Przyniosły one budżetowi niebagatelne kwoty. W budżecie Polski w latach 1938–1939 prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowiły właśnie dochody z monopoli. Dla porównania we Francji był to 1 proc., a w Niemczech 2,2 proc.Trudno oczywiście dziś przesądzać, czy wprowadzenie w II RP prostszych i niższych podatków przełożyłoby się na szybszy rozwój gospodarczy, pamiętajmy bowiem o ekstremalnie trudnym punkcie startu.

Trzeba też brać pod uwagę dominujące wówczas tendencje ekonomiczne – interwencjonizm państwowy był jednak znacznie milej widziany. Nie można zapominać o kolejnych wstrząsach, które wymagały nadzwyczajnych reakcji rządu – miały ona wszak do czynienia z gospodarką wojenną, hiperinflacją, wojną celną, globalnym kryzysem…. Teorie ekonomiczne i wynikające z nich systemy podatkowe rodziły się wówczas niejako z potrzeby chwili.



Dziś mimo znacznie spokojniejszych czasów wydaje się, że system tworzenia prawa jest bardzo podobny. Widocznie polski fiskus jest wierny tradycjom.