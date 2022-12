Naładowanie akumulatorów w trzy dni jest trudne. Ale nie niemożliwe

Okres między Wigilią i sylwestrem w wielu miejscach to czas zwolnienia tempa pracy, urlopów i odpoczynku. Jak się okazuje nie w tym roku. Z grudniowego badania Pracuj.pl wynika, że 37 procent Polaków planują wykonywać zadania we wszystkie dni pracujące. Czy trzy świąteczne dni wystarczą, by odpocząć i naładować akumulatory na ostatni tydzień roku?

- Święta rzucają inne światło na to, co robimy na co dzień. Mamy czas, żeby pomyśleć na spokojnie, więc czasem też przychodzą do głowy dobre, nowe pomysły, a czasem – dzięki temu świątecznemu dystansowi – sprawy zawodowe, które wydawały nam się trudne, już tak mocno nie przerażają, wydają się łatwiejsze - wyjaśnia Agata Hagno.

To oznacza, że ci, którzy wolnego w świątecznym tygodniu nie biorą, maja tylko 3 dni na złapanie odpowiedniego dystansu i naładowanie akumulatorów na końcówkę roku. Zadanie to jest trudne, ale nie niemożliwe.

W porównaniu do analogicznego badania z poprzedniego roku uwagę zwraca wyraźnie mniejszy odsetek osób, które nie miały pewności co do swoich planów (13 proc.). Większy był jednocześnie udział osób, które planują wykonywać zadania we wszystkie dni pracujące (37 proc.).

Również Sebastian Popiel, członek zarządu firmy People, uważa, że dobrze jest się „przełączyć” w tryb świąteczny, ale ucieczka od rozmów o pracy czy myślenia o niej nie ma sensu.

- Zarabianie pieniędzy jest „odwrażliwione” i aby móc żyć świętami, warto się przełączyć. Przychodzi moment, kiedy mówię „koniec z pracą, świat musi jakoś przeżyć beze mnie” i staram się oddawać to, co należne świątecznemu czasowi - mówi Popiel.

Wyłączenie myślenia o pracy w czasie świąt jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe (fot. Shutterstock)

Jak podkreśla, nie warto się wzbraniać przed rozmowami o pracy w czasie świątecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. - Uważam, że takie sztuczne odgradzanie się od życia zawodowego podczas świąt byłoby niedobre. To część życia każdego z nas, nie ma powodu, aby udawać, że nie istnieje, bo są święta, więc nie można na ten temat rozmawiać. Można, ale w granicach zdrowego rozsądku - mówi.

Przeczytaj: Na stres najlepsza jest zabawa. Wiemy, ale nie stosujemy

Nie przy stole, a w miarę aktywnie

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że spędzanie świąt w bezruchu, przed ekranem telewizora czy tylko i wyłącznie przy stole, to nigdy nie jest dobry pomysł.

- Ten czas nie musi tak wyglądać. Po celebracji świątecznych posiłków można przecież pograć z najbliższymi w gry planszowe, ułożyć puzzle lub spędzić czas na innych wspólnych zabawach, które wniosą w nasze życie rodzinne dużo pozytywnych emocji. Radość i inne pozytywne emocje dodają człowiekowi energii do działania i sprzyjają budowaniu zasobów wewnętrznych, niezbędnych do radzenia sobie w trudnych momentach. Ponadto wspólne gry i zabawy pozwalają zrelaksować się, rozładować napięcia, zapomnieć o codziennych problemach, a także zintegrować się z najbliższymi – mówi Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

- Z kolei odprężająca lektura jest dobrym pomysłem dla tych osób, które chcą się wyciszyć. Jeśli ktoś ma taką możliwość, może też wyjść na spacer w jakieś odludne miejsce, uprawiać sport lub spędzić czas na świeżym powietrzu we własnym ogrodzie - grunt, aby działo się to w bezpieczny sposób i nie zagrażało nam samym oraz innym osobom - dodaje Zawadzka-Jabłonowska.

Czytaj też: Dużo zmian od nowego roku. Więcej przerw w pracy, dłuższy urlop, dwie pewne podwyżki

Ekspert ALK dodaje, że świąteczny czas warto przede wszystkim poświęcić na budowanie głębokich, wysokojakościowych relacji z samym sobą oraz z najbliższymi.

- Warto „zatrzymać się”, docenić siebie samego i swoich najbliższych, skupić się na sobie i na nich w taki sposób, w jaki nie robimy tego na co dzień. Niespiesznie wsłuchać się w to, czego potrzebujemy i czego oni potrzebują. Docenienie i wdzięczność za to, co mamy, za nasze życie, są kluczowe dla naszego poczucia dobrostanu - komentuje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

Świąteczny czas warto przede wszystkim poświęcić na budowanie relacji (fot. Maria Lin Kim/Unsplash)

Odłóż telefon, zostaw służbowego laptopa

To co każdy powinien zrobić, a co może być wyjątkowo trudne, to zrezygnowanie z używania służbowego komputera czy telefonu. Tylko w ten sposób możemy się odciąć od pracy.

- Z moich obserwacji wynika, że większość Polaków jest wykończona pracą. Sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć, może spowodować, że będziemy mieć wiele osób cierpiących na wypalenie zawodowe. Właśnie dlatego odpoczynek jest bardzo istotny - mówi Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

Zobacz: Święta i długie weekendy. Jak najlepiej zaplanować urlop w 2023 r.

Jak zauważa przedstawicielka ALK, warto zadbać o aktywny wypoczynek. Być może część z nas wolałaby wypoczywać na leżaku z książką w ręce. Tymczasem mózg lepiej regeneruje się w ruchu, dlatego też aktywność fizyczna jest bardzo ważna.

Trzy dni wystarczy?

Eksperci podkreślają, że trzy dni to wystarczający okres, aby wypocząć. Odpoczynek musi być zaplanowany i dopasowany do możliwości.

- Urlop to czas wolny od wszystkich obowiązków - zawodowych, ale też i domowych. Postarajmy się zatem wykorzystać czas wolny i przez te trzy dni zrobić coś dla siebie. Przygotujmy listę obowiązków zawodowych z oznaczeniem rzeczy bardzo ważnych, ważnych i mniej ważnych, i zróbmy tylko te, które należą do pierwszej grupy. Pozwoli to nam spędzić 3 dni urlopu ze spokojem ducha, że wykonaliśmy najważniejsze zadania, a reszta może poczekać - mówi Marzena Martyniak, psycholog i specjalista w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej, stowarzyszony partner International Society of Emotional Intelligence (ISEI).

Czytaj też: Dopada już najmłodszych pracowników. Ale nie tylko oni są podatni na to zjawisko

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska tłumaczy z kolei, że trzy dni mogą być zarówno wystarczające, jak i niewystarczające, aby „naładować baterie”.

- Wiele zależy od tego, w jaki sposób je spędzimy i czy będziemy w stanie rzeczywiście „wyłączyć się”, zapomnieć o codzienności i problemach. Czy sami sobie damy przestrzeń na prawdziwy odpoczynek i relaks. Jeśli spędzimy te trzy dni na objadaniu się, piciu słodkich napojów czy alkoholu oraz siedzeniu przed telewizorem, to rzeczywiście nie odpoczniemy. Wprost przeciwnie, po tak spędzonych świętach możemy czuć się jeszcze bardziej zmęczeni i przytłoczeni.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl