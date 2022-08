Morze czy góry? Gdzie Polacy spędzali urlopy?

Czas wakacyjnych urlopów dobiega powoli końca. Jak spędziliśmy letnie wyjazdy wypoczynkowe? Z jakich atrakcji najchętniej korzystaliśmy? Co decydowało w tym roku o udanym urlopie? Podsumowanie przygotował serwis Prezent marzeń w oparciu o wyniki badania „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2022”.

Z badanie sondażowego „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2022” wynika, iż najchętniej wybieranym kierunkiem w tegorocznej, letniej turystyce krajowej, było morze. Góry wybrało w tym roku 12% zapytanych Polaków, wypoczynek nad jeziorem 10% ankietowanych. Wśród respondentów badania nie zabrakło także chętnych na wycieczki objazdowe po Polsce – 18% respondentów zadeklarowało, że jest to ich sposób na spędzenie wakacyjnego urlopu. Z kolei 14% respondentów wybrało podróżowanie w formule city break. Osoby planujące wyjazdy zagraniczne, głównie wybierały kraje europejskie.

W ubiegłym roku w kraju zatrzymały nas obostrzenia i Covid-19, w tym roku - wysoka inflacja, czyli drożyzna. - Także i teraz zdecydowana większość Polaków planuje spędzić wakacje w kraju - 61 proc. respondentów badania na zlecenie Związku Banków Polskich. Zagraniczny urlop planuje 18 proc., nigdzie nie wyjedzie 15 proc., z czego co czwarty dlatego, że pogorszyła się jego sytuacja finansowa i nie może sobie pozwolić na wakacje, kolejne 30 proc. rezygnuje z powodu wysokich cen wycieczek. Nie planujemy się także zadłużać, by kupić wycieczkę czy wyjazd - takiego zdania jest aż 65 proc. badanych - wynika z badania.

Nawet jeśli spędzaliśmy wypoczynek w kraju, to szukaliśmy w miejscu pobytu ciekawych rozrywek i atrakcji. W trakcie urlopów najchętniej odwiedzaliśmy parki rozrywki – 31% odpowiedzi i zwiedzaliśmy ciekawe miejsca oraz lokalne atrakcje – 29% odpowiedzi. Wśród preferowanych form relaksu pojawiła się także aktywność fizyczna w postaci na przykład sportów wodnych i sportów w powietrzu.

Podczas letnich urlopów Polacy starali się spędzać czas wolny aktywnie, a sport - szczególnie ten z zastrzykiem adrenaliny był dla wielu dobrą odskocznią od codziennej rutyny i sposobem na odreagowanie stresu. Co drugi respondent naszego badania zadeklarował, że letni urlop jest dobrym momentem, aby spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego. Co trzeci ankietowany stwierdził, że to świetny pomysł, aby uatrakcyjnić urlop i pozostawić niesamowite wspomnienia. - skomentowała Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń, który zrealizował badanie „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2022”.

Podczas wypoczynku liczyło się dla nas przede wszystkim dobre towarzystwo, jak zaznaczyło 32% respondentów. Najlepszym towarzyszem urlopu dla 33% zapytanych był partner lub partnerka, dla 20% ankietowanych przyjaciele, a dla 14% respondentów dzieci. Według 9% zapytanych osób poznani na miejscu wypoczynku ludzie.

Najważniejszymi kryteriami udanego letniego urlopu według 23% respondentów było świetne towarzystwo, a według 21% piękna, słoneczna pogoda. Równie ważne były atrakcje dla dzieci, dzięki którym nie nudziły się one – jak wskazywał co piąty ankietowany. Istotne dla zapytanych Polaków były także dobre warunki pobytu oraz różne atrakcje i aktywności, które mogły stać się wspaniałymi wspomnieniami po powrocie do domu.

7 czy 14 dni urlopu?

W tym roku na urlop powyżej 14 dni mogło sobie pozwolić tylko 9% Polaków. Dla 38% zapytanych letni wypoczynek trwał między 8 a 14 dni, a dla 24% do 7 dni. Tegoroczne wakacje z pewnością nie należały do tanich, nawet w przypadku krajowych urlopów. Aż 57% zapytanych Polaków obawiało się, że przy cenach po pandemii i wysokiej inflacji urlop będzie bardzo drogi. Jak wynikało z deklaracji złożonych w badaniu dojazd na wypoczynek i koszty zakwaterowania stanowiły 2 główne pozycje, które pochłonęły największą część budżetu. Na trzecim miejscu respondenci wymienili koszty posiłków.

Dużą korzyścią wynikającą z wyjazdów urlopowych Polaków była chęć aktywnego spędzania czasu. Aż 80% zapytanych potwierdziło, że w czasie wakacji korzystało z różnych form aktywności i ruchu. Tylko 19% Polaków wybrało w trakcie tegorocznych wakacji pasywny relaks.

W tym roku wydamy więcej

- Jest oczywiście drożej - średnia kwota, jaką planują wydać Polacy w tym roku na wakacje, to 1358 zł na osobę. To o 11,1 proc. więcej niż w ubiegłym roku, gdy planowane wydatki wynosiły średnio 1222 zł na osobę - to główne wnioski z raportu Wakacje Polaków w trudnych czasach przygotowanego przez ZBP.

- Powodem jest m.in. wysoka inflacja w Polsce, która wpływa praktycznie na każdy aspekt naszego codziennego życia. Są też tacy, którzy raczej nie planują wydać więcej niż rok temu. To 29 proc. respondentów. Zdecydowanie nie odpowiedziało 6 proc. Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych pieniędzy. Wykorzystają oszczędności i bieżące dochody. Tylko nieliczni zdecydują się na zaciągnięcie kredytu czy pożyczki, to 3 proc. - tłumaczy Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.