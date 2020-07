Modelka stworzyła autorskie perfumy. "Zawsze stawiam sobie poprzeczkę wysoko"

Hasło przewodnie premierowych zapachów modelki brzmi „Zdobywam dzień, uwodzę noc”.

Modelka stworzyła autorskie perfumy we współpracy z siecią sklepów kosmetycznych Kontigo.

Zdradza, że chciała być w tej kwestii pionierką na polskim rynku.

– Jeszcze nie widziałam, żeby jakaś kobieta na polskim rynku stworzyła perfumy, a ja lubię robić rzeczy, których inni nie robią, i zawsze stawiam sobie poprzeczkę bardzo wysoko – mówi agencji Newseria Lifestyle Sandra Kubicka.

Tłumaczy, że inspiracją do zaprojektowania perfum All Day i All Night była złożoność kobiecej natury, jej różne definicje. W konsekwencji zapachy odzwierciedlają barwną osobowość modelki i trafnie ukazują jej charakter.

– Te perfumy są od siebie zupełnie inne. O to właśnie chodziło, żeby przedstawić moje osobowości. Nie jestem dwubiegunowa, ale staram się być bardzo pozytywną osobą, zarażać ludzi swoją energią i kocham się śmiać. Chciałam, żeby dziewczyny, gdy czują zapach All Day, czuły taką pozytywną energię, były radosne. A jeśli chodzi o All Night, chciałam, żeby to była kobieta bardzo pewna siebie, którą też potrafię być, umiem też pokazać swój pazur i to było ważne przy ich tworzeniu. Chciałam odzwierciedlić taką wizję kobiety w zapachu – mówi.

Sandra Kubicka angażowała się w każdy etap tworzenia All Day i All Night. Miała wpływ na wszystkie elementy, również takie jak logo czy opakowanie. Zależało jej, by nie był to produkt jedynie sygnowany jej nazwiskiem, ale autorskie perfumy, z którymi może się faktycznie utożsamiać. Modelka tłumaczy, że od początku dokładnie wiedziała, jaką nutę zapachową chce zamknąć w butelkach.

– Węch mam chyba bardziej wyostrzony niż inne zmysły. Wiedziałam, jak będą musiały pachnieć moje perfumy, zanim w ogóle je stworzyłam – mówi.

Modelka podkreśla, że w każdy produkt, który firmuje swoim nazwiskiem, wkłada dużo serca, ponieważ całkowicie się z nimi utożsamia.

– Niezależnie od tego, czy tworzę sukienki, soki, perfumy czy coś innego, to staram się, żeby to wszystko było powiązane ze mną. Wszystkie produkty są zawsze bardzo bliskie memu sercu – mówi Sandra Kubicka.