Mobbing może mieć też wersję on-line. Ale są na to sposoby

Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa 15 proc. mniej zgłoszeń mobbingu niż przed pandemią. Nie znaczy to jednak, że zdalny tryb pracy wyeliminował problem.

Pracodawca zatrudniając pracownika na umowę o pracę jest zobowiązany do ochrony jego praw. Pracodawcę obowiązuje nie tylko zakaz praktyk, które spełniają znamiona mobbingu, ale również przeciwdziałanie takim sytuacjom. Polskie prawo pracy nakłada na niego obowiązek eliminacji mobbingu w organizacji, a także podejmowania działań, które mają mu zapobiec.

- Mobber, czyli osoba dopuszczająca się mobbingu, może, ale nie musi stanąć przed sądem – mówi Jacek Płuciennik, HUB HR. – To pracodawca poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia, w przypadku przegranego postępowania sądowego. Nawet jeśli zarzeka się, że o niczym nie wiedział -prawo nakazuje mu wiedzieć i działać w obronie dóbr osobistych pracownika.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak mówi art. 94 §2. Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeśli jednak pracownik nie przedstawi dowodów na to, że był obrażany, izolowany, dyskryminowany czy molestowany w sposób długotrwały, sąd nie przychyli się do jego wniosku o odszkodowanie.

Najpoważniejsze konsekwencje czekają organizacje, w których ofiara mobbingu doznała rozstroju zdrowia (w wyniku długotrwałego stresu lub nawet ataków fizycznych) lub pod wpływem przemocy rozwiązała umowę o pracę. W takiej sytuacji może żądać odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie ustalono górnego pułapu odszkodowania, którego może domagać się poszkodowany – zignorowanie czy przeoczenie mobbingu może nas słono kosztować.

Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa 15 proc. mniej zgłoszeń mobbingu niż przed pandemią. Nie oznacza to jednak, że zdalny tryb pracy wyeliminował problem.

Zdalny tryb pracy oferuje np. możliwość niekontrolowanych spotkań sam na sam, które w pełnym ludzi biurze nie umknęłyby uwadze innych pracowników. Ciężko wtedy o świadków nadużyć. Ważne więc, by stworzyć taką atmosferę transparentności, żeby potencjalny mobber obawiał się, że ofiara może zgłosić jego nieodpowiednie zachowanie i poprosić o wsparcie.

Hybrydowy tryb pracy daje nam pewne narzędzia walki z mobbingiem, których wcześniej nie było. Większość komunikacji odbywa się na piśmie: czy to w mailach, czy na teamworkowych komunikatorach, pozwala to na włączenie do korespondencji osób trzecich, np. w UDW. Rozmowy online można nagrywać (za obopólną zgodą uczestników) oraz zaprosić do nich rozmówców, którzy fizycznie nie byliby na nich obecni. Tak samo łatwo sprawdzić jest kto nie był wśród odbiorców komunikatu lub kogo nie zaproszono na spotkanie, jeśli podejrzewamy, że ktoś jest izolowany i pozbawiany dostępu do informacji. Screeny i nagrania takich sytuacji mogą posłużyć jako dowód mobbingowania przedstawiony szefowi lub ostatecznie, w sądzie. Innym plusem jest możliwość przeprowadzenia tej trudnej rozmowy bez wchodzenia do dyrektorskiego gabinetu na oczach wszystkich – ofiara mobbingu może bać się ostracyzmu i pomówień.

Czytaj też: Pracodawcy coraz bardziej oszczędni. Kurczy się lista benefitów

Prewencja antymobbingowa

Co powinien zrobić pracodawca, który chce uchronić pracowników przed tym zagrożeniem?

Każda organizacja, nawet najmniejsza, powinna mieć opracowaną procedurę postępowania. Mogą się na nią składać np. regularne ankietowanie pracowników, wymóg prowadzenia rozmów okresowych w obecności kilku osób (by wyeliminować sytuację, w której przełożony jest sam na sam z pracownikiem), nagrywanie spotkań online, w celu archiwizowania rozmów, które mogą zostać potem użyte jako dowód na niewłaściwe zachowanie itd. Niektóre firmy powołują komórkę antymobbingową, która będzie czuwała nad samopoczuciem pracowników, analizowała wnioski i przekazywała do zarządu informacje o niepokojących sygnałach. Inne przygotowują anonimową „skrzyneczkę” na uwagi i zażalenia.