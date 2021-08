Młodzi coraz później się usamodzielniają. Co może ich skłonić do wyprowadzki?

Młodzi Polacy wyfruwają z gniazda mając średnio 28,1 lat. Rekordziści pochodzą z Chorwacji - mieszkają z rodzicami do 32. roku życia - wynika z danych Eurostatu. - Możliwość wyprowadzki często determinuje podjęcie jakiejkolwiek pracy. Jeżeli do tego jest to praca w sektorze, który interesuje młodą osobę to jest najlepszy start w dorosłość i budowanie własnej kariery zawodowej – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Przypadający 12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży był pretekstem dla Eurostatu do przyjrzenia się temu, jak długo młodzi ludzie w Unii Europejskiej mieszkają z rodzicami. Okazuje się, że w większości krajów północnej i zachodniej Europy młodzi ludzie opuszczają dom rodzinny, mając ponad 20 lat. Natomiast w krajach na południu i wschodzie ta średnia oscyluje wokół trzydziestki.

- To rozróżnienie pokazuje, że istnieje zależność między stopniem rozwoju danego kraju a szybszym usamodzielnianiem się młodych ludzi. Oczywiście mieszkanie samodzielnie kosztuje, dlatego nie dziwi mnie to, że najszybciej ten proces odbywa się w wysokorozwiniętych, bogatych krajach, takich jak Dania czy Szwecja. Natomiast w Chorwacji czy Bułgarii, które nie są tak rozwinięte, ten proces jest wydłużony, bo często młodych przez długi czas nie stać na samodzielność – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Chorwacja, Słowacja, Malta i Włochy – to w tych krajach młodzi ludzie wyprowadzają się najpóźniej, bo dopiero po trzydziestym roku życia. Na pierwszym miejscu znajduje się Chorwacja, gdzie ten proces następuje, gdy młodzi mają średnio 32,4 lata. Na kolejnym miejscu jest Słowacja z wynikiem 30,9 lat, natomiast na Malcie i we Włoszech młodzi wyprowadzają się, mając 30,2 lat. Portugalczycy opuszczają dom rodzinny średnio w wieku 30 lat.

Po Chorwacji, Słowacji, Malcie, Włoszech i Portugalii w zestawieniu znajdują się odpowiednio: Bułgaria (29,9 lat), Hiszpania (29,8 lat), Grecja (29,6 lat), Irlandia (28,1 lat) oraz Polska. W naszym kraju, podobnie jak w Irlandii, młodzi wyprowadzają się od rodziców mając 28,1 lat. Tym samym Polska zamyka pierwszą dziesiątkę krajów, w których ten proces trwa najdłużej.

Na przeciwnym biegunie tego zestawienia znajdują się Szwecja, gdzie już 17,5-latkowie wyprowadzają się od rodziców. Następnie jest Luksemburg, gdzie średnio w wieku 19,8 lat wyfruwa się z rodzinnego miasta. Podium zamyka Dania, gdzie średni wiek uniezależnienia się w kontekście mieszkania bez rodziców to 21,2 lata.

Mężczyźni dłużej mieszkają z rodzicami

Z danych Eurostatu wynika, że w krajach Unii Europejskiej mężczyźni opuszczają gospodarstwa domowe później niż kobiety - średnio 27,4 lata vs. 25,4 lata u kobiet. Tendencja ta była obserwowana we wszystkich krajach, tj. młode kobiety wyprowadzały się z domu rodzinnego wcześniej niż młodzi mężczyźni. Jedynym wyjątkiem była Szwecja, ale różnica jest niewielka (zaledwie 1 miesiąc).

Największe różnice między płciami stwierdzono w Rumunii, gdzie młodzi mężczyźni wyprowadzali się z domu rodzinnego w wieku 30 lat, a kobiety w wieku 25,5 lat (różnica między płciami wynosi 4,5), a następnie w Bułgarii, gdzie mężczyźni wyfruwali z gniazda w wieku 32 lat, a kobiety 27,8 lat (różnica wynosi 4,2). W Chorwacji zarówno młodzi mężczyźni, jak i kobiety wyprowadzili się najpóźniej w UE (w wieku odpowiednio 34 i 30,9 lat), co stanowi trzecią co do wielkości różnicę między płciami wynoszącą 3,1.

Szwecja, Luksemburg i Estonia odnotowały najmniejsze różnice między płciami, wynoszące odpowiednio 0,1, 0,4 i 0,5 między młodymi mężczyznami i kobietami opuszczającymi dom rodzinny.

- Różnica między płciami była bardziej wyraźna w krajach, w których młodzi ludzie opuszczali dom rodzinny później. Natomiast w tych miejscach, gdzie wcześniej młodzi opuszczają dom, różnica jest mniejsza. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że możliwość wyprowadzki często determinuje podjęcie jakiejkolwiek pracy, nawet dorywczej, która pozwala na pokrycie części lub całości wydatków związanych z samodzielnym mieszkaniem. Jeżeli do tego jest to praca w sektorze, który interesuje młodą osobę i z którą wiąże przyszłość, jest to najlepszy start w dorosłość i budowanie własnej kariery zawodowej – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Warto przypomnieć dane GUS, z których wynika, że ponad 2 miliony dorosłych Polaków mieszka z rodzicami, czyli więcej niż co trzecia osoba (36 proc.) w wieku od 25 do 34 lat. Tym samym zaliczają się do populacji tzw. gniazdowników. Są nimi najczęściej panowie. W 2018 roku udział mężczyzn, którzy mieszkali ze swoimi rodzicami wyniósł 43 proc., podczas gdy wśród kobiet stanowił on 29 proc.

Raport GUS wskazuje, że 65 proc. gniazdowników podejmowało pracę, 4,3 proc. było bezrobotnych, a 30,7 proc. - biernych zawodowo. O szczegółach przeczytasz tutaj.

Młodzi nie uczą się i nie pracują

Warto także przypomnieć inne dane dotyczące młodych osób. Według Eurostatu 16,4 proc. osób w wieku 20-34 lat w UE w 2019 r. nie pracowało ani nie kształciło się - to tzw. młodzież NEET (z ang. not in employment, education or training). Mimo że są w kwiecie wieku, nie kwapią się do zdobywania kolejnych szczebli edukacji ani do podjęcia pracy, nie decydują się również przygotowywać do wykonywania zawodu. Są to ludzie, którzy z wyboru lub konieczności pozostają na utrzymaniu innych.

Najniższe wskaźniki w 2019 r. (poniżej 10 proc.) odnotowano na Malcie, w Holandii, Luksemburgu i Szwecji. Podobnie było również w Islandii, Szwajcarii i Norwegii. W 9 państwach członkowskich wskaźniki NEET były powyżej średniej UE wynoszącej 16,4 proc. W Polsce 16,1 proc. osób w wieku 20-34 lat nie pracuje ani nie uczy się.

Zdecydowanie najwyższe wskaźniki odnotowano we Włoszech i Grecji, gdzie co najmniej jedna czwarta młodych ludzi w wieku 20-34 lat nie pracowała ani nie kształciła się i nie szkoliła (odpowiednio 27,8 proc. i 25,1 proc.). Bardzo wysokie wskaźniki NEET odnotowano również w Turcji (35,3 proc.), Macedonii Północnej (31,2 proc.), Czarnogórze (28,8 proc.) i Serbii (22,7 proc.).

Dla porównania, jeśli zestawimy ze sobą Włochy i Szwecję, zauważymy, że odsetek młodych ludzi, którzy należą do grupy NEET-ów, był 3,8 razy wyższy wśród młodych Włochów niż wśród młodych Szwedów.

Jak podaje Eurostat, istnieją ogromne rozbieżności między liczbą niepracujących i nieuczących się mężczyzn i kobiet. W 2019 r. ponad jedna piąta (20,8 proc.) młodych pań należała do grupy NEET-ów. W przypadku młodych panów odsetek ten wyniósł 12,2 proc. W naszym kraju rozbieżność ta jest jeszcze większa – nie pracowało ani nie kształciło się 23,7 proc. młodych Polek i 8,8 proc. młodych Polaków.