Milion rubli i tytuł "matki-bohaterki". Tak Putin chce walczyć z kryzysem demograficznym

• 2 cze 2022 17:29





Prezydent Rosji Władimir Putin chce nadawać Rosjankom tytuł "matki-bohaterki". Otrzymają go kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej siedmioro dzieci. Dostaną także bonus finansowy. Prezydent Rosji Władimir Putin (Fot. PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUTNIK)

Jak informuje serwis Themoscowtimes.com, prezydent Rosji Władimir Putin chce nadawać Rosjankom tytuł "matki-bohaterki". Tytuł ten był nadawany matkom wielodzietnym w ZSRR, które urodziły i wychowały dziesięcioro lub więcej dzieci. Nadawano go aż do 1991 r.

Putin idzie o krok dalej. Zgodnie z deklaracją kobiety, które urodzą więcej niż siedmioro dzieci, otrzymają milion rubli, czyli ok. 70 tys. zł.

W Polsce część kobiet może skorzystać z programu "Mama 4 plus". Funkcjonuje on od ponad 3 lat i adresowany jest dla kobiet po 60. roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały co najmniej czworo dzieci.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 2022 r. - 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do 1338,44 zł. Na przykład jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 900 zł, to zostanie ono uzupełnione o 438,44 zł, czyli do 1338,44 zł.

