Miasteczka jak elastyczne biuro. Dopłacą, by przyjechać pracować zdalnie

Dla kolejne włoskie miasteczka zdecydowały się przygotować ofertę dla osób, które pracują zdalnie. Położona w sercu Toskanii Santa Fiora oferuje do 200 euro miesięcznie za przeprowadzkę lub 50 procent wartości czynszu.

Włoskie samorządy dopłacą pracownikom zdalnym (Fot. Pixabay)

Pandemia spowodowała, że wiele branż zrezygnowało z pracy w biurach na rzecz pracy zdalnej. Oznacza to, że dziś możemy pracować z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć zapewniony dostęp do internetu. Zmianę tę chcą wykorzystać władze włoskich miasteczek turystycznych, które w wyniku lockdownu mocno ucierpiały.

Jak podaje portal CNN Travel, Santa Fiora w Toskanii i Rieti w regionie Lazio przygotowały ofertę dla pracowników zdalnych.

Oferta Santa Fiory zawiera dopłatę do przeprowadzki do 200 euro miesięcznie lub 50 procent wartości czynszu. By z niej skorzystać trzeba wynająć domek lub willę na okres od 2 do 6 miesięcy i w tym czasie w niej mieszkać. By usprawnić pracę pracownikom zdalnym, miasto zainwestowało w szerokopasmowy internet.

Co ważne, w aplikacji zgłoszeniowej trzeba udowodnić, że nie jest się turystą, a przyjedzie się do pracy. - Chcemy zachęcić ludzi do przeprowadzenia się tutaj i do pracy zdalnej. Chcemy, aby Santa Fiora stała się ich elastycznym biurem – mówi w rozmowie z CNN burmistrz Santa Fiora, Federico Balocchi.

Także położone w prowincji Lacjum Rieti liczy, że przekona do przyjazdu pracowników zdalnych. Miasto oferuje pokrycie 50 proc. kosztów wynajmu lokalu lub dopłatę nie przekraczającą 200 euro miesięcznie. Najkrótszy czas, na jaki należy przyjechać, by z niej skorzystać opiewa na 3 miesiące. Po 6 miesiącach dopłaty się kończą. Tutaj również będzie konieczne potwierdzenie z firmy, że osoba jest zatrudniona i pracuje zdalnie.

