Metaverse może znaleźć zastosowanie na rynku pracy mimo swoich wad

- Widzę szerokie możliwości do zastosowania gogli VR i rozszerzonej rzeczywistości, jeśli chodzi o ich wykorzystanie na rynku pracy. Już teraz jedna z wrocławskim firm napisała oprogramowanie do szkolenia spawaczy we wszystkich technologiach, a powodem była potrzeba związana z mobilnością pracowników na świecie. Ich głównym rynkiem jest Afryka i szkolą obywateli krajów afrykańskich, by ci zdobywali kompetencje, które w przyszłości pozwoliłyby im na zaistnienie na europejskich rynkach. - powiedział Grzegorz Kuliś.

- Przede wszystkim mam nadzieję, że to nie będzie masa równoległych bytów, bo to byłoby szalenie niewygodne.

- Z drugiej strony jeżeli chodzi o próby, np. organizowania spotkań firmowych w metaverse, to na dzień dzisiejszy jest to dalece nieosiągalne. Powodem jest brak ultrarealizmu, korzystanie z VR nie angażuje pięciu zmysłów i o ile sprawdza się w przypadku koncertów, gdzie angażowany jest zmysł wzroku i słuchu, to na razie nie ma powodów do większego optymizmu. - ocenia Kuliś.

- Potwierdzeniem tego są słowa wiceprezesa Intela, który powiedział, że wydajność sprzętowa musi wzrosnąć tysiąckrotnie. Do tego jest kwestia dostępności do zaawansowanego szerokopasmowego Internetu no i ekologii, która musiałaby tę potrzebę wydajnościową zaspokoić.

- Rynek pracy może jednak jak najbardziej być takim miejscem, w którym w obszarach onboardingowych czy spotkań biznesowych będzie można znaleźć więcej zastosowań dla tej technologii. - dodaje.

