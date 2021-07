Mało kogo od ręki stać na wakacje. Pieniądze bierzemy z kilku źródeł

Letni urlop 47 proc. Polaków finansuje z oszczędności, 37 proc. z bieżących dochodów, 12 proc. musi skorzystać z pożyczki lub kredytu, natomiast 4 proc. zadłuża się u rodziny.

Serwis Prezentmarzeń zapytał Polaków o ich wakacyjne wydatki.

Z badania "Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2021" wynika, że na tegoroczny wakacyjny urlop średnio wydamy 1500 zł na osobę.

Skąd pieniądze? Zdecydowana większość z nas na wakacje musi odłożyć i opłacają je sięga po oszczędności.

Z badania wynika, że do 1500 zł na osobę na letni urlop może przeznaczyć 41 proc. zapytanych Polaków. Na wydatek do 2000 zł na osobę na wakacyjny wypoczynek może sobie pozwolić 26 proc. respondentów badania, a 12 proc. ma budżet do 3000 zł na osobę.

Jak te wydatki mają się do wysokości naszych zarobków? Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł. Wahało się od 3964,84 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 10 007,26 zł w obszarze informacja i komunikacja. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozostało zróżnicowane także w regionach. W warszawskim stołecznym pensje były najwyższe i wyniosły 7405,34 zł. Było to więcej o 2095,74 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. oznaczało to wzrost o 6,6 proc. GUS podkreśla, że wzrost ten był niższy od notowanego w pierwszym kwartale 2020 r. (wobec analogicznego kwartału 2019 r.) – wówczas wyniósł 7,7 proc.

- Nadal jest zauważalna różnica między wydatkami na rozrywkę i wypoczynek pomiędzy mieszkańcami Polski a Europy Zachodniej. Polacy przeznaczają jednak coraz większe budżety na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i rekreację. Podczas letniego urlopu są skłonni wydać więcej na oryginalne i ciekawe rozrywki, jak na przykład flyboard czy wakeboarding - komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Ile trwa urlop

Tegoroczny letni urlop dla 38 proc. Polaków będzie trwać między 8 a 14 dni. 26 proc. respondentów będzie wypoczywać do 7 dni, a 19 proc. zaplanowało urlop dłuższy niż 14 dni. Dla 9 proc. Polaków tegoroczne wakacje oznaczają wypoczynek tylko w weekendy. Najczęściej będziemy wypoczywać w kraju, jak deklaruje 43 proc. respondentów. Co trzeci Polak planuje urlop zarówno w kraju, jak i za granicą. 16 proc. ankietowanych wyłącznie za granicą, jeśli będzie taka możliwość. Wypoczynek jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do efektywnej pracy w ciągu roku. Co drugi Polak uczestniczący w badaniu deklaruje, że umie na urlopie odciąć się od zawodowych obowiązków, wyłączając służbową komórkę i argumentując, że jest to czas tylko dla niego. Dla 33 proc. respondentów jest to wciąż trudne, gdyż przyznają że zdarza się im pracować zdalnie mimo urlopu i pozostawać w stałym kontakcie z firmą. Aż 80 proc. zapytanych Polaków deklaruje, że zamierza podczas tegorocznych wakacji wspierać polską branżę turystyczną. Jak wynika z odpowiedzi respondentów badania „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2021”, 33 proc. będzie wspierać gastronomię, jedząc podczas wypoczynku w restauracjach, 25 proc. zamierza wybrać hotele i pensjonaty, aby właściciele mogli zarobić. Dla 22 proc. ankietowanych wsparcie krajowej turystyki wiąże się z wyborem Polski jako głównego miejsca wypoczynku w tym roku. Wybierając miejsce na letni urlop Polacy kierują się głównie dostępnością ciekawych atrakcji i rozrywek - 34 proc. odpowiedzi.

