Mają już 13 pracowników w kosmosie. Zapewniają, że to nie koniec

Międzynarodowa Unia Astronomiczna, która zajmuje się nazwami ciał niebieskich, opublikowała 141 nowych nazw planetoid. Wśród nich znalazły się trzy, którymi uhonorowani zostali astronomowie związani z Obserwatorium Astronomicznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (fot. wikipedia.org/Krzysztof Duda)

W ten wyjątkowy sposób uhonorowanych zostało dwóch obecnych pracowników i absolwentka kierunku astronomia.

To dr Grzegorz Dudziński, obecnie adiunkt IOA, prof. dr hab. Sławomir Breiter oraz dr Agata Makieła.

Po publikacji ostatniego biuletynu Grupy Roboczej MUA liczba planetoid noszących nazwiska pracowników lub absolwentów Obserwatorium Astronomicznego związanego z uczelnią wzrosła do 13. Uczelnia liczy, że będą kolejni.

Wszystkie trzy planetoidy poruszają się w obszarze między orbitami Marsa i Jowisza, zwanym Pasem Głównym. Odkryte zostały przy okazji programu LONEOS Obserwatorium Lowella (USA), którego głównym celem było poszukiwanie ciał zbliżających się do Ziemi przy pomocy teleskopu o tej samej nazwie. Znajduje się on w Anderson Mesa niedaleko Flagstaff w Arizonie. Zgodnie z tradycją, to właśnie zespół programu LONEOS miał prawo zaproponowania nazw odkrytych przez siebie obiektów.

Planetoidy noszą następujące nazwy:

- (30234) Dudziński,

- (45492) Sławomirbreiter,

- (63440) Rożek – nazwana panieńskim nazwiskiem dr Agaty Makieły, nadal używanym przez nią w publikacjach.

Profesor Sławomir Breiter jest pracownikiem poznańskiego obserwatorium od 35 lat. Zajmuje się głównie ruchem ciał niebieskich, czyli działem astronomii znanym jako mechanika nieba. Podobnie jak (30234) Dudziński, planetoida (45492) Sławomirbreiter odkryta została w roku 2000. Ponieważ jednak jest ponad dwa razy większa, znany jest już jej okres obrotu wynoszący nieco ponad dwie godziny.

Na zdjęciu wizualizacja orbit JPL Dudziński (grafika UAM)

- Mała rzecz (skała wielkości Jeziora Maltańskiego), a cieszy. Ostatnie kilkanaście lat pracy naukowej poświęciłem głównie planetoidom, więc mogłem mieć nadzieję na takie wyróżnienie, ale jednak wieczorny SMS dyrektor Obserwatorium Astronomicznego, od prof. Agnieszki Kryszczyńskiej trochę mnie zaskoczył, gdyż teoretycy są mniej rozpoznawalni w środowisku obserwatorów, którzy zgłaszają propozycje nazw. Cieszę się, że tylu poznańskich astronomów zostało już upamiętnionych w Układzie Słonecznym i doceniam, że orbity naszych planetoid są oddalone od Ziemi. Dziwnie byłoby czytać nagłówki w rodzaju „Czy Sławomirbreiter doprowadzi do zagłady cywilizacji?" - komentuje prof. Breiter. Radości nie kryje również dr Grzegorz Dudziński. - Bardzo się ucieszyłem na tą wiadomość. Nie każdy może pochwalić się tym, że jego imieniem nazwano ciało niebieskie, choć jest to oczywiście nic innego jak ciąg znaków w jakiejś bazie danych. Traktuję to jako bardzo miły aspekt pracy nad małymi ciałami Układu Słonecznego - przyznaje. Doktor Grzegorz Dudziński uzyskał stopień naukowy na Wydziale Fizyki UAM w roku 2019, przedstawiając rozprawę o modelowaniu kształtów planetoid na podstawie obserwowanych zmian ich blasku, którą przygotował pod opieką prof. UAM dr. hab. Przemysława Bartczaka, wybitnego specjalisty w tej dziedzinie (wcześniej uhonorowanego planetoidą 10470 Bartczak). Właśnie te badania wymienia biuletyn w opisie, który towarzyszy każdej z nazw. Planetoida (30234) to niewielki obiekt o średnicy około półtora kilometra, odkryty w roku 2000. Z kolei dr Agata Makieła uzyskała stopień doktora w roku 2018, już na brytyjskim Uniwersytecie w Kent, a opis w biuletynie wspomina jej prace poświęcone obserwacjom planetoid zbliżających się do Ziemi. Mimo to, zespół LONEOS wykonał ukłon w stronę artykułu, który opublikowała na podstawie wyników uzyskanych w pracy magisterskiej obronionej na poznańskim uniwersytecie. Ówczesna studentka Agata Rożek wskazała w niej, że planetoida (63440) ma sąsiadkę poruszającą się po bardzo podobnej orbicie i posłużyła się przyszłą planetoidą Rożek do ilustracji wyników stosowanej metody poszukiwania takich par. Rozmiar tej planetoidy, odkrytej w roku 2001, nie jest znany – prawdopodobnie kilkaset metrów, zaś okres obrotu wynosi około 3 h.

