Lizzo pozwana przez tancerki. Odrażające sceny za kulisami występów

Pozew złożyły byłe tancerki Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez. Obejmuje on nękanie ze względu na płeć, religię, rasę i niepełnosprawność.

Byłe tancerki oskarżają zdobywczynię Grammy o "stworzenie wrogiego środowiska pracy". Do incydentów opisanych w złożonym pozwie miało dojść w latach 2021-2023.

Zgodnie z przekazanymi przed amerykańskie media informacjami, pozew dotyczy Melissy Viviane Jefferson (prawdziwie imię i nazwisko Lizzo), kierowniczki jej zespołu tanecznego Shirlene Quigley oraz firmy Lizzo Big Grrrl Big Touring Inc.

Pozew szczegółowo opisuje m.in zdarzenie, do którego doszło na początku roku w klubie w Amsterdamie. Byłe tancerki przekonują, że Lizzo miała "zachęcać członków zespołu do dotykania nagich ciał sex workerek czy jedzenia bananów wystających z wagin wykonawców". Lizzo miała naciskać na jedną z tancerek, by ta dotknęła nagich piersi występującej w klubie kobiety.

Shirlene Quigley miała narzucać swoje chrześcijańskie przekonania innym wykonawcom i oczerniać tych, którzy uprawiali seks przedmałżeński,

Przedstawiciele wokalistki nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl