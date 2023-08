Liczba ofert pracy w USA spadła do najniższego poziomu od 2021 roku

Liczba dostępnych ofert pracy w USA spadła w czerwcu do najniższego poziomu od kwietnia 2021 r., co sugeruje, że popyt na pracowników na tym na ogół stabilnym rynku pracy nieco osłabł.

Wyniki ankiety Departamentu Pracy dotyczącej wolnych miejsc pracy i rotacji pracowników wskazują, że liczba dostępnych stanowisk zmalała do 9,6 mln. Stosunek liczby otwartych miejsc pracy do liczby bezrobotnych wyniósł w czerwcu 1,6 w porównaniu do ok. 1,2 przed pandemią.

Choć zatrudnienie spadło do najniższego poziomu od lutego 2021 r., liczba zwolnień również zmniejszyła się, osiągając najniższy poziom od końca ubiegłego roku. To, jak informuje Bloomberg, sygnał, że pracodawcy niechętnie redukują zatrudnienie, co potwierdzają także dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które w ostatnich miesiącach wyraźnie się zmniejszyły, a stopa bezrobocia pozostaje na historycznie niskim poziomie.

Dane te pojawiły się wcześniej niż rządowy raport o zatrudnieniu, który ma zostać opublikowany w piątek. Według prognoz, w lipcu przybyło ok. 200 tys. nowych ofert pracy. Byłby to najniższy wzrost od końca 2020 r.