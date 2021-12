Święta Bożego Narodzenia czy zbliżające się Sylwester i Nowy Rok to dni, kiedy popularne powiedzenie "ktoś musi pracować, aby świętować mógł ktoś" staje się wyjątkowo aktualne. Porozmawialiśmy z tymi, którzy niejedne święta spędzili na dyżurze.

Prawdopodobnie wielu z nas już od dziś, czyli od Wigilii, nie musi włączać służbowego komputera, zakładać firmowego uniformu lub wsiadać w ten zimny poranek w pociąg czy autobus, by dojechać na czas do pracy.

Choć Wigilia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wielu pracodawców funduje swoim podwładnym taki prezent lub też wyznacza odbiór wolnego za święto przypadające w sobotę (25 grudnia). Jednak nie każdy może cieszyć się dniem wolnym nie tylko w Wigilię, ale także w pozostałe świąteczne dni. Ciszej od dawna jest w biurach, ale ciągłość produkcji w wielu firmach musi być zachowana, tak samo jak zapewniona musi być ochrona życia i zdrowia nas wszystkich.

W święta pracują więc nie tylko pracownicy elektrowni czy hut, ale też lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, policjanci, salowe czy pracownicy kolei, którzy odpowiadają za ruch pociągów i bezpieczeństwo na torach.

- Do tego chyba nie da się przyzwyczaić, człowiek cały czas myśli, co robią bliscy w domu. A z domu zawsze ciężko jest się zebrać i wyjść do pracy, ale w pierwszym roku było najciężej. Rodzice mieli 30-lecie ślubu. A ja jako świeży pracownik dostałam za kogoś dyżur akurat 25 grudnia. Teraz rodzina się przyzwyczaiła. Siedzą w domu. Mąż z dziećmi nie jeździ beze mnie nigdzie do rodziny. Chyba solidarnie - opowiada Justyna, mama trójki dzieci.

Od trzech lat pracuje jako salowa w jednym z łódzkich szpitali. Ma system zmianowy - dzień, noc, po nocy 2-3 dni wolnego. Grafik sztywny, trudno go zmienić, by mieć wolne w święta. W pierwszym roku pracy miała dyżur 25 grudnia. Rok później szła na noc w Wigilię. W tym roku w pracy spędzi cały pierwszy dzień świąt, a drugiego dnia pójdzie na nockę. Do tego nocka w Sylwestra. Na brak zajęć nie narzeka.

- W Wigilię jest w miarę dobrze, ruch podobny do tego, co zawsze. Zaczyna się w święta. Bóle brzucha, połknięte ości. Okres przed świętami też jest paskudny. Ludzie pozbywają się chorych rodziców i leżą te dziadki sami jak palec - opowiada o swojej pracy.

Także w rodzinie Joanny święta w komplecie to coś wyjątkowego. Asia pochodzi z rodziny kolejarzy, dziadkowie, rodzice i ona związali swoje życie zawodowe z tą branżą. Ona jest dyżurną ruchu. Jednak w takie dni jak teraz ma to swoje konsekwencje. Na jedenaście lat pracy na tym stanowisku cztery Wigilie spędziła na 12-godzinnych dyżurach.

- W tym roku nie mamy wigilii w Wigilię, bo dziadkowie też idą do pracy na 12-godzinne dyżury, więc rodzinna kolacja jest nierealna - opowiada. Przyznaje też, że kiedy na świecie nie było dzieci, do pracy w takie dni szła dużo łatwiej.

- Wiadomo, dzieci chcą spędzić z nami czas, a tu nie ma, że boli. Trzeba wyjść na dyżur. Więc święta spędzają albo z dziadkami, albo z tatą. A kolejny dzień i tak jest trudny, bo jak wypada nocka, to pół dnia człowiek odsypia. Ze świąt niewiele zostaje. Dlatego każdy się cieszy, jak wypadnie w święta zmiana 6-18, wtedy wieczór możemy spędzić razem - mówi.

Swoją sytuację jednak w pełni rozumie. - Nie ma, że zamkniesz tory i nic nie pojedzie. Przez święta formujemy składy towarowe, prowadzimy ruch pasażerski - opowiada i dodaje, że praca w święta różni się od tej w dzień powszedni tym, że koledzy na dyżur przychodzą w świątecznym nastroju, każdy przyniesie coś dobrego. - Ale myślami i tak jesteśmy w domu - przyznaje.

Oni pracują w święta

To, kto i gdzie musi pracować w dni ustawowo wolne od pracy (mamy ich w Polsce 13, to tzw. czerwone kartki w kalendarzu), określa Kodeks pracy. Są to następujące sytuacje:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (np. lekarze, ratownicy medyczni);

2) w ruchu ciągłym (praca przy piecu hutniczym czy w elektrociepłowni);

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji (kierowy autobusów czy motorniczy w tramwajach);

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

- zakładach świadczących usługi dla ludności,

- gastronomii,

- zakładach hotelarskich,

- jednostkach gospodarki komunalnej,

- zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

- jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

- zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

- polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519§ 1, są u niego dniami pracy,

- zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w punkcie powyżej.

Przykładowo bez zmian funkcjonują zakłady produkcyjne tworzące PKN Orlen. Jak informuje biuro prasowe koncernu, zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku, na terenie którego działa kilka spółek z grupy Orlen, przez cały czas pracuje w trybie 365/7/24.

Praca w systemie zmianowym, zarówno w okresie świąt, jak i dni wolnych, nie różni się tam niczym od pracy w dni powszednie - na stanowiskach zawsze pojawia się wymagana obsada pracowników odpowiedzialnych za produkcję.

Marzena Rogozik z działu komunikacji ArcelorMittal Poland w zeszłym roku tłumaczyła czytelnikom PulsHR.pl, że w związku z wymogami technicznymi produkcja stali w zakładach odbywa się w sposób ciągły, a zakłady produkcyjne w dni wolne od pracy działają tak samo jak w dni robocze.

- W zakładach, w których instalacje pracują w sposób nieprzerwany, obowiązuje system czterobrygadowy. Pracownicy zatrudnieni w takim systemie znają harmonogram pracy z kwartalnym wyprzedzeniem - wyjaśniała Marzena Rogozik.

Rekompensata za pracę w święta

Warto też pamiętać, że za pracę w święta przysługuje dodatkowa rekompensata. Kodeks pracy dokładnie reguluje jaka. I tak, zgodnie z art. 151 kp, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, oprócz pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowej, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

- w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Warto w tym miejscu zauważyć, że praca w niedziele i święta może być planowana, a co za tym idzie – istnieje możliwość rekompensaty pracy w niedzielę wcześniej. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie 6 dni dnia wolnego udzielonego w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

- w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeśli pracodawca zapewni taki dzień wolny, wtedy pracownik otrzyma wynagrodzenie w podstawowej wysokości. Co, kiedy nie uda się spiąć grafiku i nie będzie miał jak odebrać wolnego we wskazanym w ustawie terminie? Wtedy firma zobowiązana jest wypłacić dodatek za pracę ponadwymiarową do każdej godziny pracy – w wysokości 100 proc. Mówiąc innymi słowy, za pracę np. 11 listopada powinniśmy otrzymać podwójne wynagrodzenie.