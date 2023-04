Kto odziedziczy nasz majątek, jeśli nie spiszemy testamentu?

Polskie prawo przewiduje pięć grup, które są uprawnione do dziedziczenia w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu (fot. Adrianna Geo/Unsplash)

W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci oraz małżonek spadkodawcy. Dziedziczą w równych częściach, jednak małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 całości spadku. W sytuacji, gdy dziecko nie dożyje otwarcia spadku, jego miejsce zajmują zstępni (dziecko, wnuk, prawnuk, dzieci adopcyjne itd.) i dokonują podziału między sobą, w równych częściach.

Dziedziczenie ustawowe, którego zasady określa Kodeks cywilny, określa, co dzieje się z majątkiem zmarłego, jeśli ten nie zostawił po sobie spadku. Prawo dzieli spadkobierców na pięć grup, a osoby z dalszej grupy mają prawo do dziedziczenia tylko, gdy nie miało miejsca dziedziczenie z grupy przed nimi. Wszelkich ustaleń, kto jest spadkobiercą, dokonuje się na moment śmierci spadkodawcy.

Drugą grupę spadkobierców ustawowych stanowią małżonek i rodzice spadkodawcy. Małżonek dziedziczy cały spadek, jeśli spadkodawca nie pozostawi po sobie zstępnych, rodziców ani rodzeństwa i nie ma też ich zstępnych. Rodzice i małżonek dostają spadek, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie dzieci, wnuków, prawnuków. W przypadku dziedziczenia w tej grupie małżonkowi należy się 1/2 spadku, natomiast rodzice zmarłego otrzymują po 1/4 spadku.

Jeśli zmarły nie był związku małżeńskim w chwili swojej śmierci, to cały spadek przypada jego rodzicom i nie ma znaczenia, czy są oni wciąż małżeństwem. Jeżeli jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, to jego część przypada rodzeństwu spadkodawcy, które dzieli się udziałem pozostawionym przez rodziców po równo. Jeżeli zaś któreś z rodzeństwa nie dożyłoby otwarcia spadku, to udział przypada zstępnym tej osoby.

Również dziadkowie mogą zostać spadkobiercami swojego wnuka, jeżeli ten nie miał dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa, a rodzeństwo zstępnych. Dziadkowie dziedziczą wtedy spadek w równych częściach, a jeśli którekolwiek z nich nie dożyło otwarcia spadku, to przypada on zstępnym, a to powiększa krąg uprawnionych.

Czwartą grupę stanowią pasierbowie, czyli dzieci małżonka spadkodawcy z innego związku. Te osoby też mają prawo do dziedziczenia ustawowego, jeśli nie ma małżonka spadkodawcy ani innych krewnych uprawnionych do otrzymania spadku. Po spadkodawcy nie mogą dziedziczyć zstępni pasierbów.

Brak spadkobierców oznacza dziedziczenie gminy i skarbu państwa

Jeśli okaże się, że spadkodawca nie ma żadnej rodziny ani krewnych, to spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania. Jeśli ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce jest niemożliwe, to właściwym sądem jest sąd miejsca, w którym zlokalizowany jest majątek spadkowy lub jego część. Przy braku takich podstaw, sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

