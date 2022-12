Ksiązka, serial, a może podcast na święta? Po te pozycje warto sięgnąć

Święta to świetna okazja do dobrej lektury, wysłuchania ciekawego podcastu czy obejrzenia interesującego serialu. Przygotowaliśmy subiektywny przegląd pięciu książek, pięciu seriali i pięciu podcastów, po które menedżerowie i HR-owcy mogą sięgnąć w czasie wolnym.

Jaki powinien być dobry lider, który potrafi zainspirować ludzi? Dlaczego jednych szefów uznajemy za świetnych, a innych za przeciętnych? Dlaczego tylko niektórych mówców odbieramy jako autentycznych i przekonywających? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w książce Michała Chmieleckiego. Prezencja przywódcza jest tym czymś, co pozwala porywać za sobą ludzi, przemawiać do nich, inspirować ich i sprawiać, by podążali za przywódcą pełni spokoju i zaufania. Prawdziwy lider musi nauczyć się intencjonalnie kształtować swój wizerunek. Książka wyjaśnia, jak robić to skutecznie.

Do niedawna działy HR uchodziły powszechnie za najbardziej niemierzalne w przedsiębiorstwach. Ostatnio jednak ten trend się zmienia - HR jest coraz bliżej biznesu. Takie pojęcia jak data-based HR czy data-driven HR zyskują na popularności. Zarządzający firmami, a także sami pracownicy działów personalnych chcą mierzyć efektywność coraz większej liczby procesów personalnych, by na podstawie uzyskanych wyników móc planować przyszłe działania. Co warto mierzyć? Jakimi metodami to robić? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z analityką zasobów ludzkich znajdziesz w tej książce.

Angelika Chimkowska, "Autentyczny personal branding, czyli silna marka osobista w praktyce"

Jak zbudować silną markę własną? Na to pytanie odpowiada książka Angeliki Chimkowskiej. Autorka, specjalizująca się w tworzeniu strategii marek i sprzedaży online, pokazuje, jak wykorzystać siłę marki osobistej w marketingu, sprzedaży czy pozyskiwaniu wartościowych pracowników oraz angażowaniu rozproszonych zespołów.

W książce pojawiają się wypowiedzi liderów, m.in.: Jacka Santorskiego, Jowity Michalskiej, Marka Kamińskiego czy Dominiki Bettman, którzy opowiadają o korzyściach i konsekwencjach aktywności w mediach społecznościowych czy najczęściej powtarzanych bzdurach dotyczących silnej marki osobistej w biznesie.

Agnieszka Łądka-Barańska, Malwina Puchalska-Kamińska, "Job Crafting"

W czasach, kiedy coraz częściej mówimy o spadającej motywacji pracowników i narastającym zjawisku tzw. "cichej rezygnacji", warto sięgnąć po tę pozycję. Job crafting to metoda zwiększania zaangażowania pracowników i wspierania ich w budowaniu poczucia sensu pracy. Polega na dokonywaniu przez nich fizycznych oraz poznawczych zmian w sposobie wykonywania pracy, stosunku do niej lub w relacjach ze współpracownikami. Koncepcja ta została potwierdzona naukowo i jest popularna wśród psychologów pracy i HR-owców w krajach zachodnich, USA i Skandynawii.

Autorki opisują sposoby na adaptację narzędzi job craftingu do polskiej kultury oraz wdrażanie ich z sukcesem w firmach.

Magdalena Gajek, „Mikromarka”

W Polsce w 2022 roku było zarejestrowanych ponad 2 miliony firm z sektora MŚP. Przedsiębiorcy działają na konkurencyjnym rynku, nie mają milionów złotych na reklamę, a dział komunikacji często tworzą właściciele firm. Nie oznacza to jednak, że nie są w stanie stworzyć marki.

Marketing sektora MŚP to nie działania korporacyjne tylko na mniejszą skalę. To zupełnie inna mentalność, bariery i możliwości. Książka „Mikromarka” jest o tym, jak w tej rzeczywistości przejść transformację ze zwykłej firmy w unikatową markę.

TOP 5 podcastów

Monika Smulewicz, "HR na szpilkach"

Autorką tego podcastu jest Monika Smulewicz, partner zarządzający w Grant Thornton, założycielka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Słuchacze na bieżąco mogą zapoznać się z informacjami ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. To bardzo cenna wiedza, zwłaszcza że nadchodzi rok pełen zmian. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników, ustawa o sygnalistach, wdrożenie do polskiego prawa dwóch unijnych dyrektyw - w sprawie przejrzystych warunków zatrudnienia oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, ustawa o aktywności zawodowej oraz ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców - to tylko początek zmian.

Sebastian Drzewiecki, "Nowoczesny lider"

„Nowoczesny lider” to podcast skierowany do menedżerów, którzy chcą być skutecznymi i inspirującymi liderami. Jego autorem jest Sebastian Drzewiecki, który od 20 lat kieruje zespołami i rozwojem dużych organizacji w obszarze nowych technologii. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym w Sabre, gdzie kieruje 1500-osobową organizacją.

- Wspólnie z gośćmi rozmawiam o sprawdzonych, konkretnych rozwiązaniach oraz metodach stosowanych przez praktyków zarządzania - w ten sposób swoje podcasty opisuje Sebastian Drzewiecki.

Michał Gąszczyk, Olga Żółkiewicz, "Praktyczny podcast o EB i rekrutacji IT"

Praktyczny podcast to wywiady z ekspertami z branży IT, którzy dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą na temat employer brandingu i rekrutacji IT. Podczas rozmów padają pytania bez cenzury, a odpowiedzi są poparte praktyką. Romzowy prowadzą: Michał Gąszczyk, CEO inhire i Olga Żółkiewicz, autorka bloga How2HR.

Maciej Sasin, "Na zdrowie organizacji"

Autor podcastu jest konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Do podcastu zaprasza trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń. To własnie z nimi rozmawia, jak mądrze rozwijać firmę.

Mariusz Chrapko, "Menedżer plus"

Ten podcast jest skierowany nie tylko do liderów prowadzących firmę, ale także do menedżerów HR, którzy im towarzyszą. Autor mówi o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i swoim biznesem.

- Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu, planujecie kształtować swoje otoczenie, wywierać wpływ na bieżące sprawy i pozostawić po sobie trwały ślad – ten podcast może wam w tym pomóc - opisuje Mariusz Chrapko.

TOP 5 seriali

"Biuro" ("The Office")

Serial uchodzi za wisienkę na torcie wśród produkcji pokazujących realia codziennej pracy. Wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, przedstawia losy pracowników w średnim wieku, których świat kręci się wokół pracy w firmie sprzedającej wyroby papiernicze. Ich dzień zajmują rozmowy o rywalizacji, awansach, problemach z szefem (gra go Steve Carell, który doskonale sprawdził się w tej roli), biurowych romansach i plotkach na temat współpracowników czy obawie przed zwolnieniem.

Warto przypomnieć, że amerykańska wersja tego serialu miała swojego poprzednika. Oryginalna wersja "The Office" powstała w Wielkiej Brytanii. W tym roku pojawiła się także polska wersja serialu "The Office pl".

"Korporacja według Teda"

To przykład serialu, który w jednym miejscu zebrał wszystkie negatywne cechy zarządzania. Szefostwo i pracownicy firmy technologicznej Veridian Dynamics są w stanie zrobić wiele, by osiągnąć zamierzony cel. Prawda, moralność, koleżeństwo, uczciwość? Takie hasła tam nie istnieją. Liczy się wygrana. Nawet jeśli po drodze zostanie wiele trupów. Te niezliczone kłamstewka czy zatajanie prawdy powodują, że obraz, jaki widzimy na ekranie, zapewnia porządną porcję humoru.

"The Newsroom"

To serial ukazujący codzienne życie zawodowe dziennikarzy pracujących w newsroomie programu informacyjnego emitowanego przez telewizję Atlantis Cable News (ACN). Will McAvoy, szef działu (w postać którego wcielił się Jeff Daniels), robi wszystko, by podnieść słupki oglądalności programu. Jednak sprostanie wciąż rosnącym oczekiwaniom widzów nie jest proste. Dziennikarze muszą radzić sobie z problemami w życiu prywatnym, ogromnym stresem, tempem pracy, walką o newsa. Co więcej, robią wszystko, by wiadomości przekazywać w sposób rzetelny.

"Dolina Krzemowa" ("Silicon Valley")

To serial komediowy opowiadający historię młodych ludzi, którzy przyjechali rozwijać swoją karierę do Doliny Krzemowej. Piekielnie ambitni i inteligentni młodzi ludzie swoimi pomysłami chcą zawojować świat i zarobić miliony na start-upie. Jednak napotykają przeszkody - codzienne życie, problemy z zarządzaniem zespołem czy z komunikacją między ludźmi. W efekcie okazało się, że serial, który miał być komedią, pokazuje wiele prawdy o funkcjonowaniu współczesnych firm. Warto zaznaczyć, że reżyser serialu Mike Judge do stworzenia scenariusza wykorzystał własne doświadczenia z czasów, kiedy pracował jako inżynier w jednej z firm technologicznych.

"Korporacja" ("Corporate")

„To komedia, która pocieszy każdego zmęczonego życiem korposzczura. Dowie się z niej, że inni mają gorzej”. Takie opinie o serialu "Korporacja" znajdziemy w sieci. Ukazuje on codzienną pracę w tego typu przedsiębiorstwach w krzywym zwierciadle. Mocno eksponuje wszelkie jej wady i minusy - brak perspektyw rozwojowych, bycie jednostką, którą w sekundę można zamienić na inną.

Bohaterowie w pełni zdają sobie sprawę z tego, że nie mają na nic wpływu, że ich praca polega na wykonywaniu bezsensownych poleceń. Mimo to tkwią w tym świecie.

