Książka, serial, a może podcast? Mamy z czego wybierać...

Święta są świetną okazją do nadrobienia zaległości czytelniczych i filmowych. Przygotowaliśmy subiektywny przegląd pięciu książek, pięciu seriali i pięciu podcastów, po które menedżerowie i HR-owcy mogą sięgnąć w trakcie świąt.

Według Payback Opinion Poll preferencje Polaków w kwestii sposobu na spędzenie czasu wolnego są dość różnorodne. Oglądanie filmów i seriali - tę kategorię wskazuje ponad połowa ankietowanych (54 proc.) jako ulubiony sposób spędzania czasu w domu.

Na drugim miejscu znalazło się przeglądanie internetu, a na kolejnym - czytanie książek, po które sięga co trzeci respondent (30 proc.). Warto dodać, że na popularności zyskują także podcasty.

Po jakie pozycje powinni sięgnąć menedżerowie i HR-owcy? Oto nasze typy.

Olga Żółkiewicz, Marcin Olszewski, Mateusz Czarnecki "Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu"

Agile staje się standardem zarządzania projektami w firmach na całym świecie, także w Polsce. Szlaki przetarły tu firmy IT. Coraz więcej organizacji zmienia swoje struktury i procesy, aby móc pracować w „zwinny” sposób. To podejście do zadań sprawdza się także w HR-ze i employer brandingu.

Autorzy tego przewodnika udowadniają, że ten sposób pracy z ludźmi w przedsiębiorstwach jest i dla dużych, i dla małych. Tłumaczą, na czym polega zwinność w HR i EB, podają przykłady większych i mniejszych firm działających w tych obszarach zgodnie z Agile. Dzielą się wiedzą o przydatnych narzędziach, podsuwają praktyczne wskazówki i cytują komentarze specjalistów, którzy od dawna pracują w stylu Agile. Wszystko po to, by stworzyć pełny obraz możliwości, jakie daje zwinność w zakresie human resources i employer brandingu.

Piotr Prokopowicz, Sebastian Drzewiecki "Lider wystarczająco dobry. 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności"

Jak czytamy w opisie, ta pozycja to "przewodnik przeznaczony dla liderów i menedżerów, którzy szukają recept na to, jak budować autentyczne relacje w swojej organizacji w czasach nacechowanych niepewnością, płynnością i rezygnacją z bezpośrednich kontaktów na rzecz spotkań online. Lider wystarczająco dobry łączy perspektywę naukową i praktyczną, oferuje szereg narzędzi i rozwiązań gotowych do tego, by od razu wdrożyć je we własnej firmie".

W książce znajdziemy relacje z placu boju, doświadczenia organizacji, które zostały zmuszone do działania w sytuacji kryzysu i sobie z nim poradziły - dzięki konkretnym zachowaniom, odpowiednim sposobom komunikacji i skierowanemu we właściwą stronę myśleniu liderów.

Joanna Malinowska-Parzydło, „Zespół wygrany czy przegrany? W co grają ludzie w firmach”

To lider i jego sposób zarządzania mają ogromny wpływ na atmosferę i relacje w pracy - od tego zależy, czy pracownik będzie szedł do pracy z entuzjazmem. Joanna Malinowska-Parzydło zaprasza do podróży „po specyficznej mapie zespołowych krain i gier międzyludzkich”. Jak zaznacza, „Zespół wygrany czy przegrany? W co grają ludzie w firmach” wraz ze stanowiącym jego część atlasem gier (nie tylko) korporacyjnych to książka napisana przez życie, ludzi i firmy.

- Liderzy coraz silniej odczują nie tyle zmiany generacyjne, ile poziom frustracji i braku poczucia sensu pracy skorelowany z wysokim poziomem depresji wśród młodych Polaków, przy równoczesnej ich potrzebie pracy w warunkach przyjaznych dla ludzi. Coraz mniej pracowników będzie gotowych pracować na „placu boju” po ciemnej stronie - coraz odważniej i wprost domagając się zdrowych kultur, w które wpisane są dobre wartości i zaufanie rodem z #JasnejStronyZarządzania. A to wiele zmienia w agendzie kompetentnego lidera 4.0 - mówi dla PulsHR.pl Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w butiku doradczym Younicorn.

Tomasz Król, „Lean. Droga do minimalizmu”

Lean management wywodzi się z branży motoryzacyjnej, a dokładniej z systemu produkcyjnego Toyoty, ale od wielu lat „szczupłe zarządzanie” jest stosowane w różnych branżach. Jego zasady sprawdzają się wszędzie tam, gdzie są procesy, w tym także w czynnościach administracyjnych.

Tomasz Król postanowił przenieść leanowe metody zarządzania przedsiębiorstwem do swojej codzienności. Spodziewał się, że szczupłe zarządzanie przyniesie zmiany, nie sądził jednak, że będą one tak spektakularne i pozytywne. Właśnie dlatego postanowił napisać o tym książkę.

„Jej bohater - Mirek Maj - przygląda się swojemu życiu. W efekcie upraszcza je, wdraża "szczupłe procedury" w takich jego obszarach jak dom, praca, rzeczy, ubrania, finanse, znajomi - i wreszcie odzyskuje je dla siebie. Życie proste, sprytne i gotowe na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność” - czytamy w opisie.

Wojciech Mroczyński, „Najpiękniejsza podróż. W poszukiwaniu lepszego siebie”

Wojciech Mroczyński w tej chwili jest dyrektorem generalnym polskiej spółki Oshee. Wcześniej od 2005 r. był związany z firmą AmRest, znaną z marek takich jak KFC, PizzaHut, Burger King czy Starbucks. W spółce tej pełnił role dyrektorskie w wielu obszarach - finansach, zarządzaniu operacjami, strategii czy HR. W 2011 r. zdecydował się na roczny urlop od pracy, tzw. sabbatical. Roczna przerwa pozwoliła mu na autentyczny rozwój w wielu obszarach - zawodowym, duchowym, sportowym. I właśnie o nim między innymi pisze w swojej książce.

Wojciech Mroczyński przygląda się bliżej HR-owi. W swojej książce dowodzi, że programy rozwojowe oferowane przez działy HR często mają niewiele wspólnego z rozwojem. Przypominają one „system biurokratyczny, który próbuje, często na siłę, udowadniać, że autentycznie troszczy się o ludzi i ich rozwój”.

TOP 5 seriali

"Biuro" ("The Office")

Serial uchodzi za wisienkę na torcie wśród produkcji pokazujących realia codziennej pracy. Wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, przedstawia losy pracowników w średnim wieku, których świat kręci się wokół pracy w firmie sprzedającej wyroby papiernicze. Ich dzień zajmują rozmowy o rywalizacji, awansach, problemach z szefem (gra go Steve Carell, który doskonale sprawdził się w tej roli), biurowych romansach i plotkach na temat współpracowników czy obawie przed zwolnieniem.

Warto przypomnieć, że amerykańska wersja tego serialu miała swojego poprzednika. Oryginalna wersja "The Office" powstała w Wielkiej Brytanii. W tym roku pojawiła się także polska wersja serialu "The Office pl".

"Korporacja" ("Corporate")

„To komedia, która pocieszy każdego zmęczonego życiem korposzczura. Dowie się z niej, że inni mają gorzej”. Takie opinie o serialu "Korporacja" znajdziemy w sieci. Ukazuje on codzienną pracę w tego typu przedsiębiorstwach w krzywym zwierciadle. Mocno eksponuje wszelkie jej wady i minusy - brak perspektyw rozwojowych, bycie jednostką, którą w sekundę można zamienić na inną.

Bohaterowie w pełni zdają sobie sprawę z tego, że nie mają na nic wpływu, że ich praca polega na wykonywaniu bezsensownych poleceń. Mimo to tkwią w tym świecie.

"Billions"

Serial pokazuje kulisy drogi na szczyt działającego na rynkach finansowych Bobby'ego "Axe" Axelroda (w tę postać wcielił się Damian Lewis). Biznesmen pracując od świtu do nocy, dorobił się dobrze prosperującej firmy i majątku do pozazdroszczenia. Jednak decyzje, jakie podejmował, by osiągnąć cel zawodowy, nie zawsze były moralne i zgodne z prawem.

Drugą osią serialu jest postać prokuratora Chucka Rhodesa (gra go Paul Giamatti), który mając świadomość nieuczciwych kroków, jakie w życiu zawodowym wykonał Axelrod, chce go dorwać i ukarać.

"Mad Men"

Już sam tytuł serialu ma sugerować odbiorcom, na czym polega praca w agencji reklamowej. Dosłowne tłumaczenie oznacza „szaleńcy”. Krytycy filmowi podkreślają, że ta tytułowa zabawa słowem odnosi się do faktu, iż pracownicy tego typu organizacji muszą podejmować w życiu zawodowym wiele trudnych, odważnych i bardzo ryzykownych decyzji. Bez tego nie mają szans zostać najlepszymi.

Takich decyzji nie boi się główny bohater serialu Don Draper (doskonale zagrany przez Jona Hamma). Serial dobitnie pokazuje, jak bardzo wymagająca praca (wymagająca zarówno czasu, jak i pełnego zaangażowania oraz bycia non stop na wysokich obrotach) negatywnie wpływa nie tylko na samego pracownika, ale również na jego otoczenie, zawodowe i prywatne.

"Dolina Krzemowa" ("Silicon Valley")

To serial komediowy opowiadający historię młodych ludzi, którzy przyjechali rozwijać swoją karierę do Doliny Krzemowej. Piekielnie ambitni i inteligentni młodzi ludzie swoimi pomysłami chcą zawojować świat i zarobić miliony na start-upie. Jednak napotykają przeszkody - codzienne życie, problemy z zarządzaniem zespołem czy z komunikacją między ludźmi. W efekcie okazało się, że serial, który miał być komedią, pokazuje wiele prawdy o funkcjonowaniu współczesnych firm. Warto zaznaczyć, że reżyser serialu Mike Judge do stworzenia scenariusza wykorzystał własne doświadczenia z czasów, kiedy pracował jako inżynier w jednej z firm technologicznych.

TOP 5 podcastów

Monika Smulewicz, "HR detektyw"

Autorką tego podcastu jest Monika Smulewicz, partner zarządzający w Grant Thornton. Słuchacze na bieżąco mogą zapoznać się z informacjami ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. To bardzo cenna wiedza, zwłaszcza że nadchodzi rok pełen zmian. Wzrost składek ZUS, Polski Ład, nowe zasady dotyczące zasiłków chorobowych oraz pracy na czarno, L4 na wypalenie zawodowe czy wyższa płaca minimalna to tylko początek.

Mariusz Chrapko, "Menedżer plus"

Ten podcast jest skierowany nie tylko do liderów prowadzących firmę, ale także do menedżerów HR, którzy im towarzyszą. Autor mówi o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i swoim biznesem.

Sebastian Drzewiecki, "Nowoczesny lider"

„Nowoczesny lider” to podcast skierowany do menedżerów, którzy chcą być skutecznymi i inspirującymi liderami. Jego autorem jest Sebastian Drzewiecki, który od 20 lat kieruje zespołami i rozwojem dużych organizacji w obszarze nowych technologii. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym w Sabre, gdzie kieruje 1500-osobową organizacją.

- Wspólnie z gośćmi rozmawiam o sprawdzonych, konkretnych rozwiązaniach oraz metodach stosowanych przez praktyków zarządzania - w ten sposób swoje podcasty opisuje Sebastian Drzewiecki.

Bee Talks

BeeTalks to inicjatywa Bee Talents - agencji rekrutacyjnej IT. To seria wywiadów z profesjonalistami budującymi zespoły. Nie od dziś wiadomo, że w branży IT to pracownicy dyktują warunki, a deficyty kadrowe są ogromne. To z kolei rodzi wyzwania rekrutacyjne.

W podcaście znajdują się wskazówki na temat tego, jakie są dobre rozwiązania typowych problemów w znajdywaniu i przyciąganiu do organizacji talentów. Autorzy zapewniają, że dostarczą słuchaczom wiele perspektyw - od skalujących swoje firmy CEO, przez liderów agencji rekrutacyjnych, po samych rekruterów.

OLX, "Głos rynku pracy"

Głos Rynku Pracy to seria podcastów skierowanych do rekruterów, pracodawców i osób zainteresowanych tematyką HR. Zapraszani eksperci dzielą się swoją wiedzą na temat najważniejszych HR-owych wątków.