Kryzys demograficzny na horyzoncie. Oto, co musimy zrobić

km

• 23 wrz 2022 14:41





Kryzys demograficzny i starzejące się społeczeństwo oznaczają problemy i wyzwania o charakterze ekonomicznym i społecznym. - Potrzebne jest nowe podejście do migracji, aktywizacji zawodowej, wspieranie mobilności przestrzennej Polaków, odpowiedzialna polityka gospodarcza. Inaczej grozi nam demograficzna zapaść i kłopoty w finansach publicznych – uważa Konfederacja Lewiatan. W ostatnich 10 latach liczba ludności Polski zmniejszyła się do 38,04 mln mieszkańców (fot. Anastasiya Leskova/Unsplash)

REKLAMA

W ostatnich 10 latach liczba ludności Polski zmniejszyła się o blisko 0,5 mln osób (474 tys.) do 38,04 mln mieszkańców. Procesom starzenia się społeczeństwa towarzyszą zmiany struktury demograficznej – liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym spadła do 18,4 proc., w jeszcze większym stopniu zmniejsza się liczba ludności w wieku produkcyjnym - o ponad 5 proc. (do 59,3 proc.). Jedyną grupą demograficzną, której udział rośnie są osoby w wieku poprodukcyjnym, które stanowią 22,3 proc. Polaków (wzrost o 5,4 proc.).

- Pogarszająca się sytuacja demograficzna z perspektywy przedsiębiorców i rynku pracy oznacza, że jesteśmy skazani na coraz trudniejszy dostęp do pracowników, ale także ryzyko rosnących kosztów pracy, zwłaszcza pozapłacowych, związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Już od kilku lat deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekracza 40 mld zł i rośnie jak liczba emerytów, a liczba płacących składki będzie ubywać – tłumaczy prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, komentując wyniki najnowszego spisu powszechnego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj: Liczba ludności Polski zmniejszy się o 2/3

Dane GUS potwierdzają, że sprawdzają się niepokojące prognozy drastycznego pogarszania się sytuacji demograficznej Polski.

- Źle będzie za 30 lat. Jeśli nie zmieni się polityka gospodarcza i społeczna będziemy mieć coraz większe kłopoty i pogarszać się będą nie tylko warunki rozwoju, ale i jakość życia – podkreśla Jacek Męcina.

Zdaniem prof. Jacka Męciny potrzebne są odważne i zdecydowane działania w polityce zatrudnienia i w polityce społecznej:

- lekarstwem na brak pracowników od dawna są migranci,

- aktywność zawodowa, nie świadczenia musi być priorytetem, a w przypadku kobiet wychowujących dzieci potrzebne są zachęty do pracy w niepełnym wymiarze,

- wspieranie mobilności przestrzennej Polaków, co zresztą jest najbardziej optymistyczną informacją płynącą z raportu GUS,

- odpowiedzialna polityka gospodarcza, budująca bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków i firm w których są zatrudnieni

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU