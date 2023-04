Koniec wolnej amerykanki w branży. Rząd weźmie się za pośredników nieruchomości

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Wpływają do nas informacje o wielu nieprawidłowościach, np. pobieraniu opłaty od dwóch stron transakcji, niewskazywaniu adresów oferowanych nieruchomości, zatajaniu pewnych informacji. Zgłaszanych jest nam szereg różnych problemów, z którymi chcemy walczyć. Na razie je diagnozujemy - mówi cytowany przez Business Insider Polska Waldemar Buda, minister rozwoju. Planowane przez niego zmiany budzą entuzjazm; ludzie z branży uważają, że potrzebne są regulacje.

Radca prawna Elżbieta Liberda wskazuje w Business Insider Polska przykład nieprawidłowości na rynku nieruchomości. Trafił do niej klient, który planował zakup działki rolnej. Podpisał wcześniej przygotowaną przez pośrednika umowę przedwstępną oraz zapłacił 120 tys. zł zadatku.

Jak się jednak okazało, działka była objęta zakazem zbywania i notariusz odmówił sporządzenia aktu sprzedaży. Konieczne było uzyskanie zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kwestia zadatku to dodatkowy problem, ponieważ gdy za brak umowy odpowiedzialny jest sprzedający, to zwracany zadatek wynosi dwukrotność tego zapłaconego. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że tu mógł zawieść pośrednik, a sprawa może trafić do sądu.