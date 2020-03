Kobiety do boju! Możecie osiągnąć więcej, niż wam się wydaje

O Ślązakach co prawda Kazimierz Kutz powiedział kiedyś, że są dupowaci - niezaradni, nieporadni. Czy możemy powiedzieć tak o nas, kobietach? Żeby nie było, że się mądrzę: wydaje mi się, że jestem raczej twardo stąpającą po ziemi kobietą, choć kilka sytuacji z ostatnich tygodni mogłoby świadczyć inaczej. Zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem same sobie nie wbijamy do głowy, że czasami łatwiej jest jak mężczyźni traktują nas jak takie słodkie, nieporadne istotki?

- To jest o wiele głębszy mechanizm społeczno-psychologiczny, który można wyjaśnić w oparciu o koncepcję ambiwalentnego seksizmu Petera Glicka i Susan Fiske - współczesnej formy ambiwalentnej postawy wobec kobiet, w której wrogie i życzliwe przekonania ze sobą współistnieją. Badania pokazują, że w krajach, gdzie dominują tradycyjne stereotypy płci, pojawia się zjawisko silniejszego akceptowania przez kobiety życzliwego seksizmu. To jest podeście do kobiet zakładające, że jest ona istotą dobrą, ale słabą, wrażliwą. Mężczyzna powinien się nią opiekować, a kobieta w odpowiedzi na to zapewnienie bezpieczeństwa powinna być dobra, miła, troskliwa, wspólnotowa.

To nie jest tak, że kobiety zachowują się w ten sposób, bo takie są. To jest narzędzie obrony przed tak zwanym wrogim seksizmem. Postawą „słodkiej” chronimy się przed antagonistycznymi zachowaniami mężczyzn, w tym także przed przemocą.

Wrogi seksizm ukierunkowany jest na kobiety, które łamią stereotypy. Na feministki, bizneswoman, kobiety, które wchodzą w role tradycyjnie zarezerwowane dla mężczyzn. Życzliwy seksizm to jest rodzaj uprzedzenia, który zapewniając kobiecie bezpieczeństwo, wpasowuje ją w takie wspólnotowe cechy bycia miłym, uległym. Przyjmowanie tego, co proponuje życzliwy seksizm, to jest sposób ochrony przed tym, żeby nie być atakowaną, żeby się ochronić przed wrogimi postawami mężczyzn.

Świat się nie zmienił aż tak bardzo, chociaż jawnie negatywne stereotypizowanie kobiet nie jest akceptowane, deklaratywnie wszyscy jesteśmy coraz bardziej egalitarni. Niemniej nadal odczuwamy to, że kobieta jest często traktowana jako grupa tak zwanego mniejszego statusu: często jest podporządkowana, uzależniona od mężczyzn. To widać w mniej jawnych, a codziennych zachowaniach. Ostatnie lata w Polsce są zresztą czasem powrotu do propagowania tradycyjnych ról kobiety i zachęcania do wpasowywania się w te role.

Dr Róża Bazińska (fot. SWPS)

Na całe szczęście, my chyba mamy coraz więcej odwagi w sobie i nie dajemy się w te utarte role wpisywać tak łatwo. Ale przytoczę pewną sytuację. Scenka rodzajowa. Jest problem, jest zdenerwowany szef - mężczyzna. Winny jest inny mężczyzna. W momencie, gdy przychodzi do konfrontacji, cała negatywna energia znika, jakby ktoś wypuścił powietrze z balonika. Spokojna, w miarę rzeczowa rozmowa. Gdyby winna była kobieta, to scenariusz byłby taki sam? Czy mężczyźni nadal wychodzą z przekonania, że jak jest słabsza płeć, to powinni pokazać „ja mężczyzna, ja rządzić, ja ustalać zasady”?

- Myślę, że kobieta pewnie przyjęłaby, że to jest jej wina. Zbierałam kiedyś opowieści kobiet o przejawach takiego paternalizmu. Jedna z nich opisywała zebranie sejmiku, gdzie głos zabierał marszałek. Wicemarszałkiem była kobieta. Prowadzący sesję zapowiedział pana marszałka X. Zapowiadając wystąpienie jego zastępczyni, powiedział "a teraz głos zabierze pani Krystyna". Ewa Kopacz po objęciu funkcji marszałka sejmu została opisana przez swojego partyjnego kolegę jako: dobra i mądra kobieta.

Czy wyobrażamy sobie, że mówimy o mężczyźnie, że jest dobry i mądry? Słowo dobry nie pojawiłoby się w takim opisie. To jest właśnie przejaw życzliwego seksizmu - pozytywna cecha bycia dobrym osłabia wymowę bycia mądrym.

Badania jasno pokazują, że kobieta walcząca o swoje czy o siebie to kobieta agresywna. Kobieta, która przyjmie komplement, ale nie wpłynie on na złagodzenie np. jej biznesowej decyzji, traktowana jest jako wredna. My wyrośniemy kiedyś z takiego myślenia?

- Ten efekt nazywany jest backlash effect, czyli efekt odwetu. To jest zjawisko, które polega na tym, że jeżeli kobiety zachowują się w sposób zarezerwowany dla reakcji męskiej, to są za takie zachowanie karane. Traktowane właśnie jako wredne, złe kobiety.

To jest efekt, który powstrzymuje kobiety przed asertywnymi reakcjami na przejawy nierównego traktowania. To samo dotyczy ról liderów, szefów, menadżerów. Jeśli kobieta w takiej roli przejawia zachowania, które są typowo męskie - złość, autokratyczny styl zarządzania - to automatycznie oceniana jest negatywnie. Mężczyznom to nie psuje opinii, jest zgodne ze stereotypem szefa mężczyzny.

To dlatego kobieta na stanowisku często nosi spodnie?

- To jest jedna z taktyk. W powszechnym rozumieniu lider czy menadżer to nadal mężczyzna. Jeżeli kobieta wchodzi w taką rolę, to często strategią jest odsuwanie się od swojej kobiecości. Nie pokazywać, żeby nie przypominać i nie aktywizować stereotypów dotyczących kobiecości. To jest jedna ze strategii. Czy jest skuteczna? Nie da się tego powiedzieć wprost, ale raczej nie jest to skuteczna metoda, chociażby dlatego, że badania pokazują, iż ciągle bardziej cenimy mężczyzn w roli szefów.

Jest jeszcze jeden aspekt. W pewnych sytuacjach aktywizowanie faktu bycia kobietą jest zagrażające. Szczególnie w męskich dziedzinach, w których kobiety są negatywnie stereotypizowane. To zjawisko nazywamy w psychologii społecznej zagrożeniem stereotypem. Badania pokazały, że kobiety rozwiązujące zadanie matematyczne, w momencie, w którym zaakcentuje się ich płeć, rozwiązują to zadanie automatycznie gorzej.

Kobieta, która walczy, często jest pogardliwie nazywana feministką. Mówię pogardliwie, bo mam wrażenie, że słowo feministka ma w naszym kraju bardzo pejoratywne zabarwienie.

- Bo bycie feministką to jest bycie kobietą, która kwestionuje status quo podziału ról, w których mężczyźni są grupą dominującą, a kobiety podporządkowaną.

Czyli mężczyźni się nas boją?

- Oczywiście. Ja mam takie badanie, które nie zostało jeszcze opublikowane. Wyszło z niego, że im bardziej mężczyźni zaangażowani są we wrogi seksizm, tym wyższą mają samoocenę. To ewidentnie pokazuje, że mężczyźni starają się ten układ podrzędności zachować. Musimy jednak pamiętać, że oni często nie są tego świadomi. To są zachowania, które nie są przemyślanymi strategiami, mogą być przejawem stereotypowej roli, w którą wpisana jest dominacja mężczyzn w określonych obszarach życia, szczególnie tych związanych z wysokim statusem, prestiżem i władzą.

Rozmawiałam ostatnio o z góry narzuconych ścieżkach, którymi powinniśmy iść albo do których my, kobiety, powinniśmy zmierzać. Mimo tego, że mamy lata 20. XXI wieku, to panuje takie przekonanie, że jak się ma 30 lat to powinno się być po ślubie, ewentualnie chwilę przed. A naszą supermocą powinna być umiejętność upieczenia jakiegoś rewelacyjnego ciasta [sic!]. I mówią to często moi rówieśnicy, trzydziestokilkulatkowie. Ja dziś patrzę na prawie dwuletnią córkę mojego brata i się zastanawiam, czy ona też będzie musiała w takich rozmowach uczestniczyć, czy może coś się zmieni.

- To wszystko jest bardzo zróżnicowane środowiskowo. Ci, którzy funkcjonują w grupach bardziej konserwatywnych, będą się tych konserwatywnych przekonań trzymali.

Jest jedna z koncepcji - koncepcja ról społecznych - mówiąca o tym, że stereotypy, które się kształtują są odzwierciedleniem tego, co się dzieje w świecie. Im więcej kobiet będzie w rolach kierowniczych, im więcej kobiet będzie pracowało w obszarach IT, tym te role staną się bardziej otwarte dla kobiet.

Pamiętajmy, że stereotyp, oprócz tego, że opowiada o rzeczywistości, jest też narzędziem nacisku. Każdy z nas w automatyczny sposób reaguje niechęcią na niestereotypowe zachowania. Nie chcemy, żeby nas pewne sytuacje zaskakiwały, chcemy, żeby codzienne życie społeczne przebiegało gładko, było przewidywalne. Każdy powinien trzymać się swojej roli społecznej, zawodowej. Dlatego spotykamy się często z opiniami, że 30-latka powinna być mężatką, matką.

Czyli co? Pokolenia współczesnych trzydziestolatek i dwudziestolatek do boju! Tak, żeby te dzisiejsze dwulatki nie musiały przekonywać do siebie znajomością pieczenia?

- Tak. Jest to jedna z dróg. Są badania pokazujące efekty wzajemnego wspierania się kobiet. Jest jeszcze jedna rzecz. Niestety nie wszystkie kobiety wykazują chęć do takiego wspólnego działania. Problem mają przede wszystkim te, które się znajdują w tych zagrożonych negatywnym stereotypem obszarach.

Ja porównywałam kiedyś studentki uniwersytetu i politechniki. Samoocena tych drugich cierpi najbardziej w momentach, kiedy podważane są ich kompetencje - kiedy mniej lub bardziej jawnie sugeruje się, że są one mniej zdolne i słabiej nadają się do roli inżyniera czy programisty.

Kobiety funkcjonujące w stereotypowo kobiecych dziedzinach są bardziej pewne siebie, silniej identyfikują się z kobietami jako grupą, są bardziej gotowe do asertywnych reakcji na nierówne traktowanie. Prawdopodobnie wynika to z bezpiecznego, stereotypowo kobiecego obszaru, w którym nie muszą się na co dzień obawiać podważania swojej inteligencji i uzdolnień.

Dopytam trochę o tę pewność siebie. Bo to niestety nie jest tylko tak, że podkopują ją nam mężczyźni. Kobieta szef, o czym ja też się trochę na własnej skórze przekonałam, nie zawsze wspiera i często kobieta pracownik musi się mocno natrudzić. Dlaczego jest tak, że kobieta kobiecie wilkiem? Tu w grę wchodzi zazdrość, emocje?

- Kobiety, które podejmują się ról szefów, prawdopodobnie nie mają na to dobrych skryptów. Funkcjonują mniej lub bardziej świadomie w sytuacji, w której wiedzą, że bycie kobietą nie dodaje im mocy. Pewnie dlatego część kobiet szefów stara się przybrać styl podobny do męskiego sposobu zarządzania, co niekoniecznie prowadzi do sukcesu i akceptacji otoczenia.

Tu recepta jest chyba inna. Powinny opierać się na swoich naturalnych, kobiecych cechach. Pamiętajmy, że autorytatywny styl zarządzania nie jest z definicji lepszy od tych demokratycznych, opartych na partycypacji. Z moich obserwacji wynika, że kobiety starając się funkcjonować podobnie jak mężczyźni, stają się raczej nieskuteczne.

Jest jednak coś w tym, co pani mówi. Przeprowadzono taki eksperyment. Pokazano dwa identyczne CV. Jedno kobiety, drugie mężczyzny. Studentów zarządzania poproszono o zaproponowanie wysokości wynagrodzenia. Kobieta dostała mniejsze wynagrodzenie. Nawet studentki chciały zapłacić więcej mężczyźnie na stanowisku szefa niż kobiecie na identycznym stanowisku.

Wdałam się niestety w dyskusję z moim kolegą, na temat niesprawiedliwości na rynku pracy, niesprawiedliwości płacowej, nierównego traktowania. I usłyszałam coś, co zapewne miało mnie uciszyć, zadziałało odwrotnie: „myślałem, że jesteś mądrzejsza”. Przyznam się, że wyszła ze mnie wtedy ta agresywna kobieta, zaczęliśmy dyskutować, jednak ściana, która nas odgradzała, trochę w rozmowie przeszkadzała. Jak się okazuje, problem widzimy my, kobiety, ewentualnie Ci, którzy zajmują się badaniem rynku czy zarządzaniem. Mniej lub bardziej szeregowi pracownicy opowieści o różnicach w płacy traktują nadal jak opowieści biednych, pokrzywdzonych dziewczynek?

- To moim zdaniem dalej jest efekt tradycyjnych stereotypów i niechęci wobec zmiany - silna potrzeba utrzymania przez mężczyzn status quo podziału ról płciowych. Pamiętajmy też, że zaprzeczanie nierównościom to jeden z elementów tworzących neo-seksizm. Mówimy "nie ma nierówności, nie ma seksizmu, nie ma luki płacowej, kobiety mogą przecież robić co chcą, a wszystko jest wymyślone, żadnej dyskryminacji dzisiaj już nie ma". To wygodna, obronna postawa, także przejaw konserwatywnych, tradycyjnych poglądów.

Na rynku jest książka o 133(!) błędach, jakie popełniają kobiety, niszcząc w ten sposób swoją szansę na karierę. Chciałam sprawdzić, co polski internet mówi o błędach mężczyzn na rynku pracy. I dowiedziałam się, co źle robią w związkach albo w sytuacjach intymnych - to rekordy z pierwszej strony wyszukiwarki. A może my same albo sobie lubimy błędy wytykać (autor książki jest kobietą), albo pozwalamy na to, żeby ktoś nam książkowo te błędy wytykał.

- Niestety kobiety partycypują w utrzymywaniu stereotypów płci. Jest część kobiet, która żyje w tradycyjnym podziale obowiązków i deklaruje akceptację tej sytuacji.

Czytałam ostatnio w „Gazecie Wyborczej” opowieści kobiet, które są na utrzymaniu mężów. Z perspektywy zdrowia psychicznego to może być niebezpieczne dla kobiety - może przybrać charakter podległości, która w efekcie doprowadzi do ogromnego spustoszenia w poczuciu własnej wartości. Jeśli trwa latami i nie pozwala kobiecie na zbudowanie jej społecznej tożsamości wykraczającej poza rolę matki i żony, może okazać się bardzo niekorzystna. Wychowanie dzieci czy umiejętność upieczenia ciasta, o której pani już wspomniała, nie jest wystarczająco dużym osiągnięciem, aby utrzymać poczucie własnej wartości, znaczenia, podmiotowości.

To jest jedno ze źródeł objawów depresji wśród kobiet w Polsce i w innych krajach. Kobiety częściej cierpią na depresję. Dlatego tak ważne jest mówienie o tym, że my, kobiety, musimy być samodzielne i niezależne, i to jest apel do młodych, wkraczających w dorosłe życie.