Kariera czy rodzina. Co wybierają Polacy?

Na łamach serwisu LiveCareer.pl przeprowadzono badanie „Kariera czy rodzina”, w którym zapytano ponad 1 tys. Polek i Polaków o ich wybory związane z życiem zawodowym i prywatnym. Czy musieli poświęcić życie rodzinne albo przełożyć decyzję o dziecku na później ze względu na karierę? A może było właśnie odwrotnie - zrezygnować ze ślubu, związku albo zakupu domu, ponieważ za rogiem czekał awans?

Z badania serwisu LiveCareer.pl „Kariera czy rodzina” jednoznacznie wynika, że karierę ze względu na dzieci i rodzinę częściej porzucają kobiety - 57 proc. ankietowanych pań, które mają dzieci, zrezygnowało z rozwoju zawodowego i poświęciło się wychowaniu dzieci. Wśród mężczyzn było to aż 10 proc. mniej.

Natomiast mężczyźni są bardziej skłonni porzucać plany zawodowe z powodu sprzeciwu swoich partnerek i partnerów. Wśród wszystkich respondentów zrobiło tak 25 proc. ankietowanych, a tym jedna trzecia mężczyzn i 18 proc. kobiet.

- Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, dlaczego mężczyźni częściej porzucają rozwój zawodowy z powodu sprzeciwu partnerek i partnerów. Natomiast jasne jest, że w Polsce kobiety częściej zajmują się pracą opiekuńczą związaną zarówno z wychowaniem, jak i opieką nad starszymi członkami rodziny. Wynika to m.in. że wciąż utrzymującej się w kraju luki płacowej - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn jest o 20 proc. wyższe niż kobiet. Na urlop czy rezygnację z pracy częściej więc decydują się w związkach kobiety, a mężczyźni biorą na siebie utrzymanie rodziny - mówi Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Natomiast spośród respondentów, którym udawało się łączyć karierę z wychowaniem lub w ogóle nie zdecydowali się na rodzicielstwo, 51 proc. przyznało, że nie jest gotowa zrezygnować z rozwoju zawodowego dla ewentualnego potomstwa. Ponadto 23 proc. ankietowanych przyznało, że przełożyło decyzję o dziecku na później ze względu na karierę.

Życie rodzinne to nie tylko dzieci, ale również relacje. Tylko 14 proc. respondentów zrezygnowało z wejścia w stały związek ze względu na karierę (w tym 10 proc. kobiet i 18 proc. mężczyzn). Ze ślubu natomiast zrezygnowało 12 proc. ankietowanych (w tym 15 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn).

- Z badania jednoznacznie wynika, że dla Polaków nadal najważniejsze w życiu są wartości rodzinne. Niewiele osób rezygnuje z posiadania dziecka czy związków ze względu na rozwój zawodowy - chętniej robią to młodsi respondenci, ale i oni częściej łączą szczęście i spełnienie z rodziną, a nie z sukcesem zawodowym - mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Przeprowadzka za pracą

Z badania wynika też, że 42 proc. respondentów przeniosło się do innego miasta ze względu na karierę, ale tylko 28 proc. wyjechało za granicę.

O tym, że Polacy chcą migrować za pracą, mówi też najnowszy raport firmy Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”. 69 proc. respondentów w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy zdecydowałoby się na przeprowadzkę. Najczęściej gotowość do spakowania walizek są pracownicy działów administracji (78 proc.) - jest to wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również na taką opcję otwarta jest wyższa kadra zarządzająca (76 proc.) oraz przedstawiciele branży inżynieryjnej (75 proc.). Natomiast najrzadziej deklarują otwartość na relokację przedstawiciele działów HR oraz IT.