Jest kolejna praca marzeń. Płacą za oglądanie świątecznych filmów

Amerykańska platforma do wystawiania recenzji reviews.org szuka kandydata do świątecznej pracy marzeń. Zadanie polegać będzie na obejrzeniu 25 świątecznych filmów przez 25 dni i napisaniu o każdym z nich recenzji. Pensja to 2,5 tys. dolarów oraz roczny dostęp do wybranych usług platformy.

Rekrutacja trwa do północy 4 grudnia. Osobę, która dostanie pracę marzeń, poznamy trzy dni później.

Kto może aplikować? Mile widziani są miłośnicy świąt Bożego Narodzenia, którzy pierwsze lampki rozwieszają w domu już na początku listopada. Tego samego dnia zmieniają dzwonek w telefonie na świąteczny przebój "Jingle bells, jingle bells". Poza tym muszą mieć ukończone 18 lat i spełniać wszystkie wymagania konieczne do pracy na terenie USA.

Na liście rekomendowanych przez pracodawcę filmów są takie pozycje jak: Święty Mikołaj, Elf, Ekspres Polarny, Grinch, Cud na 34 ulicy czy Opowieść wigilijna Muppet.

