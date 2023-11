Inflacja spada, jednak ceny żywności nadal idą w górę. Jeden produkt droższy o 75 proc.

Europejczycy powinni przyzwyczaić się już do tego, że idąc na zakupy muszą sięgać coraz głębiej do portfela. Ceny żywności rosły przez cały 2022 rok, podobnie jest w 2023 roku. Nic nie zapowiada zmian. Ceny nadal rosną. Najmocniej oliwa z oliwek.

Ceny ziemniaków również poszybowały w górę. Od stycznia 2021 r. do września 2023 r. wzrosły o 53 proc.

Stale rosną natomiast ceny oliwy z oliwek. Ta we wrześniu 2023 r. była o 75 proc. droższa niż w styczniu 2021 r.

W przypadku trzech pierwszych produktów widać, jak zmieniała się dynamika wzrostu cen. Choć we wrześniu 2023 roku, ceny za te produkty były zdecydowanie wyższe niż na początku 2021 i 2022 roku, to patrząc na ostatnie miesiące widać spadki.

Po znacznych wzrostach w 2022 r. ceny żywności w Unii Europejskiej nie zatrzymały się. Co prawda dane za drugi i trzeci kwartał tego roku pokazują, że ceny niektórych artykułów rosły wolniej.

Jeśli chodzi o ceny jaj, to we wrześniu 2023 r. były one o 37 proc. wyższe niż w styczniu 2021 r. Ceny jaj ustabilizowały się w pierwszych 2 kwartałach 2023 r., a w sierpniu i wrześniu br. wykazały pewien spadek.

W podobny sposób kształtowały się ceny masła. Osiągnęły najwyższy poziom w grudniu 2022 r. (+44 proc. w porównaniu ze styczniem 2021 r.), a następnie zaczęły powoli spadać. We wrześniu masło było o 27 proc. droższe niż w styczniu 2021 roku.

