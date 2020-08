IKEA walczy o prawa osób LGBT. W tle zwolnienie za cytaty z Biblii

"Wszyscy są u nas mile widziani" – pisze Ikea i zamieszcza na Facebooku zdjęcie tęczowej wycieraczki, którą można kupić w sklepie.

W taki sposób szwedzka sieć po raz kolejny pokazała, że walczy o prawa osób LGBT. Wcześniej do swojej oferty sieć dodała tęczową torbę.

Warto przypomnieć, że cały czas trwa śledztwo w sprawie zwolnienia pracownika za zamieszczenie w wewnętrznej sieci Ikea cytatów z Biblii.

Termin zamieszczenia na portalu postu nie był przypadkowy. W miniony weekend w wielu miastach Polski odbyły się manifestacje w obronie LGBT oraz aktywistki Margot, która trafiła do aresztu na dwa miesiące.

Już w zeszłym roku sieć zamieściła w ofercie torbę Frakta IKEA w kolorach tęczy. Ponownie można było ja kupić w czerwcu - Miesiącu Dumy społeczności LGBT+. W tym roku cały dochód ze sprzedaży firma przekazała na wsparcie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Akcja sieci wywołała burzliwą dyskusję w internecie. Cześć internautów krytykowała taki pomysł wspierania osób LGBT. Inni przypominali, że założyciel Ikea w kwestii tolerancji nie był człowiekiem bez skazy. Jako młody człowiek wstąpił do ruchu Nysvenska Rörel. Na ten komentarz od razu zareagowała sieć.

- W młodości Ingvar Kamprad wstąpił do szwedzkiej "pro-faszystowskiej" organizacji, co nazwał później największą pomyłką swojego życia. Żałował tego przez całe życie. Wielokrotnie prosił o wybaczenie współpracowników IKEA, klientów i opinię publiczną. Poświęcił swoje dorosłe życie IKEA i jej demokratycznym ideałom - odniosła się do tego zarzutu sieć.

W komentarzach przypomniano również sprawę zwolnienia pracownika, który pracę miał stracić za zamieszczenie na wewnętrznym forum intranetowym firmy cytatów z Biblii. W lipcu 2020 prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierowniczce ds. zarządzania zasobami ludzkimi, która zwolniła tego pracownika.

Kobieta odpowie przed sądem za występek polegający na ograniczaniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie. Wpisy pracownika w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji z pracownikami miały związek z ogłoszonym w maju zeszłego roku przez IKEA "dniem solidarności z osobami LGBT". Mężczyzna wziął tego dnia urlop na żądanie, by nie uczestniczyć w wydarzeniu, które uważał za sprzeczne ze swoim sumieniem. Kiedy następnego dnia w firmowym intranecie ukazał się artykuł "Włączanie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas", mężczyzna zareagował komentarzem pod tekstem, na który składały się dwa cytaty z Biblii. Czytaj więcej: OPZZ mocno o "Strefie wolnej od LGBT": pracownicy powinni być równo traktowani