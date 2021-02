Home office, hybryda czy z biura? Weź udział w ankiecie #WhyOffice

W jakim systemie pracujemy obecnie najczęściej, czy pełny home office to dobre rozwiązanie dla pracowników, czy praca zdalna powinna być gwarantowana przez prawo i jeśli praca hybrydowa, to w jakim systemie? Między innymi o to pyta w sondzie portal Propertynews.pl w ramach serwisu specjalnego #WhyOffice.

km

km • 5 lut 2021 14:16





Czy home-office się sprawdza? Między innymi to sprawdza serwis specjalny #WhyOffice (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Przez najbliższe miesiące w specjalnym serwisie #whyoffice dziennikarze portalu Propertynews.pl będą szukać odpowiedzi na pytania o to, czy praca w biurze ma przyszłość i sens, ale potrzebuje zupełnie nowego spojrzenia, dostosowania do nowych realiów, a era post-covid wcale nie oznacza klątwy pustych biurowców.

Zagłosuj w sondzie i opowiedz jak pracujesz: biuro, dom, hybryda? Jak chcesz pracować w przyszłości?

Więcej o serwisie specjalnym #WhyOffice pod linkiem www.propertynews.pl/whyoffice/

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.