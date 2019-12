Hiszpania. Próbują powołać związek zawodowy... prostytutek

Organizacja, która chce powołania związku zawodowego prostytutek, nazywa się Organización de Trabajadoras Sexuales.

Lobbing związany z powołaniem związku zawodowego prostytutek odbywa się w niecodziennych warunkach. Część aktywności osób próbujących powołać związek jest realizowana na uniwersytetach. Jedna z takich akcji miała miejsce w listopadzie w Barcelonie. Obecność lobbujących w murach uczelni spotkała się z ostrą reakcją części studentów, którzy zorganizowali manifestację. Jak relacjonują hiszpańskie media, wykrzykiwano hasła o prostytucji nawiązując do niewolnictwa. Nie pozwolono dojść do głosu lobbującym a całe zajście trwało około 30 minut.

Manifestacje organizują zwłaszcza środowiska lewicowe i feministyczne, walczące o prawa kobiet. W ich ocenie prostytucja to wykorzystywanie, na które nie może być społecznego i państwowego przyzwolenia.

Premier Pedro Sánchez niedawno wypowiedział się w temacie. Jednoznacznie skrytykował organizację. Stwierdził, że sprawa regulacji prostytucji w Hiszpanii będzie musiała wrócić na Radę Ministrów. Nie wykluczył, że wprowadzi kary dla osób korzystających z usług prostytuujących się. Sánchez jest zdeklarowanym... feministą.

Hiszpania nie jest krajem, w którym prostytucja jest zakazana, jak na przykład w Szwecji. Obecnie obowiązujące regulacje karzą tam za czerpanie korzyści ze sprzedaży usług seksualnych. Prostytutka nie jest karana za samo świadczenie usług. Jednak sexbiznes w Hiszpanii często działa na pograniczu prawa. Winni sutenerstwa, np. właściciele klubów nocnych ukrywają zyski z prostytucji pod przykrywką legalnych dyskotek i innych miejsc nocnych spotkań, czy zabaw.

Na zlecenie Parlamentu Europejskiego w 2014 roku oszacowano, że rynek prostytucji w Hiszpanii wynosi około 20 miliardów dolarów rocznie.

O co walczą lobbyści?

Postulaty Organización de Trabajadoras Sexuales złożono w hiszpańskim Ministerstwie Pracy w 2018 r. Co ważne organizacja wywalczyła status związku zawodowego w ministerstwie, ale nie udało się wybronić tej decyzji w sądzie konstytucyjnym. Jak wówczas orzekł skład sędziowski, relacja łącząca prostytutkę i klienta nie wypełnia definicji pracy. Na mocy tego wyroku decyzja o uzwiązkowieniu nie była w mocy. Taki obrót sprawy spodobał się premierowi.

Organizacja odwołała się raz jeszcze od decyzji sądu konstytucyjnego. To odwołanie czeka na rozpatrzenie. Obecnie lobbyści starają się przekonywać na uniwersytetach, że walczą o prawo prostytuujących się do zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego i ustandaryzowania świadczenia usług do 40 godzin tygodniowo.

Jak powiedziała dziennikarzom sekretarz generalna lobbującej organizacji Conxa Borrell walka trwa o prawa, jakie przysługują wielu innym zawodom a w przypadku prostytutek nie są gwarantowane.

Hiszpania jest krajem najczęściej odwiedzanym przez sex-turystów w Europie. Szacunki mówią, że hiszpańskich prostytutek może być nawet 400 tysięcy.

Walka o lepsze warunki pracy prostytutek w Europie i w USA

Hiszpania nie jest pierwszym krajem kontynentu, w którym zdecydowano się na próbę uregulowania najstarszego zawodu świata, jak czasami określa się prostytucję. W 2017 r. weszły w życie przepisy w Niemczech, na mocy których osoby parające się usługami seksualnymi muszą się rejestrować w organach samorządowych. Prawo za Odrą za tę rejestrację pozwala korzystać z konsultacji medycznych. Jednak, jak pisało wówczas Deutsche Welle, legalizacja zawodu w ten sposób to stygmatyzacja, na którą wiele prostytutek sobie nie pozwoli.

Temat legalizacji prostytucji wrócił też do debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Amerykański kandydatka na prezydenta Kamala Harris w rozmowie z „The Root” w kwietniu 2019 r. wyraziła swoje poparcie dla dekryminalizacji pracy seksualnej. - Powinniśmy wziąć pod uwagę, że nie możemy uznawać dobrowolnej usługi seksualnej za przestępstwo, dopóki nikt nie zostanie skrzywdzony - powiedziała Harris.