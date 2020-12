Hawaje kuszą pracowników zdalnych. Zwrócą pieniądze za lot na wsypę

Kolejny region kusi pracowników zdalnych. Tym razem władze stanu Hawaje uruchomiły program, który ma zachęcić do pracy na jednej z wysp archipelagu.

Praca zdalna z Hawajów? Marzenie niejdengo z nas. (Fot. Pixabay)

Władze utrzymujących się głównie z turystyki Hawajów wpadły na pomysł, jak w czasie pandemii poprawić sytuację przedstawicieli branży. Śladem, m.in. Włoch, ogłosiły program "Movers and Shakas". Ma on zachęcić mieszkających pracujących zdalnie do czasowej przeprowadzi na malowniczą wyspę.

Formą zachęty ma być pokrycie kosztów przelotu na wyspę. Pierwsza pula programu obejmie 50 chętnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2020. Kandydaci powinni mieć ukończone 18 lat, dodatkowo muszą w swoim grafiku zarezerwować kilka godzin tygodniowo na działalność non-profit. W tym czasie mają podzielić się swoją wiedzą ekspercką z przedstawicielami lokalnej społeczności, i w ten sposób pomóc im w przetrwaniu pandemii.

Już wcześniej podobne rozwiązanie ogłoszono we Włoszech. Tam wioski turystyczne, pensjonaty i hotele zaczęły oferować pracownikom zdalnym wynajem apartamentów i pokojów po obniżonych cenach.

Do przyjazdu i urządzenia sobie biura z widokiem na morze zachęcał m.in. burmistrz Otranto w Apulii Pierpaolo Cariddi. - Piękne dni, spokój, powolny rytm życia sprawiają, że to idealny moment na taką decyzję - reklamował atrakcje, a w pakiecie oferował też bezpłatny internet.

Również hotele w Polsce swoją ofertę wzbogaciły o specjalne pakiety "Business Room", reklamują piękny widok na góry podczas pracy czy zaznaczają informacje o bezpłatnym Wi-Fi do nauki i pracy. Mimo, że do 27 grudnia w teorii mogą przyjmować wyłącznie gości przebywających w podróżach służbowych.

Przepisy mówią, że - aby skorzystać z tego wyjątku - gość hotelu musi przedstawić zaświadczenie pracodawcy lub związku sportowego albo złożyć własne oświadczenie np. o przebywaniu w podróży służbowej. Prawnicy komentują, że za oświadczenie niezgodne z prawdą przepisy nie przewidują żadnych sankcji. Co istotne: osoby wykonujące zawód medyczny mogą skorzystać z pobytu w hotelu, nawet jeśli nie będą w podróży związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych.

